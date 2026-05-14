El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rescatará la concesión del complejo deportivo Las Retamas por "incumplimientos"

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife procederá al rescate de la concesión administrativa del complejo deportivo Las Retamas, situado en el Distrito Ofra-Costa Sur, por "incumplimientos" de la empresa responsable del centro.

Así lo anunció la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, durante la Comisión de Control celebrada este jueves, 14 de mayo, a raíz de la comparecencia solicitada por la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, quien criticó que el Consistorio haya tardado tanto en realizar el citado rescate. Cebrián indicó que la propuesta del Servicio de Deportes ya se ha llevado a la preparatoria de la Junta de Gobierno, para debatir su aprobación.

La edil de Deportes manifestó que el objetivo del Ayuntamiento es garantizar una adecuada prestación del servicio y, por ello, se propone recuperar la concesión otorgada en su momento, "debido a razones de interés público" y a pesar de que aún no ha expirado el plazo del contrato.

La portavoz del PSOE denunció que la empresa que se encarga del complejo deportivo municipal Las Retamas ha subido las cuotas a los usuarios hasta los 42,90 euros, superando los precios establecidos en el contrato con el Ayuntamiento; ha cerrado la piscina; no abre la instalación los sábados y domingos por la tarde, y no paga el canon variable al Consistorio, entre otros incumplimientos. Asimismo, apuntó Patricia Hernández, se ha traspasado la concesión a otra empresa.

Ésta también reprochó a la concejala de Deportes que "desde enero del año pasado lleve anunciando el rescate del complejo deportivo Las Retamas, sin que se haya hecho nada". "Nuestro partido, cuando estaba gobernando, planteó el rescate, pero después usted lo cambió por una sanción, que tampoco se ha hecho efectiva. Y mientras tanto, se han producido todos estos incumplimientos. La situación ha empeorado", apuntó la exalcaldesa.

Con respecto al impago del canon, la concejala de Deportes comentó que se cuantificará la deuda y se reclamará. "La propuesta del rescate, los impagos y otras responsabilidades serán objeto de valoración en la preparatoria de la Junta de Gobierno", afirmó.

Para Patricia Hernández, Alicia Cebrián "ha incurrido en responsabilidad". "Y esta es la última vez que me dirijo a usted para denunciar la situación del complejo deportivo Las Retamas. La próxima vez será en otro sitio", sentenció.