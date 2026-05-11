El Gobierno de Canarias apuesta por un "uso social y abierto a la ciudadanía" para el antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife

El estado de conservación del antiguo silo de grano situado en el Puerto de la capital chicharrera es "aparentemente favorable", por lo que el Gobierno de Canarias apuesta por darle un "uso social y abierto a la ciudadanía". Los técnicos de Patrimonio Cultural del Ejecutivo canario han realizado una valoración positiva tras la primera inspección que se ha llevado a cabo en el edificio, después de que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que quería derribar el inmueble, y el Gobierno de Canarias, que exigió al Estado medidas urgentes para evitarlo, 'limaran asperezas' sobre el futuro del silo. El Puerto defendía que se trataba de una construcción obsoleta cuya estructura se encuentra «extremadamente deteriorada».

La visita técnica se produjo la semana pasada y también incluyó el recorrido por otros inmuebles patrimoniales de titularidad estatal situados en el entorno portuario de Santa Cruz, como el Muelle de Cory, la Batería del Bufadero y los túneles del Barrio de La Alegría, con el objetivo de evaluar su estado de conservación y sus posibilidades de recuperación. El Ejecutivo canario destaca que este encuentro ha permitido sentar las bases de un futuro convenio de colaboración entre ambas instituciones para proteger bienes de gran relevancia histórica y cultural.

En la visita participaron el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, acompañados por sus respectivos equipos técnicos y por la doctora en Historia del Arte, especializada en patrimonio industrial, Amara Florido. "La jornada revistió especial importancia, ya que es la primera vez que la Alta Inspección accede a estos espacios para conocer de primera mano su situación actual", apuntó Clavijo.

Éste insistió en que este encuentro supone un paso decisivo para formalizar un convenio de cooperación entre ambas instituciones que permita proteger el patrimonio que custodia la Autoridad Portuaria. Asimismo, subrayó que el objetivo es encontrar fórmulas que permitan dotar a estos espacios de "un uso social y abierto a la ciudadanía".

Antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

Por su parte, Pedro Suárez recordó que, aunque la principal misión de la Autoridad Portuaria es el desarrollo de las infraestructuras portuarias, la entidad mantiene también la responsabilidad de conservar los elementos arquitectónicos y defensivos más significativos del área. En este sentido, valoró el respaldo del Gobierno de Canarias para garantizar una utilidad real y sostenible para estas instalaciones.

Uno de los principales hitos de la visita, apunta el Gobierno de Canarias, ha sido constatar el "extraordinario valor patrimonial" del Silo de Santa Cruz de Tenerife, considerado un ejemplo único de la arquitectura industrial de la posguerra. "En esta primera inspección técnica, el edificio presenta un estado de conservación aparentemente favorable, más allá de los deterioros propios derivados de haber permanecido cerrado durante décadas. Evitar su demolición y promover su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) representa un avance significativo para la conservación de la memoria histórica de Canarias".

El silo constituye una pieza singular dentro del patrimonio industrial español, al integrarse en la Red Nacional de Silos y Graneros desarrollada durante la posguerra. Además, destaca por ser el único silo portuario de tipo P que se conserva en España, "circunstancia que le otorga un carácter excepcional en el contexto nacional". "A ello se suman sus valores arquitectónicos y tecnológicos, así como su relevancia paisajística en el frente marítimo de Santa Cruz de Tenerife", argumenta el Ejecutivo.

Antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

Oportunidad única

La historiadora Amara Florido, que entregará próximamente un informe técnico detallado a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, señaló que el principal reto pasa por redefinir el uso del inmueble. "El gran desafío del patrimonio industrial, una vez finaliza su actividad productiva, es dotarlo de una segunda vida", explicó. En su opinión, existe una oportunidad única para transformar este espacio hermético y de gran impacto visual en un "activo dinámico para la ciudad".

El Gobierno de Canarias resalta que con esta nueva línea de colaboración entre el Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, ambas instituciones avanzan en la protección de un legado patrimonial de enorme valor histórico y cultural. "El objetivo común es impulsar una rehabilitación que integre el patrimonio industrial en el desarrollo urbano de la capital y contribuya a recuperar la memoria colectiva de Santa Cruz de Tenerife".

Antecedentes

El 15 de octubre de 2025, EL DÍA adelantó en exclusiva la intención de la Autoridad Portuaria de derribar el antiguo silo de grano. El Puerto sacaba a licitación las obras de demolición del edificio, por un importe de 1,5 millones y un plazo de ejecución de siete meses, alegando que se trata de una construcción obsoleta cuya estructura se encuentra «extremadamente deteriorada», para la que no existe posibilidad alguna de recuperar el uso de almacenamiento de grano ni de albergar cualquier otro uso. Asimismo, el Puerto advertía de la necesidad de conseguir suelo para el tráfico de contenedores y para la reparación naval.

Un mes más tarde, el Colegio Oficial de Arquitectos (COA) se reunió con este organismo estatal para intentar salvar el inmueble. El Puerto se comprometió a suspender el derribo si el COA encontraba en un plazo de seis meses un concesionario interesado en el edificio. Sin embargo, a punto de cumplirse el plazo, el COA acusó a la Autoridad Portuaria de bloquear la recuperación del silo, indicando que había impedido el acceso al edificio para comprobar su estado ante una posible propuesta, la del delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, Manuel Martínez, que planteó la posibilidad de convertirlo en incubadora tecnológica.

Comenzaron las primeras reacciones de las diferentes administraciones. El Gobierno de Canarias solicitó al Estado que frenara el derribo de manera urgente y pidió al Puerto que le abriera las puertas del silo para comprobar si realmente se encuentra en estado de ruina, así como para valorar soluciones. El Cabildo exigió al Puerto la elaboración de un informe sobre los valores patrimoniales del silo, pero ante su silencio, amenazó con acudir a los tribunales para pedir una medida cautelarísima que frene la demolición.

El 22 de abril, el presidente de Puertos de Tenerife, sin ocultar su enfado, anunciaba que se suspendía el derribo porque el Ministerio de Cultura había iniciado los trámites para proteger como BIC (Bien de Interés Cultural) el antiguo silo de grano, construido en los años 60 para el almacenamiento de cereales, ante la escasez, dentro de la política implementada por el régimen franquista a través del Servicio Nacional de Trigo. El edificio dejó de utilizarse hace más de 30 años.

El 4 de mayo, este periódico informaba de que la Autoridad Portuaria y el Gobierno de Canarias se habían reunido y habían sellado la paz, acordando la firma de un convenio de colaboración para que el silo, con el uso que finalmente se decida, vuelva a abrir sus puertas.