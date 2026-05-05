Patrimonio
Tenerife apuesta por retirar el coche de los cascos históricos
Nueve municipios con conjuntos BIC se suman al plan para ganar espacio al peatón y mejorar la conservación de estas joyas urbanas
Tenerife apuesta por retirar el coche de los cascos históricos con más valores patrimoniales de la Isla. El Cabildo amplía dos años –hasta 2030- el Programa Insular de Mejora de la Accesibilidad a los Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), un paquete de subvenciones al que ya se han adherido nueve de estas joyas urbanas y al que se pueden sumar más ayuntamientos.
Los objetivos de este plan, que prioriza los municipios con una población inferior a los 50.000 habitantes pero también se abre a los que tienen más habitantes, son eliminar o reducir el tráfico a motor por estas tramas urbanas protegidas, financiar las intervenciones necesarias para la progresiva consecución de bolsas de aparcamientos -subterráneas, de superficie o ambas combinadas- y favorecer la peatonalización de sus calles para que los visitantes las disfruten a pie, sin la molestia ni la contaminación que generan los vehículos.
Los cascos antiguos, con esa combinación de elementos singulares históricos y urbanísticos, son una de las unidades más significativas del patrimonio público de Tenerife. Para preservar ese legado se creó la herramienta legal del Bien de Interés Cultural. Tenerife tiene 198 de diferentes categorías –monumentos, zonas arqueológicas, jardines, zonas paleontológicas–.
Una de esas categorías es la de conjunto histórico. En Tenerife los hay, además, en abundancia. La Isla tiene 26 BIC de este tipo, desde el Antiguo Santa Cruz y el barrio chicharrero de El Toscal hasta el centro de La Orotava, Puerto de la Cruz, Arico y San Miguel de Abona, pasando por caseríos como los de Masca, Icor y Taucho.
El tráfico causa daños en las calzadas y los edificios; es mejor disfrutar de los cascos históricos a pie
De todos ellos, nueve se han unido a estas ayudas, que hasta el momento superan los 16 millones de euros. La totalidad de los proyectos son aparcamientos en el entorno de la zona de protección, más algunas mejoras siempre relacionadas con más espacio para el peatón. En esta lista se encuentran los cascos antiguos de La Orotava, Tegueste, Tacoronte, San Juan de la Rambla, Icod de los Vinos, Garachico, Buenavista del Norte, Guía de Isora y San Miguel de Abona. Todos son reflejos de extraordinaria riqueza de la evolución de cada núcleo y de la idiosincrasia de sus habitantes.
Las ayudas forman parte de los programas que desarrolla el Cabildo para cooperar con los diferentes ayuntamientos de Tenerife. La consejera de Cooperación Municipal y Vivienda, Sonia Hernández, asegura que con la ampliación de dos años "otros consistorios que quieran incrementar la protección de sus núcleos más antiguos van a tener opción de sumarse".
El gobierno insular aporta entre el 90% y el 50% del coste de los proyectos, dependiendo de la población –la ayuda es superior cuanto menos habitantes tengan–. El resto le corresponde a cada ayuntamiento. La consejera insular aclara que esta actuación no solo persigue ahuyentar a los vehículos, con sus ruidos y sus humos, sino "dinamizar" esos espacios y "mantenerlos vivos y bien cuidados", lo que ha propiciado precisamente que hayan llegado hasta hoy, con un dispar nivel de autenticidad, como piezas de museo al aire libre de una Isla muy diferente a la actual.
"El tráfico provoca daños en las calzadas y las fachadas de los inmuebles, además de contaminar", apunta Sonia Hernández. "La mejor manera de disfrutar de estos tesoros es caminar por sus calles. Con este programa se busca precisamente crear las condiciones para ampliar los espacios peatonales".
Una voz muy representativa
Si alguien conoce a la perfección estas calles con calzadas empedradas, plazas centrales, fachadas coloniales y barrocas, cubiertas de teja árabe o trazados mudéjares ese es Manuel Hernández. No solo porque es un historiador de amplia trayectoria y profesor de la Universidad de La Laguna (ULL) que ya ha escrito un libro sobre este vasto acervo –Tenerife: Patrimonio Histórico y Cultural –, sino porque además vive en el corazón de uno de los conjuntos más imponentes de la Isla: el casco histórico de La Orotava.
Su hogar es una casona situada en la calle León del casco orotavense, construida en el siglo XVII y de estilo colonial inglés. Está declarada como inmueble de protección especial del conjunto BIC. Tiene artesonados, un mirador de madera de tea, puertas altas, ventanas con visillos...
Para Hernández los dos conjuntos más destacados de Tenerife son los de La Laguna y La Orotava. El primero porque, además de ser Patrimonio de la Humanidad, es el que más ha ganado espacio a los peatones. Durante la primera década de este siglo XXI, la aprobación del Plan Especial del Casco marcó el inicio de las primeras obras de peatonalización, que se han ido extendiendo posteriormente.
Luego está el orotavense, que para este historiador tiene un valor sentimental al residir en sus vías empedradas. "Es el mejor conservado de la Isla, creada a partir del siglo XVII cuando La Orotava era municipio más habitado de la Isla", apunta, para añadir: "Creció al amparo del desarrollo de los viñedos".
Diferentes influencias convergen en estas tramas urbanas de tanto valor patrimonial
La Orotava es precisamente un ejemplo de las dificultades con las que se han encontrado los ayuntamientos para cerrar sus calles al tráfico. Hay algunos tramos que no permiten el paso de los vehículos pero son muy pocos para lo que sería conveniente en cuanto a las necesidades de preservación de toda la variedad cultural que atesora.
En el Programa Insular de Mejora de la Accesibilidad a los Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural, el de La Orotava tiene previsto un presupuesto de más de 2,5 millones de euros, de los que un millón lo aporta el Cabildo, otro millón el Gobierno de Canarias y medio millón, el Consistorio.
La principal actuación es la construcción de un aparcamientos público en La Torrita, con 245 plazas en una parcela de 8.432 metros cuadrados. El proyecto tiene un presupuesto total de 2.539.839 euros, financiado conjuntamente: 1 millón de euros aporta el Cabildo, otro millón el Gobierno de Canarias y 539.839 euros el Ayuntamiento de La Orotava. Este nuevo aparcamiento permitirá a residentes y visitantes acceder de manera más cómoda al centro histórico y reducirá el tráfico y la congestión en las calles cercanas.
No será suficiente para ampliar la peatonalización. El principal problema es que la carretera de interés insular TF-21, que va de La Orotava al Teide, cruza el casco. La solución es la "principal asignatura pendiente" del alcalde, Francisco Linares: la vía de circunvalación, que está proyectada desde hace décadas pero no se ha podido desarrollar, y que retiraría ese intento tráfico de la TF-21 del conjunto histórico.
Hernández considera que retirar el tráfico paulatinamente es una medida "muy importante" para mejorar la protección de estas maravillas, que en Tenerife tienen una particularidad con respecto a las otras islas, como explica el historiador: "Aquí abunda la arquitectura mudéjar, con techumbres y balconadas de madera. En Tenerife había madera, pero en otras islas, como Gran Canaria, abundaba la piedra. La razón es que en Tenerife no ha habido importantes canteras, mientras en Gran Canaria sí".
El catedrático de Historia de América de la ULL subraya además "las diferentes influencias que convergen en estas tramas urbanas de tanto valor patrimonial», como la portuguesa, representada sobre todo en las casas terreras, «una palabra que viene precisamente del portugués". Pero, en la otra cara de la moneda, el profesor lamenta los "disparates arquitectónicos" que se cometieron con el desarrollismo de la segunda mitad del siglo pasado, y que provocaron daños irreparables en todos los cascos, especialmente el de Puerto de la Cruz.
Las excepciones son Arico el nuevo y Villa de Arico, que según Hernández "han llegado con un nivel de conservación más que aceptable a la actualidad". Ninguno forma parte de este programa insular.
Las nueve iniciativas que han conseguido financiación se centran en ganar plazas de aparcamiento en el entorno de los centros monumentales. Es el caso de Guía de Isora, que tiene el proyecto más costoso: 2,8 millones para un edificio de aparcamientos y una plaza pública.
En Tacoronte (2,6 millones de presupuesto), el parking estará cerca del cementerio, en San Miguel (598.000) en la carretera general del sur y en San Juan de la Rambla en el polideportivo Tabaiba. Buenavista (948.000) lo llevará a la calle Claveles, Garachico (2 millones) a la trasera del Ayuntamiento y La Orotava (2,5 millones) a La Torrita. Icod (2,6 millones) prevé un aparcamiento en sótano en La Asomada para la creación de una plaza en la cubierta. Y Tegueste (550.000) solo especifica que estará en el área de influencia de su casco.
Los 26 conjuntos históricos BIC y los nueve con ayudas del programa insular
Los 26 conjuntos históricos declarados BIC de Tenerife: Cascos históricos de Tegueste, La Laguna, Tacoronte, Puerto de la Cruz, La Orotava, Realejo Bajo, Realejo Alto (Los Realejos), San Juan de la Rambla, Icod de los Vinos, Garachico, Los Silos, Buenavista del Norte, Guía de Isora, Arona, San Miguel de Abona, Güímar, Villa de Arico, Arico el Nuevo, Antiguo Santa Cruz, Barrio de los Hoteles-Pino del Oro (Santa Cruz), caseríos de Masca (Buenavista), Chirche y Aripo (Guía de Isora), Taucho (Adeje), Casas Altas (entre Arona y Vilaflor) e Icor (Arico).
Nueve conjuntos históricos acogidos al Programa de Accesibilidad del Cabildo: La Orotava, Tegueste, Tacoronte, San Juan de la Rambla, Icod , Garachico, Buenavista del Norte, Guía de Isora y San Miguel de Abona. Estas son las principales características de cada uno de ellos.
San Juan de la Rambla:
Está delimitado por una línea imaginaria entre la Plaza Vieja y la calle Antonio Oramas. En su interior se conservan numerosos inmuebles a destacar como la plaza, el cementerio, la capilla de cruz y viviendas de los siglo XVII y XVIII.
Buenavista del Norte:
La estructura original del casco histórico aún se preserva en la actualidad. Es el único centro poblacional, junto con La Laguna, que fue concebido antes de su trazado. Sus viviendas más destacadas son las del entorno de la plaza principal, con una muestra de la arquitectura tradicional canaria desde el siglo XVII al XX que hacen del conjunto uno de lo más singulares por la variedad de su arquitectura.
Guía de Isora:
Sus orígenes se remontan al menos a la primera mitad del siglo XVI, pues se tiene constancia de la construcción de un edificio religioso. Se amplió en el siglo XVIII y sufrió profundas transformaciones en los siglos XIX y XX. La mayoría de viviendas datan del siglo XIX, donde el eclecticismo y el neoclasicismo son los estilos dominantes.
Icod de los Vinos:
Engloba el núcleo fundacional del primitivo asentamiento castellano que surge tras los repartimientos efectuados por el ‘Adelantado’ Alonso Fernández de Lugo, conquistador de Tenerife para la Corona de Castilla, a finales del siglo XV. La arquitectura de mayor interés se centra en el entorno de la plaza de La Pila, donde destacan las viviendas señoriales del siglo XVIII edificadas alrededor de un patio central, y las de las calles San Agustín y San Sebastián, que combina arquitectura tradicional con ejemplos eclécticos del siglo XIX y nueva construcción.
La Orotava:
Da cabida a los núcleos que vertebraron la historia de esta localidad desde el siglo XVI: la Villa de Abajo y la Villa de Arriba. Destaca la buena conservación de sus casas que no sobresalen de una misma altura y que abarcan todos los siglos, desde el XVII y XVIII, con casas señoriales en torno a un patio, siguiendo por los siglos XIX y XX con viviendas neoclásicas y eclécticas. En la Villa de Arriba, junto a la iglesia de San Juan Bautista, predominan las viviendas terreras y de corte sencillo.
Garachico:
La historia del casco de Garachico se articula en base a la erupción del volcán de Arenas Negras en 1706. La lava sepultó parte del casco y el puerto. A partir de ahí comienza una reconstrucción de su trama arquitectónica y urbanística que ha llegado prácticamente intacta hasta la actualidad. A pesar de la destrucción del volcán, conserva algunas viviendas señoriales y edificios religiosos que se articulan en un trazado urbano que discurre paralelo a la costa.
San Miguel de Abona:
El trazado se articula en torno a la parroquia de San Miguel, con elementos representativos a su alrededor como la Casa Consistorial, la casa de Juan Bethencourt Afonso así como inmuebles del siglo XVIII de arquitectura tradicional canaria del sur, con tejados a dos aguas y muros de toba.
Tacoronte:
El origen del núcleo urbano de Tacoronte surge a raíz del asentamiento de los primeros pobladores tras la conquista en torno a la ermita de Santa Catalina, construida por los primeros vecinos del lugar. El conjunto se articula en un eje que va desde la parroquia de Santa Catalina Mártir al santuario del Cristo de los Dolores. En él destacan viviendas particulares de una y dos plantas con claras influencias andaluza, con ejemplos de artesonados mudéjares, propio de las islas.
Tegueste:
Es un tesoro arquitectónico que conserva la esencia de la tradición canaria. Se desarrolla en una disposición subcuadrangular en torno a la parroquia de San Marcos y delimitado entre el barranco de Aguas de Dios, el puente del Camino del Caidero y la casa de la Palmera. Las calles albergan numerosas edificaciones de estilo canario, desde viviendas rurales hasta haciendas y casas señoriales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Varapalo a la protección del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife: ni un solo voto a favor a la declaración de BIC en la ponencia técnica del Gobierno de Canarias
- Vecinos y comerciantes de Santa Cruz rechazan desmantelar el plan Urban ante la amenaza judicial de El Perenquén
- La Zona de Bajas Emisiones restringe el acceso al centro de Santa Cruz de Tenerife a 13 de cada 100 coches
- La asociación que logró la protección cautelar del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife no consentirá su destrucción
- El parque García Sanabria acoge la Exposición de Flores y Plantas y la Feria del Libro de las Fiestas de Mayo
- El Colegio Chamberí, el CEE Hermano Pedro y el CEIP Ágora, premiados en el Concurso de Cruces Escolares de Santa Cruz de Tenerife
- El atraque de un buque militar de EE UU en Santa Cruz de Tenerife pone en riesgo a Canarias, según Podemos
- Guía de actividades en el Mercado de África por el Día de la Madre: talleres gratis, premios y flores este sábado en Santa Cruz