Santa Cruz licita el servicio de día para menores vulnerables de Anaga con más de 1,4 millones de euros

Santa Cruz de Tenerife ha dado un nuevo paso en el refuerzo de sus políticas sociales con la aprobación de la licitación del futuro servicio de día para menores en situación de vulnerabilidad social del distrito de Anaga, un recurso especializado que contará con una inversión plurianual de más de 1,4 millones de euros y que garantizará atención socioeducativa integral durante los próximos cuatro años.

La medida, aprobada por la Junta de Gobierno, permitirá mantener y ampliar un servicio esencial para la prevención de situaciones de exclusión social entre niños, niñas y adolescentes, además de reforzar el acompañamiento a sus familias en uno de los territorios con mayores dificultades de acceso a recursos especializados debido a sus características geográficas y sociales.

Atención integral

El nuevo contrato se tramitará mediante procedimiento abierto y se adjudicará en función de la mejor relación calidad-precio. El Ayuntamiento ha decidido no dividir la prestación en lotes al entender que se trata de un servicio de carácter integral y altamente especializado, cuya eficacia depende de una intervención coordinada y continuada.

La inversión prevista alcanza un valor estimado total de 1.434.025,76 euros, distribuidos en varias anualidades. Para 2026 se contempla una partida inicial de 97.332 euros, mientras que en 2027 la cuantía ascenderá a 202.514,57 euros; en 2028 llegará a 210.920,62 euros y en 2029 alcanzará los 109.838,33 euros.

El servicio está diseñado para ofrecer atención integral a menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como apoyo directo a sus familias, mediante programas de intervención social, educativa y comunitaria. El objetivo principal es prevenir situaciones de riesgo social y favorecer entornos familiares más seguros y estables.

Los pliegos técnicos fijan una amplia batería de requisitos para las entidades que concurran al concurso público. Entre ellos destaca la obligación de desarrollar actuaciones en el ámbito familiar, escolar y comunitario, además de garantizar coordinación permanente con centros educativos, servicios sanitarios y recursos sociales de la zona.

La futura empresa adjudicataria deberá poner en marcha programas educativos y culturales adaptados a la realidad social de Anaga, incluyendo actividades de participación comunitaria y acciones dirigidas a fomentar la integración social de los menores.

Además, el contrato obliga a elaborar planes individualizados de intervención para cada caso, realizar seguimiento técnico continuado y mantener la actividad durante todo el año, incluidos los periodos vacacionales. El Ayuntamiento también exige que el personal esté altamente cualificado y especializado en intervención social y atención a la infancia y adolescencia.

Refuerzo comunitario

La creación de este recurso responde a la necesidad detectada por los servicios sociales municipales de reforzar la atención en el distrito, especialmente en núcleos donde las familias afrontan dificultades económicas, problemas de conciliación o situaciones de vulnerabilidad social.

La actuación se enmarca, además, en las líneas estratégicas impulsadas por el Gobierno de Canarias en materia de protección a la infancia y adolescencia, así como en la Ley de Atención Integral a Menores y la Estrategia Canaria de Infancia, prorrogada hasta 2027.

El Ayuntamiento busca así consolidar un modelo de intervención más próximo, preventivo y adaptado a la realidad de las familias, reforzando especialmente la protección de menores y adolescentes en contextos de dificultad social.

Más políticas sociales

El nuevo servicio de día de Anaga se suma así al proceso de transformación que el Ayuntamiento impulsa en materia de bienestar social y atención comunitaria. En las últimas semanas, el Pleno municipal aprobó también de forma definitiva la nueva Ordenanza de Prestaciones Económicas de Atención Social (PEAS), una herramienta con la que se pretende modernizar y ampliar la cobertura de servicios como la ayuda a domicilio.

Esa reforma permitirá complementar el sistema tradicional de asistencia con ayudas económicas destinadas a que los usuarios puedan contratar directamente determinados servicios dentro de una bolsa de entidades autorizadas.