Santa Cruz de Tenerife busca figurantes para un "rodaje internacional"
La Oficina del Distrito Centro-Ifara anuncia el rodaje de una producción internacional en Santa Cruz de Tenerife, para la que se buscan figurantes
Santa Cruz de Tenerife busca figurantes para un "rodaje internacional" en la ciudad. Así lo anuncia la Oficina del Distrito Centro-Ifara del Ayuntamiento capitalino, que anima a lo chicharreros a participar en esta grabación.
"¿Te imaginas aparecer en una producción internacional rodada aquí en tu ciudad? ¡La oportunidad es real¡". Este el mensaje que publica el Distrito Centro-Ifara en sus redes sociales. En un cartel se indica que se buscan figurantes para participar en un rodaje que tendrá al municipio de Santa Cruz de Tenerife como escenario. "Una ocasión única para que nuestra gente y nuestras calles sean las protagonistas".
Aquellos que estén interesados tienen que enviar fotos, su nombre completo, altura y tallas, ciudad de residencia y DNI al correo pserrano@temps.es, según informa la Oficina del Distrito Centro-Ifara.
Sobre la película que se rodará en la capital chicharrera, características de los figurantes, fechas y localizaciones de la grabación, ni el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ni los responsables del casting facilitan más información.
Suscríbete para seguir leyendo
- El buque escuela más hermoso del mundo navega hacia Santa Cruz de Tenerife: el 'Amerigo Vespucci' hará escala en la isla del 22 al 26 de mayo
- Vecinos del centro de Santa Cruz de Tenerife piden ante la Justicia el desmantelamiento de la Zona Urban
- ¿Dónde se restringirá el tráfico en Santa Cruz de Tenerife?: La Zona de Bajas Emisiones afectará a 92 calles del centro
- El hallazgo de una antigua tubería de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife retrasa medio año la obra de la nueva avenida de Anaga
- El Ayuntamiento de Santa Cruz aprueba el proyecto para ampliar el aparcamiento de San Gerardo con 45 plazas
- Socios críticos del Círculo de Amistad XII de Enero exigen la dimisión de la directiva
- El Castillo de San Andrés, entre el abandono y la 'ocupación': el PSOE de Santa Cruz de Tenerife y vecinos del pueblo exigen medidas urgentes
- Información a tiempo real en el móvil sobre aparcamientos y tráfico en Santa Cruz de Tenerife