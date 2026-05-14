Santa Cruz abre las inscripciones para la 44ª Fiesta de la Bicicleta

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Servicio de Deportes, ha abierto las inscripciones para participar en la 44ª Fiesta de la Bicicleta, que se celebrará los días 6 y 7 de junio de 2026.

La cita mantiene su carácter familiar y participativo, con una programación centrada en la movilidad sostenible, la actividad física y la convivencia ciudadana. Esta edición incorpora, además, una vertiente solidaria mediante aportaciones voluntarias destinadas a la Sociedad Canaria de Cardiología.

Actividades previas en Puerto-Ciudad

La programación comenzará el sábado 6 de junio en la explanada Puerto-Ciudad, donde se instalará la Fun Zone. Este espacio acogerá talleres de educación vial, mecánica básica, primeros auxilios y actividades infantiles relacionadas con el uso seguro de la bicicleta.

La propuesta busca que la jornada previa combine ocio y aprendizaje, especialmente entre familias y menores, con contenidos orientados a reforzar la seguridad y el respeto en la vía pública.

Bicicletada popular desde el Parque La Granja hasta el puerto

El acto central tendrá lugar el domingo 7 de junio, con la tradicional bicicletada popular. La salida está prevista a las 10.00 horas desde el Parque La Granja y el recorrido finalizará en la explanada Puerto-Ciudad.

La actividad está pensada para participantes de distintas edades y no tiene carácter competitivo. Su finalidad es promover el uso de la bicicleta como forma de ocio saludable y como alternativa de movilidad activa en la ciudad.

Las inscripciones cuentan con opción solidaria

Durante el proceso de inscripción, las personas participantes podrán realizar una aportación voluntaria de 1, 5 o 3 euros. La recaudación se destinará íntegramente a la Sociedad Canaria de Cardiología.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha destacado el valor social de una convocatoria que forma parte del calendario deportivo del municipio. También ha señalado que la colaboración con la entidad cardiológica refuerza el vínculo entre deporte, salud y concienciación ciudadana.

Una cita consolidada en Santa Cruz

La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, ha subrayado que la Fiesta de la Bicicleta continúa adaptándose a los nuevos retos relacionados con la movilidad activa y la salud comunitaria, sin perder su esencia popular.

Desde el Servicio de Deportes se anima a la ciudadanía a sumarse a esta edición, que reunirá deporte, sostenibilidad, solidaridad y actividades para todos los públicos en uno de los eventos más reconocibles de la capital tinerfeña.