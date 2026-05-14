Vecinos de El Sobradillo denuncian la falta de marquesinas y la precariedad en las paradas de guagua

Jénnifer de la Rosa, vecina del pueblo de El Sobradillo, en el Distrito Suroeste, vivió días atrás su particular ‘déjà vu’ cuando transitaba por las aceras que delimitan la plaza de la Papa y vio a una joven de 15 años esperando la guagua en el mismo sitio donde ella lo hacía a esa edad... y ya tiene 46 años.

Nada había cambiado desde que Juan, un residente ya octogenario, colocó un tablón para aguardar el paso de las líneas 056 —que conecta el Intercambiador de La Laguna con Barranco Grande, a la altura de El Molino, pasando por Los Baldíos y Llano del Moro— o la 939, que enlaza el Intercambiador de Santa Cruz con Taco, El Sobradillo y Llano del Moro. “Mi abuelo se murió con 96 años esperando la marquesina de la guagua”.

La frase de Jénnifer resume una espera que se prolonga por generaciones: primero su abuelo, luego su padre, ahora ella y espera que, al menos, con su hijo, que ya tiene 22 años, algún día sea una realidad.

Una parada improvisada

La parada de Titsa a la altura de la plaza de la Papa tiene incluso apartadero, aunque con limitaciones, porque la guagua puede detenerse pero dificulta en algunos casos el paso de los coches que circulan detrás. Junto al apartadero también hay unos tubos colocados como barrera de protección para evitar que un vehículo impacte contra la vivienda próxima.

Pero el tablón que colocó Juan a modo de asiento no resguarda de la lluvia y la angosta acera tampoco permite el paso accesible ni para personas con movilidad reducida ni para adultos con carritos de bebé.

La queja de Jennifer no es una excepción entre los vecinos de El Sobradillo, que amplían la demanda. Junto a la falta de marquesina en la plaza de la Papa, muy frecuentada por la proximidad del colegio Santa Cruz de California, tampoco existe un refugio adecuado en la parada instalada junto a la ferretería.

Tablón colocado en la parada de guaguas de la plaza de la Papa. / Andrés Gutiérrez

«Los usuarios esperan la guagua sentados en el chaplón del negocio», algo similar a lo que ocurre junto al antiguo bar Majano o incluso en el otro lado de la plaza de la Papa, en dirección subida, donde la espera se realiza sentado en el tramo de acera que dejan libre los coches estacionados.

La única marquesina

«Donde sí hay una parada con marquesina es frente a la asociación de vecinos Siete Islas, que es el lugar por donde transita el concejal del Suroeste y donde se saca las fotos», comenta, con carga de profundidad incluida, la vecina de El Sobradillo, aunque intenta restar tinte político a su denuncia.

«Responsabilizo a CC porque llevan treinta años en el ayuntamiento; si fuera el PSOE, lo criticaría igual».

Jennifer de la Rosa deja entrever el desconsuelo de quienes observan cómo se vende el Suroeste como zona de expansión de Santa Cruz de Tenerife. Recuerda que hace más de cincuenta años el área se desgajó de El Rosario, lo que permitió el crecimiento de la capital con nuevas construcciones y, por ende, más contribuyentes.

«Sin embargo, se recaudan más impuestos y eso no se traduce en una inversión tan sencilla como poner una marquesina».

La respuesta municipal

El concejal del distrito, Javier Rivero, asegura que «llevamos más de un año con el Cabildo redactando el proyecto de urbanización de la carretera. No es solo esa parada aislada; se trata de mejorar la accesibilidad y todas las paradas de guagua, para lo que hay que ampliar aceras y modificar la carretera».

«Posiblemente no tiene esa información porque no está vinculada a la asociación de vecinos, pero hemos celebrado varias reuniones para avanzar en la propuesta técnica», lamenta el edil.

En esa hoja de ruta que traza el Ayuntamiento todavía faltan informes municipales para concluir la redacción y tramitar su aprobación, quizá este mismo año. «Después Urbanismo tendrá que realizar expropiaciones y licitar las obras para que desde la carretera de Geneto hasta la iglesia de El Sobradillo exista un recorrido seguro y accesible», como llevan reclamando los vecinos desde hace décadas.

Mucho más que una marquesina.