Santa Cruz de Tenerife entregará las 37 viviendas de María Jiménez en febrero de 2027, casi un año más tarde de lo previsto

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entregará las 37 nuevas viviendas sociales que está construyendo en el barrio de María Jiménez, en el Distrito Anaga, en febrero de 2027, casi un año más tarde de lo previsto. Así lo admitió este martes, 12 de mayo, el Consistorio chicharrero durante una visita a las obras, a la que asistieron el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, entre otras autoridades.

La dirección de la obra explicó que este retraso se debe a varios contratiempos no previstos inicialmente. "Al excavar nos hemos encontrado con diferentes sorpresas que no esperábamos, como la escasa resistencia del terreno en algunos puntos. También se nos ha complicado la construcción de la acera superior, porque tuvimos que tirar el muro existente. A esto se suma el traslado de una línea de media tensión y el escaso espacio con el que contamos para el acopio de materiales".

Estas viviendas comenzaron a construirse en febrero de 2025, con un presupuesto de 4,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses, por lo que tendrían que haber estado listas en este mes de mayo. Sin embargo, los trabajos no terminarán hasta principios del próximo año. Estas casas se destinarán al alquiler social y serán adjudicadas entre los chicharreros demandantes de vivienda pública, mediante un sistema de baremación.

El consejero de Vivienda del Ejecutivo canario destacó que la construcción de estas viviendas sociales en María Jiménez, a las que se sumarán otros proyectos como las 226 previstas en Cuevas Blancas, cuyas obras se iniciarán este verano, son el resultado de la colaboración interadministrativa, entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz.

"Para nosotros es una prioridad dar respuesta a uno de los principales problemas a los que se enfrentan las familias canarias, el acceso a la vivienda. De ahí que estemos movilizando recursos como nunca antes se había hecho. En el Archipiélago estamos construyendo más de 2.000 casas en la actualidad y están planificadas más de 4.000", indicó Pablo Rodríguez.

La presidenta del Cabildo de Tenerife apuntó que éste juega ahora un papel relevante en el impulso de la vivienda pública, aportando financiación y colaborando con el resto de administraciones. "En concreto, para las viviendas de María Jiménez y de Cuevas Blancas hemos aportado seis millones de euros", manifestó.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz resaltó que el 50% de los proyectos de vivienda que están en marcha actualmente en la isla de Tenerife se localizan en Santa Cruz. "Aunque el Ayuntamiento no tenga competencias, hemos decidido que las políticas en materia de vivienda sean una prioridad para esta Corporación. Seguiremos trabajando en futuros proyectos para dar respuesta a la demanda existente".

María Jiménez

Con respecto a los pisos de María Jiménez, se trata de un edificio formado por dos viviendas de un dormitorio; diecisiete de dos dormitorios; catorce de ellas dotadas de tres dormitorios; dos viviendas de cuatro dormitorios, y dos viviendas adaptadas de dos dormitorios cada una. De los dos pisos de cuatro habitaciones, uno de ellos será tutelado. La superficie construida será de, aproximadamente, 3.200 metros cuadrados sobre rasante y 1.418 metros cuadrados bajo rasante, por lo que estos últimos conforman las zonas de aparcamiento.

Cuevas Blancas

José Manuel Bermúdez recordó que ya se ha adjudicado la obra para construir otras 226 viviendas sociales previstas en Cuevas Blancas, que también se destinarán al arrendamiento. La previsión es que los trabajos comiencen este verano. Su ejecución costará 33,5 millones de euros y se prolongará durante 30 meses. Se construirán dos bloques de viviendas prácticamente simétricos, con una superficie de 29.357 metros cuadrados.

Cada uno de los bloques de la promoción, con ocho alturas máximas, contarán con 22 viviendas de un dormitorio, 95 de dos dormitorios, 75 de tres dormitorios, con cuatro dormitorios habrá 34, y una de cinco dormitorios. Asimismo, este proyecto tendrá ocho viviendas para personas con movilidad reducida, de dos dormitorios, con sus correspondientes plazas de garaje. La previsión es que estas casas se entreguen a finales de 2028.

Sobradillo

Por otra parte, el Ayuntamiento chicharrero, a través de Viviendas Municipales, está trabajando ya en el proyecto de otras 60 nuevas viviendas sociales, que se construirán en El Sobradillo. La intención del Consistorio es que la redacción del proyecto esté lista este año para poder licitar la ejecución de las obras a lo largo de 2027. Los trabajos supondrán una inversión de unos nueve millones de euros. La actuación se desarrollará en el marco del Programa de Incremento del Parque Público de Vivienda de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), por lo que unos cinco millones serán financiados con fondos europeos.

Valleseco

Los pisos del edificio ya terminado que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife compró en el barrio de Valleseco, en el Distrito de Anaga, para destinarlos al alquiler social, aún no han sido entregados, a pesar de que ya ha pasado casi un año y medio desde su adquisición. El alcalde de la capital chicharrera, José Manuel Bermúdez, aseguró este martes que esta veintena de viviendas se adjudicarán antes de que finalice 2026. Desde Viviendas Municipales se explica que los trámites administrativos se han retrasado más de lo previsto. El edificio costó 3,5 millones de euros.