¿Dónde se restringirá el tráfico en Santa Cruz de Tenerife?: La Zona de Bajas Emisiones afectará a 92 calles del centro

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santa Cruz de Tenerife, con la que se establecerán restricciones al tráfico, afectará a un total de 92 calles del centro de la ciudad. Así se indica en la nueva ordenanza de la ZBE, que se somete a información pública durante un plazo de 30 días hábiles, desde el 12 de mayo hasta el 22 de junio, para que los ciudadanos, entidades y empresas puedan presentar reclamaciones o sugerencias. Si durante dicho plazo no se registra ninguna alegación en el Ayuntamiento, "se entenderá definitivamente aprobada", sin necesidad de acuerdo expreso por el pleno.

Tal y como se publica este lunes, 11 de mayo, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), los interesados podrán consultar todos los documentos correspondientes a la nueva ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones y presentar las reclamaciones que consideren oportunas en la sede electrónica del Ayuntamiento chicharrero, a través del enlace https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/tramite/t732. Esta norma fue aprobada de forma inicial en el pleno celebrado el pasado 30 de abril.

Las restricciones al tráfico, que se aplicarán de lunes a sábado, de 7:00 a 20:00 horas, afectarán a casi un centenar de calles del centro de Santa Cruz. Según explica el Consistorio capitalino, la delimitación territorial de la ZBE responde a la concurrencia en este ámbito de la ciudad de los principales factores que justifican la intervención pública: la existencia de datos elevados de contaminación atmosférica, la especial incidencia de la contaminación acústica asociada al tráfico rodado, la máxima atracción de viajes y concentración de desplazamientos del municipio, y "una configuración urbana que ofrece las mejores alternativas de desplazamiento en transporte público y en modo no motorizados".

Entre las vías que formarán la ZBE se encuentran un tramo de la avenida del Barranco de Santos, toda la avenida de Anaga (Francisco La Roche), un tramo de la avenida Marítima, la calle Adelantado, Ni Fú Ni Fá, Alfaro, La Noria (Antonio Domínguez Alfonso), Arquitecto Marrero Regalado, San José (Bethencourt Alfonso), Bouza, Callo de Lima, Candelaria, Carmen Monteverde, Castillo, Clavel, Cruz Verde, La X, un tramo de Numancia, Doctor Miguel López González, Doctor Allart, El Pilar, El Saludo, El Sí, Emilio Calzadilla, Galcerán, Gaspar Fernández, General Gutiérrez, Imeldo Serís, Jesús Nazareno y José Murphy.

Asimismo, las restricciones al tráfico también afectarán a las calles Juan Padrón, La Marina, La Palma, La Rosa, Las Bodegas, María Mérida Pérez, Méndez Núñez, Miraflores, Nicolás Estévanez, Padre Moore, Pasaje San Pedro, Pérez Galdós, un tramo de Pi y Margall, Prolongación Ramón y Cajal, un tramo de Ramón y Cajal, Puerta Canseco, Puerto Escondido, un tramo de República de Honduras, un tramo de Robayna, Ruiz de Padrón, Sabino Berthelot, un tramo de San Antonio, San Clemente, San Fernando, San Francisco, San Francisco de Paula, un tramo de San Francisco Javier, San Isidro, San Juan Bautista, San Lucas, San Luis, San Martín, San Miguel, San Nicolás, San Pedro Alcántara, San Vicente Ferrer, Santa Clara, Santa Marta, Santa Rosa de Lima, Santa Rosalía, Santiago, Santo Domingo, Señor de las Tribulaciones y Suárez Guerra.

Por último, también se incluyen en el perímetro de la ZBE la calle Teobaldo Power, Ulises Guimerá Castellano, Valentín Sanz, un tramo de Viera y Clavijo, Villalba Hervás, Callejón el Miedo, Callejón Ravina, Callejón Señor de las Tribulaciones, Callejón Serrador, Pasaje Ojeda, Pasaje Pisaca, Pasaje Primero de Ravina, Pasaje Santiago, Pasaje Segunda de Ravina, Paseo de la Concordia, Paseo Pintor Teodoro Ríos, plaza de Europa y plaza Weyler.

Vehículos afectados

En Santa Cruz de Tenerife, las restricciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones se aplicarán a aquellos vehículos de gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2001, es decir, que tengan más de 25 años, y a los de diesel matriculados antes del 1 de enero de 2026, es decir, que tengan más de 20 años.

Para las restricciones de acceso, el Consistorio establecerá un horario, de lunes a sábado, de 7:00 a 20:00 horas. Éstas no afectarán a los ciclomotores, bicicletas, otros ciclos, patinetes y vehículos con distintivo ambiental 0 emisiones, ECO, C y B, «que tendrán un acceso libre sin ningún tipo de trámite», aclara el área de Movilidad.

Exenciones

Con respecto a los vehículos que, en un principio, sí se verían afectados por las restricciones, los de gasolina con más de 25 años y los de diesel con más de 20, la ordenanza contempla un «amplio número de exenciones para facilitar su acceso, previo cumplimiento de determinados requerimientos», como la inscripción en el Registro Municipal de Vehículos o mediante autorización, que «tendrá carácter gratuito».

La exención a través del Registro Municipal se aplicará, entre otros, a los coches de residentes de la ZBE, los que estén de alta en el padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (rodaje) del Consistorio en el ámbito delimitado dentro de la Zona de Bajas Emisiones, y los declarados registralmente por parte de las personas domiciliadas en la ZBE en régimen de propiedad, usufructo, renting, leasing, retribución en especie o de sustitución.

La nueva ordenanza también permitirá la modalidad de «autorización previa» como exención para los vehículos que sí se verían afectados. En este sentido, el área de Movilidad resalta que este apartado dedica una atención especial a los colectivos vulnerables, pues se permitirá el acceso, entre otras excepciones, a los coches de titulares que no lo puedan renovar por incapacidad económica, con ingresos que no superen dos veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), así como los de personas cuidadoras que acceden para atender a mayores o dependientes.