El Castillo de San Andrés, entre el abandono y la 'ocupación': el PSOE de Santa Cruz de Tenerife y vecinos del pueblo exigen medidas urgentes

Han pasado seis años ya desde que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anunció la intervención en el Castillo de San Andrés, para recuperar las ruinas de este histórico monumento y convertirlo en un atractivo turístico. Sin embargo, en la actualidad, este espacio sigue abandonado. La Asociación de Vecinos El Pescador ha remitido un escrito a la Oficina del Distrito de Anaga denunciando el deterioro del vallado del castillo y la rotura de varias estacas de madera, y alertando de que hay personas que entran para sacarse fotos, "pese al peligro que supone".

Los vecinos indican que estos ciudadanos no solo ponen en riesgo sus vidas, accediendo a la parte alta del castillo, sino también el patrimonio histórico de la capital. Aseguran que algunos, incluso, pernoctan en el interior del Castillo de San Andrés. La citada asociación ha reclamado al Consistorio chicharrero que actúe de manera inmediata debido al deteriorado estado en el que se encuentra este histórico monumento, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

El concejal socialista Florentino Guzmán Plasencia, que se pregunta por qué el Ayuntamiento de Santa Cruz "no ha hecho nada" para recuperar este patrimonio, señala que la posible ocupación del Castillo de San Andrés está generando una enorme preocupación entre los vecinos del pueblo.

"En su momento se anunció la rehabilitación y puesta en uso de este espacio patrimonial emblemático para San Andrés, pero la realidad es que los proyectos prometidos nunca llegaron a materializarse. Primero se habló de actuaciones vinculadas a los fondos DUSI, que finalmente se perdieron, y posteriormente el Ayuntamiento anunció la intención de acudir a los fondos europeos Next Generation para la recuperación del castillo, aunque todo apunta a que aquello quedó únicamente en anuncios", comenta Guzmán Plasencia.

Éste asevera que el "abandono institucional" continúa deteriorando espacios históricos y "favoreciendo situaciones de ocupación e inseguridad". A esto se suma la situación de la antigua sede de la Cofradía de Pescadores de San Andrés, añade el edil del PSOE, "sobre el que también existen denuncias vecinales sobre ocupaciones".

Castillo de San Andrés, situado en el Distrito de Anaga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

El PSOE exige responsabilidad política y actuación inmediata. Guzmán Plasencia apunta que San Andrés no puede seguir siendo el barrio de las promesas incumplidas. "El Castillo de San Andrés y la antigua Cofradía forman parte de la memoria colectiva y del patrimonio del pueblo, y merecen una intervención seria, planificación real y soluciones definitivas", afirma.

El concejal de Infraestructuras y Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero, asegura que el Ayuntamiento de Santa Cruz intervendrá en el Castillo de San Andrés para rehabilitarlo y recuperarlo. "Lo haremos desde que dispongamos de financiación", agrega. El edil aprovecha para recordar que el Consistorio está afrontando el plan de recuperación de patrimonio histórico "más importante de Canarias", con más de 40 millones de euros. "Por lo tanto, seguiremos sacando obras adelante, como la del Castillo de San Andrés, que está incluida en dicho plan".

Antecedentes

En el año 2019, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife convocó un concurso de ideas para recuperar las ruinas del citado castillo. En diciembre de 2020, el Consistorio presentó el proyecto ganador, elegido entre 12 propuestas. En líneas generales, la idea elegida consistía en convertir el castillo en un espacio "visitable y peatonal", para lo que se eliminaría el tráfico rodado en la zona así como las plazas de aparcamiento. La propuesta planteaba una intervención "poco invasiva" en la Torre de San Andrés, "respetando y conservando la ruina existente".

Asimismo, incluía la construcción de un centro de visitantes bajo la futura vía de conexión a la playa de Las Teresitas, la creación de una plaza y de un itinerario peatonal en todo el entorno del castillo, la instalación de una plataforma alrededor del monumento, como zona de estancia para el visitante, y la mejora de la accesibilidad y visibilidad de este histórico elemento.

El Consistorio intentó primero costear las obras con fondos europeos DUSI, pero perdió la financiación. En concreto, perdió 1,7 millones para la remodelación y puesta en valor del Castillo de San Andrés y de la Hacienda de Cubas. Y que ambas obras tendrían que haberse ejecutado antes del 31 de diciembre de 2023. El equipo de Gobierno, formado por CC y PP, explicó entonces que la tramitación administrativa para ambos proyectos impidió cumplir los plazos. En el caso del castillo, se tuvo que modificar el proyecto inicial, porque éste incumplía algunos aspectos del planeamiento vigente. El Ayuntamiento intentó después obtener financiación europea a través de los fondos Next Generation para este proyecto, pero, y según lo indica Javier Rivero, la propuesta fue denegada.