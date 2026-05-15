Ocho años sin cobrar: Santa Cruz de Tenerife admite que la empresa de cementerios no paga el canon municipal

Las arcas municipales de Santa Cruz de Tenerife no han recibido ni un solo euro por los cementerios en los últimos ocho años. Así lo admite el concejal de Hacienda, el nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez, que explica que la empresa que se encarga de la gestión de los camposantos, Cetensa, no ha ingresado el canon anual que debe abonar al Ayuntamiento por la concesión otorgada en su momento.

A raíz de una pregunta formulada por el grupo municipal socialista en la Comisión de Control celebrada este jueves, 14 de mayo, el edil de Hacienda asegura que el Consistorio chicharrero ha realizado diferentes requerimientos a la empresa. Sin embargo, añade, hasta la fecha el canon no se ha pagado.

Díaz-Estébanez informa de que el área de Servicios Públicos, en coordinación con el Servicio de Recaudación, está realizando las operaciones técnicas oportunas para realizar la liquidación de la deuda. "Como resultado de este trabajo conjunto y fruto de los requerimientos realizados, a lo largo de este año, se procederá a la liquidación de los cánones correspondientes al periodo 2017-2025", apunta el concejal. El importe total se estima en el entorno de los 650.000 euros.

El responsable del área de Hacienda asevera que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le cobrará a Cetensa "hasta el último euro". "Reclamaremos tanto lo correspondiente al periodo de pago voluntario, es decir, de los últimos cuatro años, como lo que se pueda luchar que no esté prescrito", añade José Alberto Díaz-Estébanez.

Según el contrato firmado en su momento, el canon establecido es el 5% de la recaudación bruta de la empresa. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y a raíz de la información proporcionada por Cetensa, ésta recibió en 2025, en concreto, unos ingresos brutos de 1.911.149 euros. Por lo tanto, el canon correspondiente al año pasado sería de 95.557 euros. Sin embargo, y tal y como lo confirma el Consistorio chicharrero, dicho canon no se ha ingresado. El edil de Hacienda insiste en que se cobrará toda la deuda.

Para el concejal socialista Florentino Guzmán Plasencia es "gravísimo" que el Ayuntamiento reconozca que lleva desde 2017 sin cobrar correctamente el canon del servicio de cementerios. "Estamos hablando de ocho años de dejación en la gestión y de cientos de miles de euros que debían ingresar en las arcas municipales", apunta Guzmán Plasencia.

Responsabilidades

Éste señala que el propio informe municipal reconoce que el canon de 2025, más de 95.000 euros, ni siquiera ha sido abonado todavía por la empresa concesionario, pese a los requerimientos realizados. "Y además admite que la liquidación pendiente del periodo 2021-2025 ronda los 650.000 euros. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo ha sido posible que durante ocho años no se haya garantizado el cobro de un canon público obligatorio? ¿Quién asumirá responsabilidades políticas y administrativas por este incumplimiento continuado?", manifiesta el edil del PSOE.

Éste denuncia que, mientras a la ciudadanía se le exige puntualidad absoluta en el pago de impuestos y tasas, el gobierno municipal (formado por CC y PP) "ha permitido durante años una situación de absoluta falta de control sobre una concesión pública esencial". "Desde el Partido Socialista exigimos transparencia, explicaciones y un calendario concreto para recuperar hasta el último euro que corresponde a todos los vecinos de Santa Cruz", declara Guzmán Plasencia.

Recuperar el control

El pasado mes de marzo, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, anunció que el Ayuntamiento tomaría el control de los cementerios del municipio, para corregir las "importantes deficiencias detectadas" en los informes elaborados por la empresa pública Gesplan sobre el estado de los mismos. De momento, el Consistorio no ha aclarado cuándo comenzará a encargarse de la gestión.

De la gestión de los camposantos de la capital tinerfeña se encarga, desde los años 90, Cetensa, empresa a la que el Consistorio chicharrero adjudicó, por un plazo de 30 años, la prestación de este servicio municipal. El principal camposanto de la ciudad es Santa Lastenia, pero este contrato también incluye las necrópolis de Taganana, Igueste y La Gallega, además de la de la playa de Las Teresitas y la de San Rafael y San Roque, en las que ya no se realizan entierros.

Tasa a los vecinos

Por otra parte, el Ayuntamiento planea volver a cobrar a los vecinos la tasa por el mantenimiento de nichos y tumbas, que había dejado de cobrarse, según ha anunciado Servicios Públicos. Esto ocurriría una vez que el Consistorio asuma el control de la gestión de los camposantos. Cuando la tasa dejó de cobrarse a los ciudadanos, Cetensa acudió a los tribunales. La empresa ganó todos los pleitos y el Ayuntamiento ha tenido que pagar millones a Cetensa por una tasa que antes abonaban los vecinos.