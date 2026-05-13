Por fin una oficina turística en el Intercambiador de Guaguas de Santa Cruz de Tenerife

El Intercambiador de Guaguas de Santa Cruz de Tenerife tendrá por fin una oficina de información turística, para así poder atender a los numerosos visitantes que transitan diariamente por la estación, procedentes, principalmente, del Norte y del Sur de la Isla. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha adjudicado esta semana la construcción de este nuevo espacio, que se situará en el jardín del intercambiador, en el entorno del cruce con El Corte Inglés, "un enclave estratégico de gran afluencia peatonal", según lo destaca el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

El Consistorio chicharrero ha contratado a la empresa Eco Steel Proyectis Estructuras y Construcciones, que ejecutará las obras por un presupuesto de 407.693 euros y en un plazo previsto de diez meses. "Sin duda, con esta actuación mejorará la atención al visitante y se reforzará la imagen de Santa Cruz de Tenerife como destino turístico urbano, sostenible y moderno", apuntó el regidor chicharrero. Éste asegura que se ofrecerá una atención más cercana, accesible y de calidad al turista. Insiste en que la ubicación elegida es "clave", ya que el Intercambiador de Transportes constituye una de las principales puertas de entrada a Santa Cruz y un punto neurálgico de movilidad para miles de personas cada día.

La oficina ocupará una superficie de 192 metros cuadrados y se destinará a la atención e información turística de la ciudad, "ofreciendo a los visitantes un punto de referencia para planificar su estancia; conocer la oferta cultural, patrimonial y de ocio, y orientar su recorrido por Santa Cruz", apunta el concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP. El edificio contará con una pérgola que proporcionará sombra a la zona exterior y que "creará un espacio agradable en el entorno inmediato de la oficina", resalta el edil.

Tarife manifiesta que este proyecto responde al compromiso del Consistorio capitalino con un modelo de turismo urbano más sostenible, moderno y adaptado a las nuevas necesidades de quienes visitan la ciudad. Asimismo, detalla que la oficina ha sido diseñada para integrarse de manera armónica en el entorno, "lo que contribuirá también a mejorar la imagen urbana de este espacio tan transitado".

Según se explica en la memoria justificativa de este proyecto, esta oficina de información turística permitirá cubrir la demanda de información y servicios turísticos, mejorando la atención al turista en el Intercambiador de transporte, conectándolo con la oferta turística, con los productos turísticos y con las experiencias a desarrollar en Santa Cruz. "Y prestará un servicio de información turística óptimo a las personas que utilizan el medio de transporte público y que pueden iniciar su visita desde el Intercambiador, impulsando la movilidad sostenible entre los turistas".

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se asegura que una oficina turística en el Intercambiador de Transporte ayuda a distribuir mejor los flujos turísticos hacia diferentes zonas de la ciudad, evitando la saturación de áreas centrales y promoviendo el descubrimiento de barrios menos conocidos, "pero igualmente atractivos". "Asimismo, permite ofrecer información coordinada sobre transporte público, rutas turísticas, tarjetas de transporte con descuentos en atracciones, y conexiones hacia destinos insulares, creando un ecosistema de movilidad turística eficiente. La del Intercambiador es una ubicación estratégica que intenta maximizar el impacto de la inversión pública mientras mejora significativamente la experiencia del visitante", se señala en la memoria justificativa de la licitación.

Características

La nueva oficina de información turística estará formada por un módulo prefabricado de 30 metros cuadrados de superficie, que incluirá espacio de oficina, almacén, baño adaptado (de uso restringido) para personas con movilidad reducida con acceso exterior, y armario de instalaciones. Asimismo, se incorporará una pérgola de 85 metros cuadrados que aportará sombra al espacio libre restante y que funcionará como prolongación de la propia oficina de información turística y como zona de espera de grupos de usuarios que lleguen a esta zona del intercambiador.

En cuanto a sus límites físicos, y según se explica en los pliegos de la licitación, se generará un espacio filtro mediante una celosía metálica con la avenida Tres de Mayo y sus densidades de tráfico, que resolverá el desnivel existente entre la zona de actuación y la acera de la calle Doctor Antonio Perera Reyes. "Este elemento abriga y contiene la nueva oficina y el espacio libre de estancia vinculado a ella". Hacia la calle Fomento, la actuación se resuelve mediante una cerrajería móvil que actuará de cierre nocturno una vez finalizada la actividad diaria.