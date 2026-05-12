Estos son los precios de los campamentos y cursos de verano que ofrece el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 73,5 euros por una semana en Las Teresitas

Santa Cruz de Tenerife ofrece para este verano cursillos de natación en la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo; talleres de iniciación al skate y breakdance; campus de surf en Taganana, y campamento multideporte en la playa de Las Teresitas. Así lo anuncia el Ayuntamiento chicharrero, que informa de que el plazo de inscripción se abrirá el 20 de mayo.

El campus de surf en Taganana se desarrollará entre el 29 de junio y el 28 de agosto, y costará 46 euros por semana. El campamento multideporte de la playa de Las Teresitas se llevará a cabo entre el 22 de junio y el 4 de septiembre, y costará 73,5 euros por semana. El curso de iniciación al breakdance se desarrollará entre el 29 de junio y el 31 de julio, y supondrá un coste de 11,04 euros la semana. Lo mismo costará el curso de skate, que tendrá lugar entre el 29 de junio y el 28 de agosto. Los cursillos de natación se impartirán los meses de julio y agosto. La mensualidad costará 28 euros.

Las personas interesadas ya pueden consultar toda la información relativa a inscripciones, horarios y plazas disponibles en la web oficial de la campaña www.santacruzentrena.es⁠. El Servicio de Deportes del Ayuntamiento ha habilitado los números de WhatsApp 609 74 22 13 y 628 92 88 73 para la atención directa a las familias y participantes, además del correo electrónico info@santacruzentrena.es para resolver cualquier consulta relacionada con las actividades ofertadas.

Estas actividades forman parte de la campaña denominada Santa Cruz Entrena 2026, cuyo objetivo es «promover hábitos de vida saludables y fomentar la práctica deportiva entre la población infantil y juvenil durante el periodo vacacional», según explica el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC).

La concejala de Deportes y Calidad de Vida, Alicia Cebrián (PP), resalta que las diferentes actividades se desarrollará en instalaciones municipales y espacios naturales emblemáticos del litoral santacrucero, «permitiendo combinar deporte, convivencia y disfrute del entorno».