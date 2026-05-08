El hallazgo de una antigua tubería de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife retrasa medio año la obra de la nueva avenida de Anaga

La transformación del paseo peatonal de la avenida de Anaga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, no estará lista en julio de este año, tal y como estaba previsto. La ejecución de las obras para mejorar una de las zonas más transitadas y emblemáticas de la capital chicharrera se retrasará seis meses y costará un millón de euros más. Los motivos de este retraso son tres: problemas con la cimentación para construir dos miradores y zonas de estancia, y el hallazgo, por un lado, de una antigua tubería de la Refinería "con restos de fuel", y, por otro lado, de una línea de media tensión que "se encuentra en mal estado".

Así lo confirma el concejal de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, quien informa de que el Ayuntamiento de Santa Cruz se ha visto obligado a modificar el proyecto inicial ante "dichos imprevistos". El edil confía en que, superados estos obstáculos, la nueva avenida de Anaga pueda inaugurarse entre enero y febrero de 2027. Indica que, con el incremento del presupuesto, el coste total de esta actuación se situará en unos cuatro millones de euros.

Cimentación de los miradores

La parte más complicada de estos nuevos trabajos, será, sin duda, según apunta Rivero, la correspondiente a los miradores. "Se ha descubierto, durante la ejecución de la obra, que el relleno que se utilizó en su momento, hace más de 30 años, para crear la zona peatonal avenida de Anaga a varios metros de altura del Puerto, no soportaría el peso de las nuevas zonas de estancia. Tendremos que utilizar otra cimentación para garantizar la seguridad e los ciudadanos", explica el concejal.

Línea de media tensión

Éste apunta que, además, los operarios se han encontrado con una línea de media tensión en "mal estado", canalizada bajo la avenida peatonal. El edil de Infraestructuras afirma que se trata de una línea muy importante porque suministra electricidad a "buena parte del centro de la ciudad". Por ello, añade, es necesario cambiarla.

Antigua tubería de la Refinería

Y por último, la ejecución de los trabajos también se retrasará por el hallazgo de una antigua tubería de la Refinería de Moeve (antes Cepsa). Javier Rivero señala que la existencia de esta tubería no estaba contemplada en los planos municipales y resalta que, además, tiene restos de fuel. Por lo tanto, declara Rivero, es necesario anular y retirar esta tubería, "la cual dejó de funcionar hace más de 20 años, aproximadamente".

Inicio de las obras

Las obras que transformarán la avenida Francisco La Roche, conocida como la avenida de Anaga, comenzaron en julio del año pasado, con la intención de que estuviesen terminadas en un plazo de 12 meses. Su ejecución fue adjudicada por un presupuesto de tres millones de euros. Con esta actuación, el Ayuntamiento chicharrero pretende convertir la transitada senda peatonal, utilizada principalmente para caminar o correr, en un "nuevo y atractivo espacio de encuentro, ocio y esparcimiento para los ciudadanos".

Actuaciones previstas

En concreto, la intervención se lleva a cabo en el tramo comprendido entre el Edificio Puerto-Ciudad y el Muelle Norte (antigua estación del Jet-Foil). Entre las actuaciones previstas se encuentran la sustitución del asfalto negro por una loseta gris, la ampliación de la senda peatonal "para un mayor disfrute ciudadano", la colocación de nuevos bancos y papeleras, la dotación de nueva jardinería e iluminación, y la creación de espacios de descanso y miradores. El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha resaltado que este proyecto es un paso fundamental para conectar Santa Cruz con su frente marítimo "de una manera moderna y accesible".