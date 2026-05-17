Las ayudas sociales en Santa Cruz de Tenerife se multiplican por ocho en una década

Las ayudas sociales en Santa Cruz de Tenerife se han multiplicado por más de ocho en una década, pasando de las casi 10.000 que se concedieron hace diez años a las más de 75.000 otorgadas en 2025. Esto supone un incremento del 725%. Para atender a la población vulnerable de la capital chicharrera, el Ayuntamiento destinó el año pasado más de 14,8 millones de euros a Prestaciones Económicas y Atención Social (PEAS), «la mayor inversión registrada en la última década».

Este año, y según lo destaca el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, el Ayuntamiento refuerza el conjunto de PEAS, «consolidando un sistema de ayudas que en los últimos años ha alcanzado cifras históricas tanto en inversión económica como en número de familias atendidas». El nuevo cuadro de cuantías y prestaciones incluye ayudas para alimentación, vivienda, suministros básicos, discapacidad, teleasistencia, escuela infantil y atención social especializada, apunta el regidor.

Éste informa de que la capital tinerfeña cerró 2025 con más de 75.325 ayudas gestionadas y una inversión superior a los 14,8 millones de euros, el mayor volumen económico registrado en toda la serie histórica municipal. «Estos datos reflejan la evolución del sistema de atención social desde 2010, cuando las ayudas apenas alcanzaban 1,4 millones de euros».

En paralelo, las atenciones realizadas por las Unidades de Trabajo Social (UTS) han pasado de 22.047 en 2010 a más de 40.000 en la actualidad, alcanzando picos superiores a las 72.000 atenciones durante los años más duros de la pandemia de Covid.

«Santa Cruz cuenta hoy con el sistema municipal de ayudas sociales más amplio, sólido y completo de su historia, fruto de una apuesta clara por reforzar la atención a las personas y garantizar que ninguna familia quede atrás», afirma el alcalde. José Manuel Bermúdez subraya que el Ayuntamiento ha multiplicado la inversión social en los últimos años, especialmente en ayudas de alimentación, vivienda y atención a colectivos vulnerables, «adaptando el sistema a la realidad económica y social actual».

Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, la nacionalista Charín González, explica que las prestaciones municipales abarcan mucho más que las ayudas de suministros, ya que incluyen alimentación, alquiler, discapacidad, apoyo a menores, rehabilitación, conciliación familiar, ayudas técnicas, transporte o atención domiciliaria. González destaca además que el Ayuntamiento ha realizado un importante esfuerzo para ampliar y consolidar unas ayudas sociales que «hoy permiten llegar a miles de familias en ámbitos tan diversos».

Entre las prestaciones que más han crecido en la última década destacan las ayudas de alimentación y subsistencia. En 2011, el Ayuntamiento destinaba 186.221 euros a este concepto, mientras que en 2025 la inversión supera ya los 8,9 millones de euros a través de tarjetas de alimentación y ayudas básicas, «convirtiéndose en la principal línea de apoyo social municipal». Actualmente, las ayudas de subsistencia contemplan hasta 3.840 euros anuales por unidad familiar y tarjetas de alimentación de hasta 300 euros mensuales para familias numerosas.

También las ayudas vinculadas a vivienda y alquiler han experimentado un importante crecimiento económico, según González. En 2011 apenas suponían 494.000 euros, mientras que en 2025 alcanzan casi cuatro millones de euros anuales. Además, las cuantías máximas para alquileres, hipotecas y gastos de comunidad han sido actualizadas, pasando de 2.400 a 3.000 euros anuales en el caso de arrendamientos e hipotecas y de 480 a 1.000 euros en gastos de comunidad.

El documento económico para 2026 mantiene además ayudas específicas para suministros del hogar, agua, luz y gas, así como líneas de apoyo destinadas a personas con discapacidad, adaptación de viviendas y vehículos, tratamientos especializados, prótesis, transporte o nuevas tecnologías.

En el ámbito de la discapacidad destacan ayudas de hasta 6.000 euros para adaptación de viviendas o vehículos, así como prestaciones de hasta 4.000 euros para autonomía personal y apoyos tecnológicos.

Asimismo, resalta la edil de Acción Social, el Ayuntamiento continuará impulsando las bonificaciones sociales para las escuelas infantiles municipales, «garantizando la gratuidad total del servicio para las familias con menores ingresos». « sistema de ayudas para este curso contempló bonificaciones de hasta el 100% para unidades familiares con rentas inferiores a 900 euros mensuales, permitiendo el acceso gratuito a un servicio que incluye ocho horas diarias de atención educativa y comedor».

En paralelo, declara Charín González, el área de Políticas Sociales sigue reforzando los servicios de atención domiciliaria y apoyo a personas dependientes y mayores. El sistema municipal contempla cobertura de teleasistencia para personas con bajos ingresos y situaciones de vulnerabilidad, así como nuevas fórmulas de prestación vinculadas al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), «cuyo modelo actualizado permitirá ampliar la cobertura social, mejorar la atención personalizada y reducir los tiempos de espera». Además, agrega, se mantienen los baremos sociales adaptados a la capacidad económica de cada familia, «facilitando el acceso al servicio a las personas con menos recursos».

Ayudas gestionadas el año pasado

Charín González insiste en que durante el año pasado se gestionaron 75.326 ayudas sociales, alcanzando una inversión de casi 15 millones de euros, «la cifra económica más alta registrada hasta la fecha en materia de prestaciones sociales municipales». Entre las líneas de ayuda con mayor número de beneficiarios destacan las prestaciones de alimentación y subsistencia, con un total de 67.865 ayudas concedidas a través de tarjetas y apoyos destinados a garantizar necesidades básicas de las familias del municipio. Asimismo, el Consistorio tramitó 2.128 ayudas vinculadas al alquiler y gastos de vivienda, además de 2.050 ayudas para el suministro de agua y 479 prestaciones de suministro eléctrico.

En el ámbito sociosanitario, se concedieron 1.173 ayudas para prótesis y tratamientos específicos, junto a 658 ayudas dirigidas a personas con discapacidad y 806 prestaciones para mobiliario, electrodomésticos y obras de primera necesidad en el hogar.

Además, el área de Políticas Sociales gestionó ayudas complementarias relacionadas con alimentación y farmacia, alojamiento temporal, bonos y otras situaciones de emergencia social, «reforzando así la cobertura integral de atención a las personas y familias en situación de vulnerabilidad».

El Consistorio capitalino destaca que el objetivo para 2026 pasa por seguir fortaleciendo la red de protección social en el municipio, consolidando el mayor esfuerzo económico realizado hasta la fecha en materia de políticas sociales y «garantizando una atención integral, cercana y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía».