Santa Cruz de Tenerife tarda casi medio año en tramitar una licencia de obra

La Gerencia de Urbanismo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife tarda una media de 158 días en tramitar los expedientes de concesión de licencias de obra, es decir, más de cinco meses. Así lo admite este organismo a raíz de una pregunta formulada por el grupo municipal Vox en el Ayuntamiento chicharrero, que muestra su preocupación por los plazos que emplea el Consistorio para conceder licencias de obras.

Desde la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz, que dirige la concejala Zaida González, del PP, se aclara que en el cálculo de esta media se incluyen distintos tipos de expedientes urbanísticos. Entre estos se encuentran licencias de cambio de uso, de demolición, de edificación, de instalación de andamios, de legalización, de proyecto básico de obra nueva y reforma, de tala, de reforma y ampliación, de uso y obras provisionales, de suelo rústico, así como informes de proyectos.

Asimismo, el citado organismo apunta que los informes de proyectos correspondientes a actuaciones promovidas por otras administraciones públicas cuentan con un plazo legal de emisión inferior al de otros procedimientos urbanísticos, «debiendo informarse en el plazo de un mes». «Esta circunstancia condiciona la priorización de determinados expedientes y puede influir en la media global de tramitación».