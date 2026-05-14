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Santa Cruz de Tenerife busca figurantes para un "rodaje internacional"

La Oficina del Distrito Centro-Ifara anuncia el rodaje de una producción internacional en Santa Cruz de Tenerife, para la que se buscan figurantes

Rodaje en la playa de Las Teresitas.

Rodaje en la playa de Las Teresitas. / El Día

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife busca figurantes para un "rodaje internacional" en la ciudad. Así lo anuncia la Oficina del Distrito Centro-Ifara del Ayuntamiento capitalino, que anima a lo chicharreros a participar en esta grabación.

"¿Te imaginas aparecer en una producción internacional rodada aquí en tu ciudad? ¡La oportunidad es real¡". Este el mensaje que publica el Distrito Centro-Ifara en sus redes sociales. En un cartel se indica que se buscan figurantes para participar en un rodaje que tendrá al municipio de Santa Cruz de Tenerife como escenario. "Una ocasión única para que nuestra gente y nuestras calles sean las protagonistas".

Aquellos que estén interesados tienen que enviar fotos, su nombre completo, altura y tallas, ciudad de residencia y DNI al correo pserrano@temps.es, según informa la Oficina del Distrito Centro-Ifara.

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Sobre la película que se rodará en la capital chicharrera, características de los figurantes, fechas y localizaciones de la grabación, ni el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ni los responsables del casting facilitan más información.

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