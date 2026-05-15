El Torneo 3×3 Puertos de Tenerife reunirá a 300 jugadores en Santa Cruz
La cita solidaria de baloncesto se celebrará el sábado 23 de mayo en la Explanada Puerto-Ciudad, con unas 300 personas participantes y una cuota de inscripción a beneficio de Cruz Roja en Tenerife
Santa Cruz de Tenerife acogerá el próximo sábado 23 de mayo la tercera edición del Torneo 3×3 Puertos de Tenerife, una jornada deportiva organizada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y el Club Baloncesto Santa Cruz.
La actividad se desarrollará entre las 9.00 y las 20.00 horas en el entorno portuario de la capital tinerfeña. La previsión es reunir a cerca de 300 jugadores y jugadoras, distribuidos en equipos de entre cuatro y cinco participantes.
La inscripción tiene un coste de nueve euros por persona y la recaudación irá destinada a Cruz Roja en Tenerife. Las personas interesadas pueden apuntarse a través de la web oficial del club.
Participación abierta a todas las categorías
La competición estará abierta a equipos de diferentes edades y niveles. Podrán participar tanto deportistas federados como no federados, lo que amplía la presencia de jugadores habituales y aficionados.
El calendario de partidos se enviará por correo electrónico una vez finalizado el plazo de inscripción. También se publicará en la página web y en las redes sociales del CB Santa Cruz.
Los equipos ganadores de cada categoría recibirán medalla y diploma al finalizar la jornada. Además, la organización ha previsto sorteos de regalos y distintas promociones para las personas asistentes.
Una cita con carácter solidario
El torneo destinará la cuota de inscripción a Cruz Roja en Tenerife, entidad que desarrolla programas de atención social, emergencias, salud, empleo y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.
La colaboración con esta organización aporta un componente benéfico a una actividad pensada para combinar deporte, convivencia y participación ciudadana.
Ocio familiar junto a las canchas
Además de los encuentros de 3×3, el recinto contará con actividades complementarias para todos los públicos. La programación incluye stands informativos, música con DJ, minigolf y una portería de fútbol hinchable.
La idea es que la jornada funcione también como un espacio de ocio para familias, acompañantes y visitantes que se acerquen a la zona durante el sábado.
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