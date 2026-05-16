«Deficiencias» en la antigua estación de Jet Foil de Santa Cruz de Tenerife: el Puerto licita su mejora

La antigua estación de Jet Foil del Puerto chicharrero, situada en la avenida de Anaga y que llegó a albergar incluso una terraza-discoteca, presenta «una serie de deficiencias» que afectan a su aislamiento e impermeabilización. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha licitado la rehabilitación del edificio y cubierta, obras que costarán unos 2,3 millones de euros y que tendrán que ejecutarse en un plazo de ocho meses.

Los trabajos consistirán, fundamentalmente, en la sustitución de la estructura metálica espacial de la sobrecubierta de planchas de poliéster por una nueva de la misma solución estructural, «pero calculado y ejecutado con perfiles abiertos en T o L para evitar perfiles huecos». Asimismo, se cambiarán los lucernarios existentes de policarbonato por otros con doble acristalamiento y «perfilería de rotura puente térmico, para mejorar los condicionantes térmicos del interior». También se sustituirán las estructuras metálicas de las pérgolas de las dos cafeterías de la antigua estación y se llevará a cabo la impermeabilización del resto de cubiertas, así como la mejora del aislamiento térmico.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife señala que la tramitación de la licitación de este expediente se llevará a cabo a través de un procedimiento abierto ordinario en los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, con el objetivo de facilitar la concurrencia y permitir que todo empresario interesado, que cumpla con los requisitos necesarios, pueda presentar su proposición. Las propuestas se podrán registrar hasta el próximo 28 de mayo. Toda la información sobre este concurso público puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Estado.

Hidroaviones

En la actualidad, este edificio portuario está únicamente ocupado por los estibadores. Según han señalado fuentes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, también está previsto que esta instalación acoja en un futuro, si el proyecto finalmente es aprobado, las oficinas de Surcar Airlines, la empresa que quiere instalar un hidroaeródromo en el Puerto chicharrero, para ofrecer viajes turísticos en hidroaviones.

Dicho proyecto lleva tramitándose desde hace unos cuatro años, porque necesita numerosos permisos, pero Surcar Airlines no tira la toalla. Esta iniciativa tiene como objetivo la explotación de vuelos turísticos en Santa Cruz usando hidroaviones. Para ello, se prevé habilitar un hidroaeródromo junto a la antigua estación de Jet Foil.

Entre las instalaciones que lo formarían se encuentran oficinas para la recepción de pasajeros, una pasarela de acceso y pantanales para el atraque del hidroavión con su correspondiente lámina de agua. En concreto, se propone ocupar una superficie de 1.340 metros cuadrados en tierra y de 1.143 metros cuadrados de lámina de agua.

Mercado gastronómico

Por otra parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha propuesto convertir la antigua estación de Jet Foil en un mercado gastronómico, similar al de San Miguel, en Madrid. El primer teniente de alcalde y concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, ha planteado a la Autoridad Portuaria la posible cesión a la ciudad de este inmueble, para que se transforme en un espacio de ocio y de esparcimiento, como ya lo fue en su momento.

Para el primer teniente de alcalde, este sería un lugar ideal para el desarrollo de actividades relacionadas con la restauración y la gastronomía. La antigua estación de Jet Foil se convertiría «en un atractivo más para nuestra ciudad», resalta Tarife. «No se sostiene que este lugar privilegiado no esté en manos del Ayuntamiento para darle un uso ciudadano».