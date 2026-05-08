Vecinos del centro de Santa Cruz de Tenerife piden ante la Justicia el desmantelamiento de la Zona Urban

La Asociación de Vecinos El Perenquén de Santa Cruz de Tenerife, que logró la retirada del carril bici en el casco histórico de la ciudad y tumbó la Ordenanza Municipal de Tráfico, ha cumplido su nueva amenaza: llevar a los tribunales el desmantelamiento de la Zona Urban, es decir, la peatonalización del centro.

Según se recoge este viernes 8 de mayo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), dicha entidad, representada por el abogado Felipe Campos, ha interpuesto ante la Justicia un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta por silencio administrativo, por parte del Ayuntamiento chicharrero, de la solicitud presentada a finales del año pasado mediante la que la asociación solicita el desmantelamiento de la Zona Urban.

Fue en diciembre del año pasado cuando El Perenquén, la asociación que ha dejado a Santa Cruz de Tenerife sin ordenanza de tráfico y sin carril bici, y su letrado anunciaron la posibilidad de llevar también ante los tribunales el desmantelamiento de la Zona Peatonal Urban por considerar que es "ilegal". Explicaron entonces que, con la anulación de la Ordenanza de Movilidad, la Zona Urban no tiene cabida en la ciudad.

Con el anuncio del recurso publicado este viernes en el BOP, se emplaza a cualquier persona interesada a fin de que pueda personarse en dicho procedimiento, "si lo estima pertinente", ante el referido órgano jurisdiccional, situado en la calle Alcalde José Emilio García Gómez, número 5, Edificio Barlovento, en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de nueve días, "contados desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife".

¿Qué es la Zona Urban?

El denominado Plan Urban se llevó a cabo a finales de los años 90 en el casco histórico de la capital tinerfeña, por parte del Consistorio chicharrero, con el objetivo de peatonalizar numerosas calles del centro, eliminando el tráfico de vehículos y ganando espacio para los peatones. La Zona Urban está delimitada por jardineras y pilonas, que gestiona una "empresa privada", según lo resalta la Asociación El Perenquén.

Esta entidad ha denunciado en varias ocasiones el "aislamiento" que sufre esta parte de la ciudad en caso de que se produzca una urgencia, "pues no pueden acceder ni los bomberos ni otros vehículos de emergencia". "Y estamos cansados de soportar que sea una empresa privada la que decida cuándo un vecino puede acceder o no con su vehículo a su vivienda por la zona peatonal".

El letrado Felipe Campos ha explicado que, en su momento, el Ayuntamiento creó la Zona Urban sin una ordenanza que la regulara. "Con la Ordenanza de Movilidad que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado, el Consistorio pretendía regularizar esta situación".

Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha manifestado su voluntad de "escuchar" y "atender" las demandas de esta asociación, dentro de un marco de diálogo constructivo y de participación, "hechos que no han sido posibles ante la negativa de El Perenquén al diálogo en ninguna de sus formas".

Desde el grupo de Gobierno local, formado por CC y PP, se explica que la Zona Urban responde a una actuación de iniciativa municipal cuyos antecedentes se remontan a la década de los años 90 del pasado siglo y su objetivo era convertir el centro de la ciudad en un entorno "más amable". "Para ello, se consiguieron una serie de recursos por parte de corporaciones anteriores y se acometieron una serie de obras de peatonalización, tal y como ocurrió en muchas capitales de España y de Europa".

El Ayuntamiento recuerda que, en la actualidad, se está trabajando en la elaboración de una nueva Ordenanza de Movilidad y aclara que la norma que está vigente, la de 1985, fue la que amparó la creación de la Zona Urban en su día.

Por otro lado, esta asociación también ha llevado a los tribunales la implantación en el centro de Santa Cruz de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuya ordenanza ha sido aprobado de forma inicial recientemente.