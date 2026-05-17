Fiestas elige un motivo histórico para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife del próximo año

«1987. Carnaval. Algo cambió en Santa Cruz de Tenerife». Con este escueto mensaje y las imágenes de proclamación de Mónica Raquel Estévez, la Entidad Pública Empresarial Fiestas de Santa Cruz ha iniciado una campaña de comunicación que desvelará en los próximos días el motivo que presidirá la próxima edición de la fiesta de la máscara, que se retrasa dos semanas respecto al calendario tradicional. La gala inaugural está prevista para el viernes 22 de enero y los concursos se desarrollarán hasta el 17 de febrero, cuando se celebrará la gala de elección de la reina del Carnaval.

Frente a lo que ha sido habitual en las ediciones anteriores, cuando en cada concurso de comparsas se activaba la votación con cuatro o cinco propuestas entre las que salía la opción favorita de los internautas, que se hacía pública el domingo de Piñata, y se despedía el Carnaval con el anuncio del motivo de la siguiente edición, en esta ocasión la organización ha cambiado su metodología.

Cambio de estrategia

La decisión de retrasar el inicio del Carnaval para evitar que dos días después de la visita de los Reyes Magos se tuviera que celebrar la gala de inauguración de la fiesta fue una cuestión prioritaria para la organización, dado que afecta a los grupos y a algunos ayuntamientos que también se han sumado al cambio de fechas que, por ahora, se anuncia solo para 2027.

Junto a la decisión de aplazar dos semanas el inicio del próximo Carnaval, la organización que dirige Javier Caraballero también se enfrentó a otro reto: agradecer los servicios prestados a Daniel Pagés, el diseñador de trajes de reinas que dirigió la última gala, y en su lugar se ha recuperado una apuesta segura: Enrique Camacho, un regreso en el que el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha jugado un papel clave, si bien los responsables políticos estaban por la labor del reencuentro con Camacho, como así ha sido.

Con fechas y dirección artística ya atadas, la organización anuncia estos días el motivo que ha comenzado con un vídeo cebo para alimentar la expectación. Hasta el carnavalero y bailarín Genaro Arteaga se llegó a preguntar... «¿a cuenta de qué ese revuelo?», y la propia reina del Carnaval 1987, que lució el célebre traje ‘Tajaraste’, obra de arte del diseñador Leo Martínez, se mostró sorprendida.

El regreso de Enrique Camacho

Es cuestión de horas que la organización política que dirige Javier Caraballero haga público el motivo de la próxima edición, que no se someterá a votación, sino que directamente se trabaja en una de las propuestas planteadas por el director artístico, Enrique Camacho, en su regreso tres años después.

En su etapa anterior, que cerró con la inolvidable Nueva York, el director artístico ya había adelantado su deseo de poner en escena en 2027 un Carnaval cargado de orgullo de pertenencia y de poner en valor a la «civilización del Carnaval», entendiendo como tal los hitos que se dieron cita en 1987 y que marcaron una nueva forma de entender la fiesta.

No solo era el año de Roma, sino del primer motivo que se elegía para el Carnaval, el récord Guinness de Celia Cruz, el año en el que las rondallas entonaron el ‘Bendita mi tierra guanche’ que el público, enfervorecido y puesto en pie, prácticamente obligó a repetir, anuncio que realizó el recordado César Fernández-Trujillo, con el maestro Jesús Fariña marcando el compás... La gala fue en la plaza de España, la tercera que dirigía José Tamayo, y en la plaza de toros se instalaron las columnas que transformaron el entorno en un olimpo. Y por si fuera poco, con el añadido de la reina que cosechó el ingenioso Leo Martínez, que se atrevió a adaptar con gusto y respeto un traje típico a una fantasía de Carnaval que cuarenta años después se considera la reina por definición de la fiesta de la máscara.

Con todos esos ingredientes, Javier Caraballero parece cautivado por la propuesta de Enrique Camacho, que persigue presumir de la historia del Carnaval.

Cambios en el escenario

En paralelo al motivo, dos detalles que también están en ciernes. Se da por hecha la continuidad del escenógrafo grancanario Sergio Macías, que se estrenó el pasado febrero y que tan buenos resultados cosechó. Y, en paralelo, otra concesión: el regreso a la disposición del aforo al estilo de la época de Camacho, con el escenario colocado cerca de la Refinería, a lo largo, y no a lo ancho, para resolver las necesidades técnicas con la garantía de que el regreso a esa ubicación mantendrá la capacidad de público. En horas, Santa Cruz tendrá motivo de Carnaval 2027.