Graves daños estructurales obligan a derribar la 'casa de los maestros' de Somosierra

El bloque de viviendas de Somosierra, conocido popularmente como la casa de los maestros, situado junto al antiguo colegio García Escámez —denominado desde hace dos años Ágora, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica—, presenta graves daños estructurales que han llevado a los técnicos de Viviendas Municipales de Santa Cruz de Tenerife a descartar su rehabilitación y optar por su reposición.

Se trata de una de las construcciones que integran la barriada de Somosierra, junto a la iglesia de San Fernando Rey. En el edificio, de bajo y cuatro alturas, se reparten un total de diez viviendas, dos por planta, algunas de ellas todavía ocupadas.

Reposición y no rehabilitación

Desde Viviendas Municipales explican que, una vez el nuevo Plan Estatal de Vivienda ha recuperado la figura de los ARRU —Áreas de Regeneración y Renovación Urbana—, se propondrá incluir estas diez viviendas dentro de un programa específico de reposición.

La decisión se adopta debido al avanzado deterioro estructural del inmueble, que hace inviable una rehabilitación convencional. No obstante, la fachada del edificio se encuentra protegida, por lo que la actuación prevista consistiría en conservar intacta la parte exterior mientras se vacía y reconstruye completamente el interior del inmueble.

Este tipo de programas de reposición contempla, además, partidas económicas destinadas al realojamiento de los residentes afectados durante la ejecución de las obras. Por ello, llegado el momento, se estudiará de forma individualizada la situación de las personas que todavía habitan el edificio para ofrecerles una alternativa habitacional temporal mientras se desarrollan los trabajos.

La situación salió a la luz en una reunión vecinal

La situación que afecta a la casa de los maestros quedó al descubierto el pasado martes en la visita que realizó el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, en compañía de la responsable de Viviendas Municipales, Belén Mesa, y del concejal del distrito Ofra-Costa Sur, Santi Díaz, quienes se reunieron con los vecinos de Somosierra para abordar la situación de las viviendas y, además, el cierre de la oficina de Correos del barrio.

En la asamblea, desarrollada en el antiguo cine de Somosierra, uno de los vecinos recordó que cuatro de las viviendas, precisamente del bloque afectado por graves daños estructurales, se incluyeron en la rehabilitación de las noventa y seis viviendas de García Escámez para completar el centenar de pisos que iban a ser objeto de mejora.

Finalmente, ninguno de los cuatro pisos fue rehabilitado porque, según las fuentes municipales consultadas, los informes técnicos desaconsejaban intervenir debido al mal estado de la estructura del inmueble.

Entre los afectados, una hija aseguró que tuvo que trasladar a su madre del inmueble a otro piso sin obtener una respuesta sobre su situación alojativa y sin que se procediera a la mejora del edificio.

Pendientes del nuevo plan estatal

Durante la reunión, tanto el alcalde de Santa Cruz de Tenerife como la concejala de Viviendas Municipales pusieron sobre la mesa que el Gobierno central aprobó el pasado 26 de abril un plan nacional para la mejora de inmuebles, como ya se ha llevado a cabo en diferentes bloques de Santa Cruz de Tenerife, si bien todavía se está a la espera de que el Ejecutivo central acuerde con los gobiernos autonómicos las especificidades de esos planes de mejora.

Se ha pasado de inversiones para rehabilitación de áreas urbanas a otros fondos europeos que permiten reformas con la instalación de energías limpias.

También el presidente de la asociación de vecinos Somosierra Activa, Arturo Plasencia, recordó otros planes de mejora que permiten la instalación de ascensores. «De momento hay que esperar a que el Gobierno de España desarrolle el plan estatal», dijo el alcalde, que reiteró el compromiso con los vecinos.

Cuestión fundamental es que los bloques tienen que constituir sus comunidades de vecinos, un requisito imprescindible para poder intervenir y beneficiarse de las ayudas de las administraciones, como ya se ha llevado a cabo en otros barrios de la capital.