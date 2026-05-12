Santa Cruz da un impulso a su futuro urbano con visión regenerativa

Santa Cruz de Tenerife ha reforzado su posicionamiento como laboratorio de ideas para el urbanismo del futuro con la celebración de la segunda edición Jornada Internacional Ciudad 360, un encuentro que promueve la idea necesaria de transformar las ciudades desde una lógica regenerativa, donde la relación entre territorio, naturaleza y sociedad se convierte en una herramienta colaborativa.

Celebrada el pasado 30 de abril, con el Palmetum como escenario, la cita reunió a expertos locales, nacionales e internacionales, responsables públicos y agentes sociales en torno a una pregunta que requiere de respuestas urgentes: cómo hacer de las ciudades espacios capaces de regenerar vida en lugar de limitarse a sostenerla.

Organizada por el Ayuntamiento capitalino por medio de su Fundación Santa Cruz Sostenible, y con el apoyo de Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife,la jornada situó a Santa Cruz en el centro de una conversación con proyección internacional, en un contexto global marcado por la presión demográfica sobre las áreas urbanas y por el impacto ambiental derivado de modelos de desarrollo intensivos.

La cita reunió a expertos internacionales, responsables públicos y agentes sociales

Uno de los ejes conceptuales más potentes del encuentro fue el de la cultura regenerativa. En este sentido, la intervención de Jenny Andersson, aportó una lectura profunda sobre el momento histórico actual, definido como “una oportunidad de salto evolutivo en la relación entre los seres humanos y la Tierra”. Su planteamiento contrapuso dos modelos: el de las ‘ciudades máquina’, basadas en la extracción de valor y la fragmentación, frente a las ‘ciudades para la vida’, concebidas como sistemas vivos, interdependientes y centrados en el bienestar colectivo.

Andersson defendió que la regeneración no consiste únicamente en resolver problemas existentes, sino en rediseñar los sistemas urbanos para que generen impactos positivos. En este sentido, introdujo principios clave como el diseño basado en el lugar, la equidad, la colaboración y la conexión entre cultura, economía y ecología. Ejemplos internacionales como Kalundborg, en Dinamarca, o proyectos de restauración ecológica en Auckland, en Nueva Zelanda, ilustraron cómo la regeneración urbana puede activar procesos sociales, económicos y ambientales de largo alcance.

Más de 150 personas fueron partícipes durante más de 8 horas de actividad / El Día

Este enfoque encontró continuidad en la ponencia de Melissa Sterry, quien propuso mirar a la naturaleza no solo como recurso, sino como modelo. A través de referencias históricas —desde Leonardo da Vinci hasta Antoni Gaudí— y ejemplos contemporáneos de biodiseño, Sterry planteó una aproximación en la que la innovación urbana se inspira en los procesos biológicos y en la inteligencia de los ecosistemas.

Su intervención incorporó, además, una dimensión simbólica al recordar el paso frustrado de Charles Darwin por Santa Cruz en 1832, una anécdota que sirvió para subrayar el potencial histórico y científico del territorio. La pregunta implícita fue clara: ¿qué tipo de ciudad podría surgir si se alinearan conocimiento, creatividad y naturaleza?

Uno de los objetivos es lograr ciudades capaces de regenerar vida, más allá de limitarse a sostenerla

El encuentro también permitió aterrizar estos conceptos en experiencias concretas. Casos como la transformación de Bilbao, expuesta por Javier Garcinuño, evidenciaron que la regeneración urbana requiere visión estratégica, continuidad política y una fuerte colaboración público-privada. La evolución de la ciudad vasca desde su crisis industrial en los años 70 hasta convertirse en un referente de economía del conocimiento es un ejemplo paradigmático de cómo la cultura —con hitos como el Museo Guggenheim— puede actuar como motor de revitalización.

La planificación a largo plazo

En la misma línea, la exposición de proyectos como el Prat Nord, gran transformación urbanística en la zona del Prat de Llobregat (Barcelona), mostró la importancia de la planificación a largo plazo, el consenso social y la integración de usos urbanos. Así lo defendió Sergi Alegre, destacando que “la sostenibilidad, en estos casos, no se limita a criterios ambientales, sino que incorpora dimensiones sociales como el acceso a la vivienda, la movilidad o la creación de espacios públicos inclusivos”.

Expertos internacionales, nacionales y locales fueron los protagonistas / El Día

Otro de los momentos destacados fue la intervención de Waldek Olbryk, quien abordó la ciudad desde la perspectiva de la experiencia humana. Su planteamiento, centrado en conceptos como la convergencia, la cultura y la creatividad, incidió en la necesidad de diseñar entornos urbanos que respondan a las necesidades reales de las personas. “La tecnología cambia rápido, pero las personas lo hacen lentamente”, recordó, subrayando que el éxito de cualquier proyecto urbano depende de su capacidad para conectar con la vida cotidiana.

Fundación Moeve certifica su compromiso con el desarrollo de Santa Cruz, colaborando por segundo año con esta Jornada

Así, Olbryk hizo referencia al proyecto Fudja, en Lodz (Polonia), integrado en una idea más ambiciosa que persigue la restauración de ríos urbanos en la ciudad. Este proyecto, que se implementó en Sokołówka, utiliza la ecohidrología como parte de una Red Azul-Verde que busca mejorar la salud de los ecosistemas urbanos, reducir el riesgo de inundaciones y mejorar el microclima. La restauración del río Sokołówka es un ejemplo de cómo se pueden aplicar procesos naturales para abordar problemas urbanos complejos.

La dimensión estratégica del desarrollo urbano de Santa Cruz fue abordada por Alfonso Vegara, quien presentó el Proyecto Ciudad Santa Cruz de Tenerife como una hoja de ruta integral basada en 14 iniciativas clave, que han contado con un gran consenso local en su definición. Movilidad, sostenibilidad, innovación y productividad económica se perfilan como pilares de un modelo que aspira a situar a la capital tinerfeña en la vanguardia del urbanismo contemporáneo.

Vegara planteó para la capital tinerfeña una visión de la planificación urbana basada en la creación de una ciudad innovadora, sostenible y competitiva, donde el desarrollo económico, la calidad de vida y la identidad territorial se integren en una estrategia común. Su propuesta defiende una planificación a largo plazo capaz de anticipar los cambios sociales, tecnológicos y ambientales, apostando por una urbe conectada, resiliente y centrada en las personas. Entiende la ciudad como un ecosistema de talento e innovación, en el que el espacio público, la movilidad sostenible, la regeneración urbana y la protección del paisaje y del patrimonio se conviertan en elementos clave para construir territorios más habitables, creativos y preparados para los desafíos del futuro.

La jornada dejó también espacio para la presentación del Plan de Infraestructuras Verdes del Ayuntamiento, a cargo de María Flores. Esta iniciativa apunta a una integración más ambiciosa de la naturaleza en el tejido urbano, en línea con las tendencias internacionales que abogan por ciudades más resilientes frente al cambio climático.

El papel destacado de la ciudadanía

De igual manera, más allá de las grandes estrategias, la jornada puso un énfasis especial en el papel de la ciudadanía. La regeneración urbana no puede entenderse únicamente como una intervención física, sino como un proceso social. En este ámbito, la aportación de Vicente Zapata subrayaró la importancia de fortalecer el tejido comunitario y de fomentar la implicación activa de la población en la construcción de la ciudad.

Este enfoque participativo conecta directamente con uno de los principios expuestos por Jenny Andersson: la necesidad de “relación antes que tarea”. Es decir, antes de intervenir en el territorio, es imprescindible construir vínculos entre los actores implicados y generar una comprensión compartida del contexto. Solo así es posible activar procesos de transformación duraderos.

La jornada reveló que la regeneración urbana no es una opción, sino una necesidad

Como colofón, se celebró en la tarde un taller participativo que reunió en mesas de trabajo a unos cuarenta representantes del mundo empresarial, académico, de la política y de la ciudadanía, para ir dando pasos, de manera conjunta, en el diseño de la ciudad deseada. Un espacio estructurado de formación y escucha activa donde los participantes —personas representativas y con sensibilidad hacia estas temáticas—compartieron sus perspectivas.

A partir de este intercambio se elaborarán conclusiones que serán difundidas públicamente, con el fin de fomentar la participación en futuras fases del proceso, generar conciencia colectiva y contribuir, desde el conocimiento compartido, al diseño de respuestas a los retos y desafíos de la ciudad.

Iniciativas como Ciudad 360º ayudan a Santa Cruz a avanzar en la construcción de un modelo propio / El Día

En conjunto, la II Jornada Internacional Ciudad 360 ha servido para articular un relato coherente sobre el futuro de Santa Cruz de Tenerife. Un relato que no se limita a replicar modelos externos, sino que busca identificar y potenciar la singularidad de su territorio.

Una idea repetida a lo largo de todo el día resume el espíritu del encuentro: la regeneración no es una opción, sino una necesidad. Frente a los desafíos del cambio climático, la desigualdad o la pérdida de biodiversidad, las ciudades tienen la responsabilidad —y la oportunidad— de liderar el cambio.

Todas las ponencias pueden ser visualizadas en ciudad360.santacruzsostenible.es

Santa Cruz de Tenerife parece haber asumido ese reto. Con iniciativas como Ciudad 360º, la capital tinerfeña no solo se posiciona en el mapa internacional del debate urbano, sino que avanza en la construcción de un modelo propio, basado en la colaboración, la innovación y el respeto por la vida en todas sus formas.

El verdadero desafío, a partir de ahora, será trasladar estas ideas al terreno de la acción. Porque, como se recordó en una de las ponencias, la innovación no es solo cuestión de creatividad, sino de capacidad para convertir las ideas en realidad. Y en ese camino, Santa Cruz ha dado ya un paso firme.

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Todas la información de la jornada está disponible en la web ciudad360.santacruzsostenible.es.