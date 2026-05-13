Santa Cruz de Tenerife "necesita más policías locales": la Sala de Comunicaciones registra una media de 235 llamadas diarias

El municipio de Santa Cruz de Tenerife necesita más policías locales. Así lo destacó este miércoles, 13 de mayo, la concejala de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, durante la celebración de los actos en honor a la patrona de la Policía Local chicharrera, la virgen de Fátima, que tuvo lugar en la plaza de La Victoria, en la avenida Tres de Mayo, frente las dependencias policiales. En la actualidad, la capital tinerfeña sufre un déficit de 162 efectivos, pues la plantilla está formada por 347 policías y se necesitan 509 para garantizar un servicio policial adecuado y cumplir con los ratios establecidos por ley, de 1.8 agentes por cada 1.000 habitantes. De León volvió a exigir una vez más al Gobierno de España que elimine la tasa de reposición (porcentaje máximo de plazas vacantes que los ayuntamientos pueden cubrir con nuevos efectivos) para poder convocar oposiciones.

Y es que según los datos facilitados este miércoles por el comisario de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Juan Francisco Márquez, el año pasado se registraron en la Sala de Comunicaciones 89.019 llamadas de ciudadanos, lo que supone una media de 235 demandas policiales atendidas diariamente y un incremento de casi un 6% con respecto al ejercicio anterior. En el apartado de las intervenciones relacionadas con la Seguridad Vial, "competencia prioritaria para la Policía Local", el Servicio de Atestados intervino en un total de 974 accidentes, de los que dos de ellos se saldaron con un fallecido cada uno, mientras que en 34 se produjeron heridos de carácter grave. El 36% de los siniestros tuvieron como causa las distracciones al volante.

En cuanto a los atestados instruidos por la presunta comisión de delitos contra la Seguridad Vial, se instruyeron un total de 329, de los que 134 lo fueron por conductas relacionadas con la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas, 172 por conducir sin haber obtenido nunca permiso de conducción, 63 por conducir con permiso o licencia con pérdida de vigencia, y 12 por conducir teniendo suspendido judicialmente el permiso o licencia de conducir. La suma de ambos tipos penales supone el 80% del total de atestados. El radar controló 76.060 vehículos, de los que superaron el límite de velocidad 2.940. Entre los vehículos detectados, indicar que resultaron investigados siete conductores por exceder ese límite en más 60 kilómetros por hora.

Con respecto a las detenciones, durante 2025 se practicaron un total de 354 por diferente tipología delictiva. En el ámbito de la protección de las víctimas de violencia de género, los efectivos del Grupo de Asistencia a la Mujer (GRAMU) atendieron a un total de 205 nuevas víctimas, se realizaron un total de 156 acompañamientos y asistencias y se controlaron 906 seguimientos de medidas de alejamiento.

En ese sentido, tanto la concejala de Seguridad como el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, aprovecharon la celebración de estos actos para agradecer a cada uno de los efectivos de la Policía Local de Santa Cruz la labor que realizan cada día para garantizar la seguridad de los ciudadanos. ""Este acto es mucho más que una tradición institucional; es, sobre todo una muestra de gratitud y reconocimiento hacia quienes dedican su vida a cuidar de los demás, hacia quienes están presentes cuando hace falta serenidad, apoyo, protección o, simplemente, la certeza de que no estamos solos ante las dificultades", manifestó el regidor chicharrero durante su discurso.

Precisamente, durante esta celebración, la Policía Local de Santa Cruz otorgó 46 medallas al mérito policial, con distintivo de plata. De esos reconocimientos, 36 corresponden a miembros del cuerpo policial por "servicios destacados y comportamientos excepcionales". Otras 10 medallas de plata se concedieron a personal externo a la Policía Local, por actos que permitieron salvar vidas humanas o motivadas por la estrecha colaboración, apoyo y trayectoria de trabajo junto a los profesionales del cuerpo de seguridad capitalino.

En el apartado de placas colectivas al mérito policial, este año se distinguió al Grupo Operativo Uno, de la propia Policía Local, por una intervención coordinada y destacada en un centro de acogida integral de inmigrantes; también a la Federación Canaria de Surf, por el papel determinante de estos deportistas en numerosos rescates en las costas del macizo de Anaga; al cuerpo de la Policía Local de San Cristóbal de La Laguna; y a todo el personal de la empresa Sacyr-Conservación encargado del mantenimiento de carreteras en el distrito de Anaga. Por otro lado, también se reconoció la trayectoria profesional a agentes y mandos que se han jubilado en el último año, entregando 14 placas conmemorativas por este motivo, y se otorgó una medalla al mérito policial con distintivo de oro a la inspectora María Nieves González Martín, otorgada por sus propios compañeros por su 40 años de trabajo.

Medallas de plata al mérito policial

Entre los agentes que fueron condecorados este miércoles se encuentran dos efectivos de la Unidad de Menores Adscrita a la Fiscalía (UMAF) que investigaron y resolvieron un "complejo" caso de abusos sexuales continuados a un menor de edad, que culminó con la detención y posterior condena del autor de los hechos por agresión sexual. También se puso en valor el trabajo de un inspector, un oficial y tres agentes que detuvieron a un varón que disponía de diverso armamento y material.

Otros agentes fueron distinguidos por la intervención ante incendios ocurridos en Ofra y en la avenida de Los Majuelos, por la resolución de tentativas de suicidio en Tíncer y en el conocido puente de Las Asuncionistas, y por el apoyo a los servicios sanitarios que debían evacuar a un paciente muy violento y agresivo que puso en peligro la vida de varias personas. También fueron distinguidos cuatro integrantes del cuerpo policial que, acudiendo a un requerimiento de auxilio por posible violencia doméstica, acabaron descubriendo numerosas sustancias estupefacientes y 45.000 euros en metálico en la vivienda del agresor.

También fueron condecorados servicios relacionados con la reanimación de personas en estado crítico, la detención de un conductor que protagonizó una persecución de alto riesgo, y la detención del presunto autor de un robo con fuerza que se empleó con bastante agresividad a otras personas.

Reconocimientos a cuatro surfistas

La Policía Local de Santa Cruz destacó la valentía y el trabajo de rescate de personas que estaban en apuros en el mar que desarrollaron, en diferentes momentos del pasado años, cuatro surfistas, "cuatro deportistas que pusieron en riesgo su vida para salvar a bañistas en las playas y costas de Anaga". También se agradeció con una medalla el apoyo profesional de una médico que ayudó a los agentes para reanimar a una persona en estado crítico en la vía pública.

Medalla de oro

Durante la celebración de los actos en honor de la patrona de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, la virgen de Fátima, este miércoles, 13 de mayo, se entregó, por cuarta ocasión desde 2014, una medalla al mérito policial con distintivo de oro, en este caso a la inspectora María Nieves González Martín. Este reconocimiento extraordinario se fundamenta en la vocación de servicio público, "profesionalidad, capacidad de liderazgo, compromiso y ejemplo personal demostrados" por la inspectora en sus 40 años de trabajo en este cuerpo policial, según lo indicó la edil de Seguridad, Gladis de León. Esta distinción fue propuesta por sus propios compañeros "porque lo buena gente que es esta inspectora", apuntó la edil.