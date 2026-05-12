Si eres un amante del café, esto te interesa: una 'coffee party' con dj y buen rollo en Santa Cruz de Tenerife

Si no puedes vivir sin tu dosis de café diaria y ya no estás para esas fiestas que acaban a las seis de la mañana, estás de suerte. Llega a Santa Cruz de Tenerife una fiesta diferente, pero que se convertirá en un planazo total si sabes de quién rodearte.

'Coffee party vol. 01' es el nombre de este evento que no querrás dejar pasar si eres de esos que son incapaces de comenzar el día sin un buen café. Porque, como su propio nombre indica, el café será el protagonista de esta fiesta, en la que no faltará la buena música y, sobre todo, el buen rollo.

Seguro que ya te ha entrado el gusanillo y estás pensando en darle una oportunidad a estos eventos que están adquiriendo gran popularidad en redes sociales, así que aquí te dejamos toda la información.

Dónde y cuándo

Esta 'coffee party' tendrá lugar el próximo viernes, 22 de mayo, en Amani Coffee (Calle Suárez Guerra, 50, en Santa Cruz de Tenerife).

Una cita diferente para disfrutar de un buen tardeo de 16:00 a 19:00 horas.

Elaboración de un café con leche en un bar. / E.D.

Y si la música vendrá de la mano de un dj, el café de especialidad lo hará de Blend Coffee Roasters, tostador de café artesanal en Tenerife.

Además, en este novedoso evento también habrá dulces en versión mini a la venta.

"No es un plan más, es el plan". ¿Quieres perdértelo?