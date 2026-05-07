Besay Pérez e Iván Quintana inauguran los conciertos de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz
El concierto «Cartas a Néstor» inicia un fin de semana de actuaciones en la capital tinerfeña, combinando lo sinfónico con la música tradicional canaria
Las Fiestas de Mayo de Santa Cruz se sumergen este viernes en la programación musical con uno de los espectáculos más esperados. La plaza de La Candelaria acogerá, desde las 20:00 horas y con carácter gratuito, el concierto «Cartas a Néstor», un homenaje a la memoria y al legado artístico de Néstor Álamo, figura imprescindible de la cultura canaria del siglo pasado.
Homenaje musical
El espectáculo estará protagonizado por las voces de Besay Pérez e Iván Quintana, dos de los intérpretes más reconocidos del panorama musical isleño, que estarán acompañados por un ensemble de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y por instrumentos tradicionales canarios. La propuesta combinará el formato sinfónico con la raíz popular de las composiciones vinculadas al imaginario musical del Archipiélago.
La actuación supondrá el arranque de un fin de semana musical dentro de las fiestas fundacionales de la capital tinerfeña, en una edición que vuelve a apostar por los conciertos al aire libre y por acercar la cultura a la ciudadanía desde uno de los escenarios más emblemáticos del centro urbano.
Fin de semana cultural
El recital forma parte de una programación que continuará durante el fin de semana con otras propuestas musicales de marcado carácter identitario. El sábado será el turno de «Santa Cruz, corazón mundial del bolero», una cita histórica dentro de las fiestas fundacionales que reunirá sobre el escenario a artistas y agrupaciones vinculadas a este género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
La programación concluirá el domingo con el tradicional Festival Multicultural Tajaraste, dedicado al folclore canario y a la difusión de las tradiciones populares del Archipiélago. Con «Cartas a Néstor», Santa Cruz abre tres días de actividad musical en los que la ciudad volverá a convertir la plaza de La Candelaria en referente de la programación cultural de las Fiestas de Mayo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El concejal socialista Eduardo Medina, obligado a renunciar a su acta en Santa Cruz de Tenerife por incompatibilidad laboral
- La Zona de Bajas Emisiones restringe el acceso al centro de Santa Cruz de Tenerife a 13 de cada 100 coches
- Una edil socialista en Santa Cruz denuncia acoso laboral y pide amparo a la dirección nacional del PSOE
- El parque García Sanabria acoge la Exposición de Flores y Plantas y la Feria del Libro de las Fiestas de Mayo
- El Colegio Chamberí, el CEE Hermano Pedro y el CEIP Ágora, premiados en el Concurso de Cruces Escolares de Santa Cruz de Tenerife
- Varapalo a la protección del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife: ni un solo voto a favor a la declaración de BIC en la ponencia técnica del Gobierno de Canarias
- La asociación que logró la protección cautelar del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife no consentirá su destrucción
- Socios críticos del Círculo de Amistad XII de Enero exigen la dimisión de la directiva