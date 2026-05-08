Santa Cruz de Tenerife abre la votación de los Presupuestos Participativos para seleccionar obras que mejoren la ciudad

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha abierto la fase de votación de los Presupuestos Participativos 2026-2027, una vez finalizado el proceso de evaluación técnica de las propuestas presentadas por la ciudadanía y los colectivos del municipio. Las 249 iniciativas seleccionadas entre las más de 500 que se presentaron entran ahora en la fase decisiva del proceso, según lo resalta el Consistorio, en la que la participación vecinal será clave para determinar cuáles se ejecutarán con cargo a una inversión total de 2.400.000 euros.

Los ciudadanos podrán votar hasta el 29 de junio, a través de la plataforma municipal santacruzdetenerife.es/participa. Entre las proyectos seleccionados y, por lo tanto, incluidos en la votación, se encuentran la creación de parques musicales con instrumentos físicos; la celebración de una semana del Misterio, en octubre; la recuperación de los antiguos perales de Canarias; la creación de un Festival del Suroeste; y la instalación en San Andrés de una escultura dedicada a la figura de la pescadora. Por el contrario, entre las propuestas que han sido descartadas se encuentran la sustitución del monumento a Franco de la avenida de Anaga por una estatua de Sonic o de Batman, la instalación de un parque acuático en Valleseco o la transformación del charco de la plaza de España en una pista de patinaje.

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que los Presupuestos Participativos constituyen una herramienta democrática que permite a la ciudadanía proponer, consensuar y decidir sobre una parte del presupuesto público municipal.

En esta edición se presentaron 567 propuestas, de las que un total de 249 propuestas han sido consideradas viables y pasan ahora a votación. En concreto, el Distrito Salud-La Salle cuenta con 41 proyectos, Ofra-Costa Sur con 32, Anaga con 48, Centro-Ifara con 39 y el Suroeste con 40 propuestas.