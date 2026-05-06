El Ayuntamiento de Santa Cruz aprueba el proyecto para ampliar el aparcamiento de San Gerardo con 45 plazas

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó el proyecto para reordenar y ampliar el aparcamiento situado en la explanada anexa al polideportivo de San Gerardo, en el barrio de La Salud, una actuación que permitirá habilitar un total de 45 plazas de estacionamiento y mejorar la funcionalidad urbana de una de las zonas con mayor demanda de aparcamiento del distrito.

Proyecto técnico

El proyecto técnico fue suscrito el pasado 14 de febrero por la ingeniera de Caminos, Canales y Puertos Judith Esqués González, en representación de Pres Ingeniería SLP, y ha recibido informes favorables tanto del Servicio Técnico de Proyectos Urbanos como de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Con esta aprobación, el expediente continúa ahora su tramitación administrativa previa al inicio de las obras.

La intervención, redactada por la empresa Pres Ingeniería SLP, contempla además la demolición de los antiguos vestuarios de la cancha de San Gerardo y cuenta con un presupuesto base de licitación de 178.309,97 euros.

Demanda vecinal

El proyecto surge tras las reuniones mantenidas entre el Consistorio y representantes vecinales de La Salud, donde la falta de estacionamiento fue señalada como una de las principales necesidades del entorno. La actuación busca reorganizar el espacio existente, reforzar la seguridad y facilitar una mejor integración de la zona en el entramado urbano.

El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, destacó que la iniciativa «cumple con la palabra dada a los vecinos y vecinas de La Salud», mientras que el concejal de Infraestructuras, Javier Rivero, señaló que la reordenación del espacio incrementará las plazas disponibles y mejorará la accesibilidad y seguridad de la zona.

La responsable del distrito Salud-La Salle, Zaida Candelaria González, defiende que se trata de «una actuación muy demandada» por los vecinos.