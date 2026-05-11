Tecnológica Santa Cruz hará vibrar el MUNA y el TEA Tenerife en su XV edición

Tecnológica Santa Cruz hará vibrar el Museo de la Naturaleza y la Arqueología y el TEA Tenerife en una decimoquinta edición que ha despertado gran expectación. Así lo ha comunicado el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien ha explicado que “estos espacios albergarán, del 14 al 17 de mayo, una programación que ha provocado un alto interés del público y presentará aforo completo en Tecnológica Charlas, TecnoEduca, los talleres de TecnoLabs y el TecnoFight”.

En este sentido, Bermúdez ha señalado que “la espera ha terminado para las personas entusiastas de la innovación en Canarias” y añadió que “la capital tinerfeña recuperará el pulso de la vanguardia digital en un evento que, lejos de perder fuerza, ha aprovechado este tiempo para consolidar una programación que supera las 30 actividades repartidas entre el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) y el Tenerife Espacio de las Artes (TEA”).

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, ha explicado que “Tecnológica Santa Cruz no es sólo un encuentro para expertos, sino un espacio de convergencia donde la inteligencia artificial, los videojuegos y el talento joven se entrelazan para explicar el presente y proyectar el mañana” y añadió que “el pistoletazo de salida tendrá lugar el jueves 14 de mayo con una jornada intensiva en el MUNA que arrancará con TecnoEduca, un bloque matinal diseñado para que la comunidad educativa explore las profesiones emergentes y los retos de la transformación digital en las aulas”.

Actividades previstas

“En la tarde del jueves tendrá lugar Tecnológica Charlas, el corazón divulgativo del evento que se celebrará entre las 17:00 y las 20:00 horas” subrayó Pérez, quien añadió que “el cartel de este año es una declaración de intenciones sobre la diversidad del contenido digital actual, contando con la presencia de figuras de la talla de Mercedes Martín, Aleix Puig, Jordi Moltó, Rocío Vidal, Verownika, Soraya Nárez, Miguel Assal y Caterina Moretti”.

“Aunque las entradas para este segmento están agotadas, las personas que quieran seguir este segmento de Tecnológica Charlas podrán hacerlo a través del streaming que estará disponible en la página web www.tecnologicasantacruz.com” informó Pérez, quien añadió que “de manera simultánea, en otro espacio del MUNA, tendrá lugar TecnoLabs, donde Jacob Rodríguez Torres, Marta Rodríguez Ruiz y Barbara Gees impartirán talleres de 45 minutos orientados al uso cotidiano de la inteligencia artificial, la construcción de marcas personales y la gestión de comunidades virtuales”.

Pérez recordó que “el viernes 15, desde las 19:30 horas en el MUNA, tendrá lugar TecnoFight, un espacio de debate en el que la Generación Z tomará la palabra para romper los estigmas que les rodean en el ámbito profesional y tecnológico, abordando mitos como la necesidad de abandonar Canarias para crecer profesionalmente y poniendo en valor las oportunidades que ofrece nuestro territorio” y añadió que “el panel de ponentes contará con Miriam de CHOSS, Elena Marrero, Paula Pérez, Pablo Dive, Fabiola Zamorin, Elena Alcover, Leandro Pozzi y Hugo Artiles de Volcánica, y estará moderado por Mr. Castilla”.

“Durante el fin de semana el protagonismo recaerá en el TecnoPlay en el TEA, un espacio gratuito y abierto que fusionará la cultura pop con el ocio y en el que la zona de ajedrez se perfila como uno de los platos fuertes gracias a la presencia del Gran Maestro Internacional Pepe Cuenca y el Maestro Internacional David Martínez, conocido como Divis” subrayó Pérez, quien apuntó que “Pepe Cuenca, referente mundial como comentarista de chess.com, se unirá a Divis y al carismático Rey Enigma para retar al público en un espectáculo que combinará estrategia y comentarios en vivo, al tiempo que el resto de escenarios vibrará con torneos oficiales de populares videojuegos”.

“Finalmente el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad y la transformación urbana se materializará en TecnoHack, un hackatón presencial, que se desarrollará del viernes 15 al domingo 17 de mayo, y que todavía mantiene abierto su plazo de inscripción” informó Pérez, quien añadió que “40 participantes divididos en 8 equipos trabajarán codo con codo utilizando datos abiertos del Ayuntamiento para diseñar soluciones tecnológicas que mejoren la calidad de vida en Santa Cruz”.

Tecnológica Santa Cruz tendrá lugar del 14 al 17 de mayo en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología y en TEA Tenerife. Las personas interesadas en ampliar información, consultar horarios y localizaciones pueden acceder a la página web oficial www.tecnologicasantacruz.com donde encontrarán todos los detalles de esta decimoquinta edición.