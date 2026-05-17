Cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento en Santa Cruz de Tenerife por el reasfaltado de la calle Granadilla

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife iniciará mañana, lunes, 18 de mayo, los trabajos de rehabilitación del firme asfáltico en la calle Granadilla, en el distrito Salud-La Salle, una actuación incluida dentro del contrato municipal de mantenimiento, conservación y mejora de las vías y espacios públicos del municipio. Las obras cuentan con una inversión de 108.000 euros, un plazo estimado de ejecución de nueve días y se desarrollarán en horario diurno, entre las 07:30 y las 17:00 horas.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destaca que “seguimos avanzando en nuestro compromiso de mejorar el estado de las calles y espacios públicos de todos los barrios del municipio, actuando sobre vías que presentan un importante desgaste por el uso y el paso del tiempo” y añade que “esta actuación permitirá incrementar la seguridad vial y mejorar la movilidad tanto de vehículos como de peatones en una zona muy transitada del distrito Salud-La Salle”.

El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, explica que “la intervención contempla la rehabilitación superficial del firme asfáltico y la reposición completa de la señalización horizontal de la calle” y explica que “para minimizar las afecciones al tráfico y a los vecinos, los trabajos se ejecutarán por fases y se ha coordinado previamente el operativo con los distintos servicios municipales y con TITSA”.

Por su parte, la concejala del distrito Salud-La Salle, Zaida González, subraya que “esta actuación responde a una demanda vecinal que permitirá mejorar considerablemente el estado de una vía importante para la movilidad diaria del barrio”.

La edil González agradece “la colaboración y comprensión de los residentes durante el desarrollo de las obras” y recuerda que “desde el distrito se mantendrá una comunicación constante con vecinos y comercios para informar de cada una de las fases de la actuación”.

Fases de los trabajos

Las obras se desarrollarán en tres fases diferenciadas, con cortes temporales de tráfico y restricciones de estacionamiento en distintos tramos de la calle Granadilla y vías anexas. Además, se habilitarán desvíos alternativos y paradas provisionales para garantizar el funcionamiento del transporte público durante la ejecución de los trabajos.

La primera fase de los trabajos afectará al tramo de la calle Granadilla situado en el fondo de saco desde la calle Buenavista, donde se procederá al cierre total de la circulación de vehículos mientras se ejecutan las obras.

En la segunda fase, las actuaciones se desarrollarán en la calle Granadilla, entre la calle Arona y la calle Río Manzanares. Durante esta etapa se llevará a cabo el cierre total del tramo en obras, además del corte del acceso hacia la calle Río Manzanares y de las calles Río Jarama, Río Tambre y Río Genil.

Por último, la tercera fase comprenderá el tramo de la calle Granadilla entre las calles Arona, Buenavista y San Juan de la Rambla. En este periodo se cerrará completamente la circulación en la zona afectada y se desviará el tráfico desde el final de la calle Arona hacia la calle Río Manzanares a través de la propia calle Granadilla. Asimismo, permanecerán cerradas las calles Lorenzo Tolosa y Río Segre durante la ejecución de los trabajos.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que durante la ejecución de las obras se reforzará la señalización provisional y se garantizará en todo momento el acceso a garajes, así como el paso de vehículos de emergencia y asistencia sanitaria.