Vecinos del bloque 28 de Somosierra denuncian vivir entre puntales y grietas desde hace años

Ana Acosta Santana vive desde 1972 en uno de los dos bajos del bloque 28 de Somosierra; primero con sus padres hasta que se casó y estableció su hogar. En la casa de al lado, su hermana, también en el mismo bloque. Ana vive entre los puntales que se colocaron en diciembre de 2022 como medida preventiva ante el colapso del ala de la construcción que linda con un jardín pegado a la autopista.

Más que puntales, los siente como estacas clavadas en el corazón que la han sumido en depresión. «¿Tú sabes lo que es vivir entre puntales? ¿Tener dos habitaciones apuntaladas que limpias, pero en las que no puedes hacer nada?».

Para Ana, lo peor es que estos puntales le hacen presente el temor a que pueda pasar algo, y que se acrecienta con solo mirar una de las paredes, que atraviesa una grieta en horizontal, dos o tres palmos por debajo del techo.

No es una situación aislada. Ni puntual. Ni tan siquiera reciente.

Viviendas apuntaladas

El bloque 28 de Somosierra, que se localiza en el pasaje Erjos, tiene 20 viviendas que se dividen en dos portones. El más afectado, el próximo a la autopista, donde residen diez familias, dos por planta, tiene apuntaladas las habitaciones de las viviendas que lindan con el jardín. Lolo, el vecino del segundo, también tiene sus habitaciones apuntaladas y, lo peor, asegura, es la sensación de impotencia y ver cómo pasan los días entre puntales.

En el otro lado del bloque, donde vive Clara, la hermana de Ana, no hay grietas... pero el hundimiento del piso es más que evidente; la sensación que da al visitante cuando se adentra es que alguien adaptó una rampa por el pasillo sin levantar el edificio... La pendiente coincide con la arqueta que más atrás obstruyeron las raíces de los árboles y acabaron por provocar que se le anegara toda la vivienda a Clara.

Una vida bajo puntales en Somosierra / María Pisaca

La situación del bloque 28 de Somosierra no es nueva. Según acreditan los vecinos, entre los que se encuentra Diego Rodríguez, hijo de una de las propietarias, ya en agosto de 2008 se presentó una queja por la presencia de grietas en los exteriores del bloque coincidiendo con las obras que se desarrollaron en la vecina Autopista del Norte, a escasos metros del bloque.

«Aquella situación era insufrible», cuenta Ana, a quien le cambia la cara y el estado de ánimo según se le mencione la situación de su vivienda. «Recuerdo que una noche se estaba estremeciendo toda la casa con la máquina, con el rodillo con el que asfaltaban. Fui a hablar con los obreros y el encargado de la obra, de muy buena forma, me atendió y me dijo que ellos tenían que seguir asfaltando, pero que evitarían la vibración». Los trabajos continuaron con la única satisfacción de la vecina, que se sintió escuchada con buenas formas; de resto, todo siguió igual.

«La grieta que está por fuera del edificio estuvo ahí toda la vida, pero desde hace poco ha aumentado», cuentan los residentes, mientras Míriam Méndez, nueva presidenta de la comunidad, acompaña a los visitantes para mostrar la pared por la que trepa la grieta. Curiosamente, colocaron un testigo para ver si se abría más y, casi a la par, alguien decidió plantar una pintada en la pared...

Reuniones sin soluciones

«¿De dónde dice que viene usted? ¿De qué medio es? ¿Y quién lo manda?». Algunos vecinos muestran su incredulidad por el interés en la situación del bloque 28. «Esta situación viene de hace años y en tres días ha habido más movimiento que en tres años», comentan, vinculando el interés a raíz de la reunión que mantuvo el alcalde con los vecinos en el antiguo cine de Somosierra. Hablando de evitar el cierre de la oficina de Correos, pero sobre todo del mal estado de las viviendas de la barriada. Entre los casos: las casas de los maestros o el bloque 28.

Diego Rodríguez recuerda que la aparición de grietas fue un mal que afectó a la propietaria de un piso del bloque 24, y que realizó una declaración jurada en la que detalla que los daños son similares a los del bloque 28 y que en su día fueron subsanados por el Cabildo de Tenerife; la queja se planteó coincidiendo con las obras que se llevaron a cabo en la autopista.

La lucha de los vecinos del bloque 28 se ha eternizado, en buena parte porque tampoco pensaron que la situación fuera tan grave... De hecho, Ana llevó a cabo la reforma de su casa: «Tenía los desperfectos normales del paso del tiempo... luego aparecieron las grietas».

A la espera de soluciones

Los residentes en el referido bloque se han sentido más coaccionados y amenazados que atendidos por la administración municipal. «Aquí vino Zerolo», se comentan entre las hermanas, mientras Clara, que presume de tener más cabeza para las fechas, le dice a Ana... «Creo que fue en 1999... mira a ver si hubo elecciones».

En la escalera, Míriam y Diego agradecen la labor desarrollada por los anteriores presidentes. «Aquí ha habido dos o tres reuniones con el alcalde, pero nunca nos han dado soluciones», si bien ahora se muestran confiados ante una cita que está fijada para final de mes. «Hasta la fecha, lo único que hemos recibido son amenazas de embargo». «Hemos tenido que pagar más de 6.500 euros por un informe geotécnico y otros mil euros» por arreglar la obstrucción de las raíces, y eso sin sacar cuentas del apuntalamiento de las casas, que también tuvieron que costear.

El bloque 28 es de los pocos de Somosierra que tiene constituida comunidad de vecinos desde hace más de veinte años y, «gracias a eso», se dan por afortunados.

Vital ha sido la incorporación de la presidenta, Míriam, recién llegada... tanto que se mudó hace tres semanas, si bien compró su casa el 26 de diciembre de 2025. Como para olvidarlo, porque tres días después la inmobiliaria la llamó para advertirle que, después de la adquisición, se habían enterado de que el edificio tenía un «vicio oculto». Lo cierto es que el piso de Míriam está en el ala del bloque que no tiene puntales y la situación le pasó inadvertida.

Los vecinos del bloque 28 de Somosierra hacen piña para resolver la situación sin buscar responsables: tal vez las grietas se deban a las obras de la autopista, aunque no descartan las humedades y filtraciones en el parque anexo al bloque. Ellos lo que quieren es vivir en paz y que les den soluciones para arreglar sus casas, cansados de coacciones.