La Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife generará una recaudación anual de casi 2 millones de euros al año por sanciones

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prevé obtener una recaudación aproximada de 1,95 millones de euros al año en concepto de sanciones por incumplimientos de la nueva ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la cual ya ha sido aprobado de forma inicial.

El acceso, circulación o estacionamiento sin autorización o sin disponer del distintivo ambiental exigido en la ZBE, que se implantará en el centro de la ciudad, constituirá una infracción grave, que se sancionará con multas de 200 euros. Éstas multas se podrán incrementar en un porcentaje de hasta el 30% en caso de reincidencia de la persona responsable.

Eso sí, desde el área de Movilidad se aclara que una vez que entre en vigor la nueva normativa, lo que podría ocurrir este mismo año, habrá un periodo de carencia de 18 meses para la inscripción en el Registro Municipal de Vehículos y de 36 para imponer sanciones, por lo que su aplicación no se hará efectiva hasta 2029.

El ingreso corriente es uno de los beneficios que obtendrá el Consistorio chicharrero con la implantación de la ZBE, cuya ordenanza se ha sometido a información pública durante un plazo de 30 días. Pero el Ayuntamiento matiza que la recaudación no es el objetivo de la ZBE, sino las mejoras ambientales y sociales. Entre éstas se encuentra la reducción del parque móvil contaminante en un 95% en el plazo de diez años.

Asimismo, con la implantación de la ZBE se persigue la disminución de los niveles de NO₂ y PM10, "actualmente superiores a los umbrales legales en puntos clave de la ciudad"; la mejora de la salud pública por la reducción de episodios de enfermedades respiratorias y cardiovasculares; la mejora de la calidad del espacio público; el incremento de la seguridad vial y reducción del ruido ambiental, y mayor atractivo de la zona para el paseo, el comercio local y el turismo sostenible.

Según los datos recogidos en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, durante el año 2024 se registraron valores medios anuales de dióxido de nitrógeno (NO₂) de 44 μg/m³ en las estaciones de la Avenida Marítima y de la Rambla de Santa Cruz, "superando el valor límite anual establecido por la normativa vigente". Asimismo, se produjeron 14 superaciones del valor diario de partículas PM10 (50 μg/m³), sobre un máximo legal de 35 días al año.

La implantación de la ZBE en el centro de Santa Cruz afectará a 26.000 vehículos al día, de los que 4.256 pertenecen a residentes y el resto, 22.344 a visitantes. El control de acceso a la ZBE se realizará por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad, mediante un sistema automático de control de accesos integrado por dispositivos de lectura de matrículas con tecnología de reconocimiento óptico de caracteres, cámaras de contexto o circuito cerrado de televisión y las aplicaciones o herramientas informáticas necesarias para la gestión, validación y verificación de los accesos, "sin perjuicio de los controles que puedan realizar los agentes de la Policía Local o, en su caso, otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".