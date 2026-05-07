Besay Pérez e Iván Quintana inauguran los conciertos de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz

Las Fiestas de Mayo de Santa Cruz se sumergen este viernes en la programación musical con uno de los espectáculos más esperados. La plaza de La Candelaria acogerá, desde las 20:00 horas y con carácter gratuito, el concierto «Cartas a Néstor», un homenaje a la memoria y al legado artístico de Néstor Álamo, figura imprescindible de la cultura canaria del siglo pasado.

Homenaje musical

El espectáculo estará protagonizado por las voces de Besay Pérez e Iván Quintana, dos de los intérpretes más reconocidos del panorama musical isleño, que estarán acompañados por un ensemble de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y por instrumentos tradicionales canarios. La propuesta combinará el formato sinfónico con la raíz popular de las composiciones vinculadas al imaginario musical del Archipiélago.

La actuación supondrá el arranque de un fin de semana musical dentro de las fiestas fundacionales de la capital tinerfeña, en una edición que vuelve a apostar por los conciertos al aire libre y por acercar la cultura a la ciudadanía desde uno de los escenarios más emblemáticos del centro urbano.

Fin de semana cultural

El recital forma parte de una programación que continuará durante el fin de semana con otras propuestas musicales de marcado carácter identitario. El sábado será el turno de «Santa Cruz, corazón mundial del bolero», una cita histórica dentro de las fiestas fundacionales que reunirá sobre el escenario a artistas y agrupaciones vinculadas a este género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La programación concluirá el domingo con el tradicional Festival Multicultural Tajaraste, dedicado al folclore canario y a la difusión de las tradiciones populares del Archipiélago. Con «Cartas a Néstor», Santa Cruz abre tres días de actividad musical en los que la ciudad volverá a convertir la plaza de La Candelaria en referente de la programación cultural de las Fiestas de Mayo.