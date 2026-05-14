Hoja de ruta del 'Amerigo Vespucci', el buque más hermoso del mundo que atracará en Santa Cruz de Tenerife la próxima semana

El puerto de Santa Cruz de Tenerife recibe cada año embarcaciones de espectacular belleza. Yates y cruceros de lujo que atracan en el puerto chicharrero con visitantes de todas las partes del mundo.

La próxima semana, precisamente, la capital chicharrera contará con una visita única, del considerado el buque escuela más hermoso del mundo, el 'Amerigo Vespucci'. Esta embarcación de la Armada italiana recalará en la isla en su trayecto hacia Estados Unidos y Canadá.

Durante su estancia en la isla, entre el 22 y el 26 de mayo se podrá visitar y ver de cerca esta impresionante embarcación que lleva 95 años al servicio de la Armada.

Hoja de ruta

Pero, antes de que llegue a Tenerife, ¿quieres saber cuál es la hoja de ruta de este buque escuela?

El barco partió el 9 de mayo de Génova rumbo a América y su primera parada será Tenerife. A partir de ahí, le siguen las siguientes paradas:

22-26 de mayo, escala en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

25-29 de junio, Baltimore (EEUU)

4-8 de julio, Nueva York (EEUU)

11-14 de julio, Boston (EEUU)

23-27 de julio, Québec (Canadá)

29 de julio - 3 de agosto, Montreal (Canadá)

23-26 de agosto, Ponta Delgada (Portugal)

3-6 de septiembre, Cádiz (España)

13-16 de septiembre, Cagliari (Italia)

20-24 de septiembre, Tarento (Italia)

29 de septiembre - 7 de octubre, Venecia (Italia)

8-12 de octubre, Trieste (Italia)

El 'Amerigo Vespucci' en Venecia. / Godromil (Wikipedia)

Historia de este buque escuela

El 'Amerigo Vespucci' es el barco más antiguo en servicio de la Marina Militar italiana.

Construido en Castellammare di Stabia (Nápoles), la embarcación fue lanzada el 22 de febrero de 1931 y entró en funcionamiento como buque escuela el 6 de junio de 1931, por lo que este año cumple 95 en activo.

Desde su entrada en actividad, el barco ha realizado casi cada año actividades de entrenamiento, principalmente con los alumnos de la Academia Naval de Livorno.

Gracias a su labor en favor de la protección del medio ambiente, sus actividades diplomática y su última gira mundial, este buque escuela italiano es reconocido como embajador itinerante del Made in Italy y de los valores de la UNESCO.

¿Por qué el barco más hermoso del mundo?

La designación popular del 'barco más hermoso del mundo' fue dada al 'Amerigo Vespucci' en la década de los 60.

Aunque parezca mentira, al parecer todo surgió de una anécdota, o más bien de un encuentro fortuito. Al toparse en pleno Mediterráneo con un portaaviones estadounidense y preguntar este de qué barco se trataba, la respuesta fue clara: el buque escuela 'Amerigo Vespucci' de la Marina italiana. Pero la reacción de los americanos lo fue aún más y trascendió décadas: "Ustedes son el barco más hermoso del mundo".

¿Cuándo se podrá visitar la embarcación?

Durante su estancia en Tenerife, todo el que lo desee podrá acercarse hasta el muelle capitalino para ver de cerca una de las embarcaciones más importantes de la historia. En concreto, las visitas serán los siguientes días: