El buque escuela más hermoso del mundo navega hacia Santa Cruz de Tenerife: el 'Amerigo Vespucci' hará escala en la isla del 22 al 26 de mayo

El 'Amerigo Vespucci', el buque escuela de la Armada italiana conocido como 'el más hermoso del mundo' visitará este mes el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Así lo informa el Viceconsulado de Italia en Arona, que concreta que el barco permanecerá en la isla entre el 22 y el 26 de mayo.

Será una cita imprescindible para los amantes de la navegación, que podrán visitar la embarcación.

Esta 'Reina de los mares', con casi 100 años de historia, zarpó desde el puerto de Génova el pasado sábado, 9 de mayo, para emprender un nuevo viaje de 156 días que la llevará hasta Estados Unidos y Canadá.

Durante la travesía, recorrerá 12.151 millas náuticas, con 207 días en alta mar y 13 escalas en total, incluyendo ocho en puertos extranjeros como el de Tenerife, antes de regresar a Trieste el 12 de octubre.

Visita al buque escuela italiano

El viceconsulado informa de que, para disfrutar de la experiencia única de ver de cerca el barco más hermoso del mundo no será necesario realizar una reserva previa, sino presentarse en los horarios estipulados, aunque el acceso será limitado debido a la capacidad máxima de la embarcación.

Estos son los días y horarios de visita:

Viernes 22 de mayo, de 16:00 a 18:30 horas

Sábado 23 de mayo, de 14:00 a 17:30 horas

Domingo 24 de mayo, de 14:00 a 18:30 horas

Lunes 25 de mayo, de 10:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:30 horas

Historia del barco más hermoso del mundo

El 'Amerigo Vespucci' es el barco más antiguo en servicio de la Marina Militar italiana. La embarcación entró en servicio como buque escuela el 6 de junio de 1931, por lo que este año cumple 95 en servicio.

Desde su entrada en actividad, la nave ha realizado casi cada año actividades de entrenamiento, principalmente a favor de los alumnos de la Academia Naval de Livorno.

El buque escuela 'Amerigo Vespucci'. / Wikipedia

Su lema, 'No el que empieza sino el que persevera', atribuido al célebre científico y artista del Renacimiento Leonardo da Vinci, subraya la importancia de la perseverancia respecto al inicio de un proyecto, explica la web oficial de la embarcación.

Protección del medio ambiente

Desde hace más de 30 años, el 'Amerigo Vespucci' se dedica a la protección del medio ambiente, colaborando con UNICEF, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y Marevivo.

Gracias a sus actividades diplomáticas y a su reciente gira mundial 2023-2025, es reconocida como embajadora itinerante del Made in Italy y de los valores de la UNESCO.