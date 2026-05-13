Bermúdez promueve un acuerdo institucional del pleno de Santa Cruz para evitar el cierre de la oficina de Correos en Somosierra

Más de un centenar de vecinos se reunieron la tarde-noche del martes en el antiguo cine de García Escámez, en el barrio de Somosierra, para exigir al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, no solo la mediación —que ya ha realizado— sino también medidas políticas para evitar el cierre de la oficina de Correos de la zona, la segunda en servicio en la capital tinerfeña.

El regidor municipal, que comparte los argumentos vecinales, anunció que solicitará al pleno municipal que se celebrará este viernes 29 de mayo el apoyo para que, mediante un acuerdo institucional, se inste a Correos a revertir su decisión de clausurar este servicio.

El plan de Correos

Una vez trascendió la denuncia de la asociación vecinal Somosierra Activa, que preside Andrés Plasencia, la compañía explicó que, dentro de su proceso de transformación para prestar un servicio más eficiente por su condición de empresa pública, está reorganizando su red «cumpliendo con todas las obligaciones recogidas en el Plan de Prestación».

«Conforme a ello, la compañía ha decidido derivar el servicio que se prestaba en la sucursal número 2 García Escámez de Santa Cruz de Tenerife, cuyo cierre está previsto para el 29 de mayo de 2026, a la sucursal número 6 de Santa Cruz de Tenerife», situada en la zona de la Cruz del Señor.

Una oficina histórica en riesgo

El alcalde explicó a los vecinos que ya dirigió un escrito al gerente provincial de Correos solicitando los motivos que llevan a la compañía a cerrar la oficina de García Escámez, en servicio desde hace más de ochenta años.

También sostiene el regidor municipal que la población no ha disminuido en este populoso barrio y recuerda que, si antes el correo postal era esencial, ahora lo es también por el auge del comercio electrónico, que ha devuelto protagonismo a este servicio público.

El impacto en el barrio

A esto se suma, explica José Manuel Bermúdez, que muchos residentes de Somosierra, debido a su avanzada edad, acuden a la oficina de Correos para abonar recibos. El cierre obligaría a trasladar el servicio a una zona sin conexión directa de transporte público, lo que añade un problema extra por la distancia y la orografía de la ciudad.

Coincidencia de fechas

Se da además la circunstancia de que el viernes 29 de mayo la Corporación celebrará el pleno municipal el mismo día señalado para el cierre de la oficina. Desde la compañía, sin embargo, se reiteró este miércoles que no hay cambios previstos en la decisión.