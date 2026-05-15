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El Torneo 3×3 Puertos de Tenerife reunirá a 300 jugadores en Santa Cruz

La cita solidaria de baloncesto se celebrará el sábado 23 de mayo en la Explanada Puerto-Ciudad, con unas 300 personas participantes y una cuota de inscripción a beneficio de Cruz Roja en Tenerife

Un momento de la anterior edición del torneo de baloncesto 3x3, celebrado en Puertos de Tenerife

Un momento de la anterior edición del torneo de baloncesto 3x3, celebrado en Puertos de Tenerife / E.D.

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife acogerá el próximo sábado 23 de mayo la tercera edición del Torneo 3×3 Puertos de Tenerife, una jornada deportiva organizada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y el Club Baloncesto Santa Cruz.

La actividad se desarrollará entre las 9.00 y las 20.00 horas en el entorno portuario de la capital tinerfeña. La previsión es reunir a cerca de 300 jugadores y jugadoras, distribuidos en equipos de entre cuatro y cinco participantes.

La inscripción tiene un coste de nueve euros por persona y la recaudación irá destinada a Cruz Roja en Tenerife. Las personas interesadas pueden apuntarse a través de la web oficial del club.

Participación abierta a todas las categorías

La competición estará abierta a equipos de diferentes edades y niveles. Podrán participar tanto deportistas federados como no federados, lo que amplía la presencia de jugadores habituales y aficionados.

El calendario de partidos se enviará por correo electrónico una vez finalizado el plazo de inscripción. También se publicará en la página web y en las redes sociales del CB Santa Cruz.

Los equipos ganadores de cada categoría recibirán medalla y diploma al finalizar la jornada. Además, la organización ha previsto sorteos de regalos y distintas promociones para las personas asistentes.

Una cita con carácter solidario

El torneo destinará la cuota de inscripción a Cruz Roja en Tenerife, entidad que desarrolla programas de atención social, emergencias, salud, empleo y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

La colaboración con esta organización aporta un componente benéfico a una actividad pensada para combinar deporte, convivencia y participación ciudadana.

Ocio familiar junto a las canchas

Además de los encuentros de 3×3, el recinto contará con actividades complementarias para todos los públicos. La programación incluye stands informativos, música con DJ, minigolf y una portería de fútbol hinchable.

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La idea es que la jornada funcione también como un espacio de ocio para familias, acompañantes y visitantes que se acerquen a la zona durante el sábado.

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