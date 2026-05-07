Barrio a barrio
Vecinos de Somosierra claman contra el cierre de la histórica oficina de Correos de García Escámez
Residentes en Somosierra, en Santa Cruz de Tenerife, denuncian el cierre de su oficina de Correos, advirtiendo sobre problemas de movilidad y saturación
Correos cerrará su oficina establecida en la plaza de García Escámez, en Somosierra, el próximo viernes 29 de mayo y reunificará la prestación de este servicio en la sede de la Cruz del Señor, según confirmó la propia compañía. Los vecinos, que han tenido conocimiento de los planes de la empresa a través del anuncio del personal, que les ha advertido del cierre a final de mes, han montado en cólera y han trasladado su indignación al alcalde de Santa Cruz, para solicitar su mediación y evitar la toma de esa decisión.
Malestar vecinal
Junto al carácter emocional que ha marcado la identidad del barrio, con Correos como la oficina donde pagan muchos recibos de suministro doméstico, además de otros servicios, advierten del daño que provocará a los vecinos ante la falta de transporte público con la nueva sede o el colapso del servicio, unificándolo con otra oficina ya recargada de trabajo, valoran.
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, «dentro de su proceso de transformación para prestar un servicio más eficiente a la ciudadanía por su condición de empresa pública, está reorganizando su red cumpliendo con todas las obligaciones recogidas en el Plan de Prestación», explica la dirección.
«Conforme a esos criterios, la compañía ha decidido derivar el servicio que se prestaba en la Sucursal número 2 García Escámez de Santa Cruz de Tenerife, cuyo cierre está previsto para el 29 de mayo de 2026, a la sucursal número 1 de la capital tinerfeña –en la Cruz del Señor–, que es la más cercana», añaden.
Desde Correos se precisa que «para seguir prestando su servicio con la misma calidad, el personal de la citada sucursal pasará a reforzar el servicio de las demás oficinas de Santa Cruz de Tenerife que permanecen abiertas».
Una oficina histórica
Fueron los vecinos de la asociación Somosierra Activa, presidida por Arturo Plasencia, quienes en los últimos días han indagado sobre la veracidad de «comentarios sueltos» compartidos por personal de la oficina con los usuarios de la sede de Correos en García Escámez, que les advertían de que cerraría esta oficina, ante la incredulidad de sus interlocutores.
«La oficina de Correos de Somosierra-García Escámez es uno de esos lugares emblemáticos por su historia al servicio de la comunidad, gracias a sus prestaciones desde que se inauguró al inicio de la década de los años cuarenta del siglo pasado, conocida como sucursal número 2 de Santa Cruz», hace constar la asociación.
«Durante tantas décadas de atención al público como ejemplo de cercanía, su aporte en la gestión de correspondencia, paquetería y telegrafía se amplió más allá de la demarcación territorial de su ubicación para dar soporte a muchos barrios del distrito Ofra, tales como Buenos Aires, Somosierra, García Escámez, Miramar y Chamberí, hasta completar el código postal 38009», defienden como propio los vecinos de esta zona.
«Como filial de la principal en la plaza de España –antes en la plaza de Los Patos, porque la sede de General Gutiérrez se abrió en los años cincuenta–, ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías digitales en lo que se refiere a pagos de recibos, recepción y envíos comerciales, además de un sinfín de actividades».
Problemas de movilidad
«Derivar toda su labor a la oficina de Correos de la Cruz del Señor es lo contrario a una solución, ya que no existe transporte de guagua que se dirija directamente al nuevo destino y, además, sobrecargaría aún más ese lugar de reparto, que ya se encuentra saturado con la distribución de dos códigos; añadiendo el nuevo, supondría tres códigos postales, lo que supone un auténtico disparate tanto de almacenamiento como de logística operativa, justo ahora que coincide con el emergente negocio digital».
Bermúdez exige preservar los servicios básicos en los barrios
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dirigido una carta a la gerencia de Correos en la que hace constar que es fundamental preservar los servicios básicos en los barrios de la capital, además de interesarse por los criterios que se esgrimen para proceder al cierre de la segunda sede más antigua de Correos en la capital tinerfeña.
Días atrás, vecinos representados por la asociación Somosierra Activa, que preside Arturo Plasencia, se reunieron con el regidor municipal para trasladarle su preocupación ante las informaciones sobre el posible cierre de la oficina de Correos en su barrio, de las que han tenido conocimiento a través del propio personal.
El alcalde santacrucero siempre se refiere a la posible clausura de este servicio por la información recibida de los residentes del barrio, por lo que ha solicitado conocer oficialmente esta situación, más allá de que el servicio se preste en unas instalaciones municipales.
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