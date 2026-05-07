Vecinos de Somosierra claman contra el cierre de la histórica oficina de Correos de García Escámez

Correos cerrará su oficina establecida en la plaza de García Escámez, en Somosierra, el próximo viernes 29 de mayo y reunificará la prestación de este servicio en la sede de la Cruz del Señor, según confirmó la propia compañía. Los vecinos, que han tenido conocimiento de los planes de la empresa a través del anuncio del personal, que les ha advertido del cierre a final de mes, han montado en cólera y han trasladado su indignación al alcalde de Santa Cruz, para solicitar su mediación y evitar la toma de esa decisión.

Malestar vecinal

Junto al carácter emocional que ha marcado la identidad del barrio, con Correos como la oficina donde pagan muchos recibos de suministro doméstico, además de otros servicios, advierten del daño que provocará a los vecinos ante la falta de transporte público con la nueva sede o el colapso del servicio, unificándolo con otra oficina ya recargada de trabajo, valoran.

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, «dentro de su proceso de transformación para prestar un servicio más eficiente a la ciudadanía por su condición de empresa pública, está reorganizando su red cumpliendo con todas las obligaciones recogidas en el Plan de Prestación», explica la dirección.

«Conforme a esos criterios, la compañía ha decidido derivar el servicio que se prestaba en la Sucursal número 2 García Escámez de Santa Cruz de Tenerife, cuyo cierre está previsto para el 29 de mayo de 2026, a la sucursal número 1 de la capital tinerfeña –en la Cruz del Señor–, que es la más cercana», añaden.

Desde Correos se precisa que «para seguir prestando su servicio con la misma calidad, el personal de la citada sucursal pasará a reforzar el servicio de las demás oficinas de Santa Cruz de Tenerife que permanecen abiertas».

Una oficina histórica

Fueron los vecinos de la asociación Somosierra Activa, presidida por Arturo Plasencia, quienes en los últimos días han indagado sobre la veracidad de «comentarios sueltos» compartidos por personal de la oficina con los usuarios de la sede de Correos en García Escámez, que les advertían de que cerraría esta oficina, ante la incredulidad de sus interlocutores.

«La oficina de Correos de Somosierra-García Escámez es uno de esos lugares emblemáticos por su historia al servicio de la comunidad, gracias a sus prestaciones desde que se inauguró al inicio de la década de los años cuarenta del siglo pasado, conocida como sucursal número 2 de Santa Cruz», hace constar la asociación.

«Durante tantas décadas de atención al público como ejemplo de cercanía, su aporte en la gestión de correspondencia, paquetería y telegrafía se amplió más allá de la demarcación territorial de su ubicación para dar soporte a muchos barrios del distrito Ofra, tales como Buenos Aires, Somosierra, García Escámez, Miramar y Chamberí, hasta completar el código postal 38009», defienden como propio los vecinos de esta zona.

«Como filial de la principal en la plaza de España –antes en la plaza de Los Patos, porque la sede de General Gutiérrez se abrió en los años cincuenta–, ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías digitales en lo que se refiere a pagos de recibos, recepción y envíos comerciales, además de un sinfín de actividades».

Problemas de movilidad

«Derivar toda su labor a la oficina de Correos de la Cruz del Señor es lo contrario a una solución, ya que no existe transporte de guagua que se dirija directamente al nuevo destino y, además, sobrecargaría aún más ese lugar de reparto, que ya se encuentra saturado con la distribución de dos códigos; añadiendo el nuevo, supondría tres códigos postales, lo que supone un auténtico disparate tanto de almacenamiento como de logística operativa, justo ahora que coincide con el emergente negocio digital».