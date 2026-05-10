Santa Cruz de Tenerife vuelve a buscar empresas para eliminar los accesos al peligroso hotel de Añaza

Debido a la situación de «extrema peligrosidad», el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife repite la búsqueda de empresas para eliminar los accesos al abandonado hotel situado en el litoral del Suroeste, conocido como mamotreto de Añaza o edificio de la muerte. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha vuelto a licitar la contratación de obras «urgentes» de seguridad, después de que el primer procedimiento, convocado a principios de marzo, quedara desierto, pues ninguna entidad mostró interés por ejecutar estos trabajos.

La concejala responsable del área de Urbanismo, Zaida González, del PP, explica que, en esta ocasión, la licitación «se abre a todas las empresas que deseen participar», pues en la anterior, añade la edil, sólo podían presentar propuestas las entidades incluidas en el contrato marco con la gerencia. «Por ello, confiamos en que esta vez sí podamos encontrar una empresa que lleve a cabo estas obras, con el objetivo de cerrar los accesos que tiene actualmente el inacabado inmueble», apunta la edil.

La ejecución de los trabajos se licita por un presupuesto total de 112.360 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Las empresas interesadas podrán aportar sus propuestas hasta el próximo 22 de mayo. Toda la información al respecto se encuentra publicada en la Plataforma de Contratación del Estado. Las actuaciones previstas consisten, fundamentalmente, en la eliminación de los accesos al sendero que bordea el vallado y a la planta seis del inmueble desde el terreno; en la demolición de las escaleras en las plantas 0, 1, 2, 3 y 4; en la reparación del vallado, y en el enrejado de huecos accesibles en fachadas.

Extrema peligrosidad

Mientras, ciudadanos imprudentes continúan accediendo al hotel abandonado de Añaza y Acorán, los últimos, solo hace unas semanas. En este peligroso edificio se han producido numerosos accidentes y varias personas han fallecido, entre las que se encuentran una menor de solo 13 años, que perdió la vida en diciembre del año pasado. A raíz de este trágico suceso, se realizó otra visita técnica al inmueble, en la que se descubrió que faltaba parte del vallado. De manera inmediata, y según explica Urbanismo, se reparó el vallado, «dada la situación de altísimo riesgo que supone que las personas puedan acceder libremente a la parcela en la que se ubica esta edificación abandonada de extrema peligrosidad».

Para impedir el acceso a este inmueble de 25 plantas, que pertenece a unos 900 propietarios de diferentes nacionalidades, la mayoría, alemanes, el Ayuntamiento de Santa Cruz había colocado, en numerosas ocasiones , vallas y señalización advirtiendo del peligro existente. En enero de este año, debido al fallecimiento de una menor, la Gerencia Municipal de Urbanismo decidió dar un paso más allá, aprobando la ejecución de una serie de medidas, de manera subsidiaria y urgente, para cerrar accesos. Sin embargo, la primera licitación quedó desierta.

La edil responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo asegura que el Consistorio chicharrero no dejará de intentarlo, pues es necesario eliminar todos los accesos existentes al edificio, situado en la calle Mayántigo. Este inmueble comenzó a construirse en 1973. En aquel entonces, el suelo se calificó como residencial turístico. La idea era construir un apartahotel de 741 apartamentos y un viario de acceso que nunca se ejecutó. Las obras del hotel se paralizaron dos años después. El edificio lleva abandonado más de medio siglo.

De forma paralela, y según explica Zaida González, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sigue trabajando en el proyecto de derribo del inmueble, para el que se ha está llevando a cabo un procedimiento de expropiación.

Según el expediente, los propietarios del mamotreto de Añaza son 900 titulares, la mayoría extranjeros, pues solo hay una empresa española, Promociones y Servicios Los Guíos. El resto proceden de Alemania (84,9%) y Suiza (14,2%). También hay dos titulares de nacionalidad finlandesa y cuatro empresas de Liechtenstein, «por lo que habrá que estar a lo dispuesto en el Convenio Europeo sobre notificación en el extranjero de documentos en materia administrativa», indica la edil.