Tecnológica Santa Cruz enfila la recta final de su 15 edición de la mano de TecnoPlay y TecnoHack

Tecnológica Santa Cruz continúa con una programación centrada en la formación y el ocio para toda la familia a través de TecnoHack y TecnoPlay. Así lo explicó el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, en una visita que realizó a las actividades desarrolladas este sábado, junto a la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez. Una visita institucional a la que también asistió el concejal de Fiestas y de Participación Ciudadana, Javier Caraballero.

Así, Bermúdez aseguró que “si bien aún nos queda un día de programación, ya podemos aventurarnos a decir que esta edición de Tecnológica ha sido un éxito, volviendo a demostrar que Santa Cruz es sinónimo de vanguardia, innovación y talento, poniéndonos en el foco nacional como una ciudad del futuro y ligada al ecosistema digital, un lugar en el que ocurren cosas que marcarán el mañana de los municipios”, y añadió que “queda programación hasta el domingo, y viviremos momentos álgidos como el encuentro con Rey Enigma”.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez destacó “no sólo la oferta lúdica, sino la formativa que se está ofreciendo a través de Tecnohack, por ejemplo, donde se están desarrollando varios proyectos llamativos”. Pérez destacó la celebración de un hackatón presencial “en el que las 40 personas participantes, divididos en 8 equipos, trabajan codo con codo utilizando datos abiertos del Ayuntamiento para diseñar soluciones tecnológicas que mejoren la calidad de vida en Santa Cruz”.

Durante la visita, el alcalde y los concejales pudieron asistir al torneo de Fornite y de EA Sport FC26, que contó con numerosos participantes. Por otra parte, visitaron algunas de las zonas más concurridas en esta mañana, como el stand dedicado a los simuladores, que permiten vivir en primera persona y de forma muy realista la experiencia por ejemplo de montar en moto.

Asimismo, también se acercaron a la zona de trabajo en la que los equipos de TecnoHack continúan ideando y planteando sus proyectos relacionados con la inteligencia artificial y el análisis de datos. “Tras las sesiones de desarrollo conjunto y la presentación de los proyectos, el jurado evaluará las propuestas y entregará tres primeros premios dotados de 600 euros y tres segundos premios dotados de 300 euros, en las categorías Innovación, Viabilidad Técnica y Usabilidad/UX” destacó Pérez, quien añadió que “además, se otorgará un reconocimiento especial al espíritu de equipo”.

Pérez concluyó señalando que “esta decimoquinta edición de Tecnológica Santa Cruz está siendo todo un éxito de participación en sus primeros eventos, y la propuesta de este fin de semana está cumpliendo las expectativas”. Añadió que “el fin de semana está pensado para todos los públicos con una oferta muy amplia, entre la que sobresalen también el Punto Naranja o las partidas simultáneas de ajedrez con grandes maestros internacionales, el artist alley, una zona de tatuajes e incluso certámenes de videojuegos o cosplay”.

TecnoFifht

En la tarde del viernes tuvo lugar TecnoFight, espacio desarrollado en el MUNA en el que la generación Z tomó la palabra. A través de un formato cercano y participativo, los participantes compartieron su visión sobre el impacto de las plataformas digitales, la inteligencia artificial, la creación de contenido y la relación entre tecnología y sociedad. Una sesión directa, sin filtros y alineada con el espíritu de Tecnológica Santa Cruz: generar diálogo, reflexión y nuevas perspectivas.