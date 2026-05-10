Preocupación en Santa Cruz por la posible desaparición de la Escuela Infantil Anaga

La posible desaparición de la Escuela Infantil Anaga, en el entorno del barrio de Salamanca de Santa Cruz de Tenerife, ha movilizado a cinco asociaciones vecinales que exigen al Gobierno de Canarias que mantenga abierto el centro hasta que exista una alternativa real para las familias. Los colectivos vecinales de La Arboleda, Residencial Anaga, La Muralla, La Ninfa-Ifara y Las Ramblas han hecho público un comunicado conjunto en el que muestran su rechazo al cierre de la histórica escuela infantil de cero a tres años.

Problemas con la matrícula

La preocupación vecinal ha aumentado después de que varias familias detectaran que la escuela no aparece desde hace meses en la plataforma oficial de matriculación de la Consejería de Educación, a pesar de que el Parlamento de Canarias aprobó recientemente una iniciativa para evitar el cierre del centro. El plazo de inscripción concluye el próximo 15 de mayo y, según denuncian los colectivos, muchas familias no pueden formalizar la matrícula de manera telemática.

Las asociaciones aseguran que están ayudando a padres y madres a tramitar las solicitudes en papel y presentarlas por registro oficial. Alertan además de que algunas de las familias afectadas se encuentran en situación de vulnerabilidad social y consideran que «no se están dando facilidades» para garantizar el acceso al servicio educativo.

La diputada socialista Elena Máñez defendió en el Parlamento la continuidad tanto de la Escuela Infantil Anaga, en Santa Cruz, como de la escuela Las Folías, en Las Palmas de Gran Canaria. Durante la intervención estuvieron presentes las dos primeras directoras del centro educativo: Concepción Martínez Córdoba, primera directora de la Escuela Infantil Anaga, y Cristina Díaz Hernández, segunda responsable del centro. La diputada destacó entonces el papel social que históricamente ha desempeñado la escuela en el barrio y recordó que abrió sus puertas en 1956.

Arraigo histórico

Las asociaciones vecinales subrayan precisamente ese arraigo histórico y social. Defienden que la escuela infantil ha acompañado durante décadas a generaciones de familias trabajadoras de la capital tinerfeña y recuerdan la importancia de este tipo de centros en la conciliación familiar y laboral.

En el comunicado remitido por los colectivos se señala que la escuela desarrolla una labor «fundamental» en el desarrollo educativo y social de la primera infancia, especialmente entre los cero y tres años. También destacan que el centro cuenta con instalaciones adaptadas específicamente para menores de corta edad y que ha sido durante décadas un recurso de cercanía para numerosas familias de la zona.

Los vecinos aportan un estudio sobre la evolución demográfica en los barrios de Salamanca, Uruguay, Las Acacias y Barrio Nuevo. Según los datos recopilados por las asociaciones, el censo de niños de cero a cinco años se ha mantenido estable durante el último lustro e incluso en zonas como Las Acacias se aprecia un incremento de población infantil.

Centro de día, sí; cierre, no

Las asociaciones aseguran compartir la propuesta de que el edificio pueda albergar en el futuro un centro de día para personas mayores, una infraestructura muy demandada en la zona. Sin embargo, consideran que ese cambio de uso solo debe producirse cuando estén terminadas las nuevas aulas para alumnos de cero a tres años proyectadas en el CEIP Salamanca y pueda garantizarse el traslado de las alrededor de 40 familias usuarias del servicio.

La defensa en el Parlamento

Elena Máñez puso en valor el trabajo comunitario realizado durante décadas por la Escuela Infantil Anaga. La diputada recordó el testimonio aportado por Concepción Martínez sobre el acompañamiento social y educativo que se realizaba con familias en riesgo de exclusión. «Trabajaban con las familias. Es un ejemplo de la importancia del fortalecimiento del tejido comunitario. Tres generaciones han pasado por allí», señaló la parlamentaria.

Los colectivos vecinales insisten en que no se oponen a reforzar los servicios para los mayores en el barrio, pero consideran que cerrar ahora la escuela supondría debilitar la red pública de atención a la infancia en una zona poblada.

Mientras avanza el plazo de matrícula y persiste la incertidumbre sobre el futuro del centro, las asociaciones reclaman que el Ejecutivo autonómico cumpla el acuerdo aprobado en el Parlamento de Canarias y garantice la continuidad de la Escuela Infantil Anaga.