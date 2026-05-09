Información a tiempo real en el móvil sobre aparcamientos y tráfico en Santa Cruz de Tenerife

Los ciudadanos podrá acceder a información en tiempo real sobre aparcamientos, situación del tráfico y otros aspectos relacionados con la movilidad en Santa Cruz de Tenerife a través de la aplicación (app) SCMejora. Así lo anuncia el Ayuntamiento chicharrero. En concreto, se ofrecerá información sobre la ubicación de aparcamientos para PMR (personas de movilidad reducida), carga y descarga, patinetes o paradas de guaguas y taxis, entre otros datos. Asimismo, dicha aplicación incorpora información a tiempo real sobre la ocupación de los estacionamientos de la playa de Las Teresitas.

El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), destaca que, con este nuevo servicio, se ha conseguido que una herramienta «tan útil» como SC Mejora, creada inicialmente para que los ciudadanos puedan gestionar a través del móvil las incidencias urbanas y mejorar los servicios municipales, cobre todavía mayor peso y se convierta en un elemento fundamental de consulta para los ciudadanos, facilitando la movilidad dentro del municipio.

Por su parte, la edil de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), indica que esta apuesta por la digitalización como nueva vía de comunicación permite cumplir uno de los objetivos en los que el área viene trabajando en los últimos años, con el fin de mejorar los desplazamientos, en especial en el caso de colectivos específicos, atendiendo así las demandas de los vecinos.

La información a tiempo real sobre la ocupación de los aparcamientos en la playa de Las Teresitas ha sido el primer contenido incorporado a la nueva app gratuita.

Por otro lado, la aplicación permite el acceso a seis cámaras, ubicadas en enclaves estratégicos del municipio chicharrero, para conocer la situación del tráfico en la Rambla, avenida de Anaga, Manuel Hermoso Rojas, San Sebastián, La Salle, y avenidas Islas Canarias, Venezuela y Reyes Católicos.