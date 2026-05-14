La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife acerca su labor a los ciudadanos con actividades y exhibiciones en la avenida Marítima. Este viernes, 15 de mayo, a partir de las 10:00 horas, arrancará la segunda edición de las jornadas de puertas abiertas de la Policía Local chicharrera Más allá del deber. El paseo Teniente Francisco Grandi Giroud en la avenida Marítima acogerá todas las actividades previstas para este año, además de diversas exposiciones de material policial.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destaca que estas jornadas representan una magnífica oportunidad para acercar la Policía Local a la ciudadanía y para mostrar, de una manera cercana y participativa, "el enorme trabajo que realizan diariamente nuestros agentes".

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, explica que esta segunda edición amplía contenidos y actividades respecto al pasado año, "consolidando unas jornadas que han despertado un enorme interés entre la ciudadanía".

Señala que odas las personas interesadas en conocer el funcionamiento, los materiales, destrezas y especialidades policiales podrán acudir a la avenida Marítima desde este viernes, en doble sesión, de 10:00 a 14:00 horas, y de 18:00 a 20:00 horas. Ya el sábado, la jornada se desarrollará, únicamente, de 10:00 a 14:00 horas.

"Un circuito de seguridad vial, espacios para mostrar el sistema de comunicaciones policiales o la posibilidad de hacer prácticas de tiro con realidad virtual se solaparán con la presencia, para uso y disfrute de los más pequeños, de tirolina, castillos hinchables y actividades infantiles. Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de la operatividad de la Unidad de Drones de la Policía Local santacrucera" .

Respecto a las exhibiciones programadas, habrá muestras del trabajo y capacidades de la Unidad Canina, el viernes en dos ocasiones, a las 10:30 y a las 18:00 horas, mientras que el sábado será a las 12:00 horas. "Otro aliciente muy especial es la exhibición sobre conducción de motocicletas policiales, que podrá verse el viernes a las 12:00 horas y el sábado a las 13:00 horas".

En estos días se podrá participar, de la mano de policías especializados en artes marciales, en talleres de defensa personal; el viernes en horario de mañana dedicado a niños, y ese mismo día por la tarde para mujeres; ya el sábado será a las 11:00 horas. Quienes quieran participar en la actividad de defensa personal para mujeres sería necesario inscribirse previamente escribiendo al WhatsApp del teléfono 650 326 728.