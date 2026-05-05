Tenerife apuesta por retirar el coche de los cascos históricos con más valores patrimoniales de la Isla. El Cabildo amplía dos años –hasta 2030- el Programa Insular de Mejora de la Accesibilidad a los Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), un paquete de subvenciones al que ya se han adherido nueve de estas joyas urbanas y al que se pueden sumar más ayuntamientos.

Los objetivos de este plan, que prioriza los municipios con una población inferior a los 50.000 habitantes pero también se abre a los que tienen más habitantes, son eliminar o reducir el tráfico a motor por estas tramas urbanas protegidas, financiar las intervenciones necesarias para la progresiva consecución de bolsas de aparcamientos -subterráneas, de superficie o ambas combinadas- y favorecer la peatonalización de sus calles para que los visitantes las disfruten a pie, sin la molestia ni la contaminación que generan los vehículos.

Los cascos antiguos, con esa combinación de elementos singulares históricos y urbanísticos, son una de las unidades más significativas del patrimonio público de Tenerife. Para preservar ese legado se creó la herramienta legal del Bien de Interés Cultural. Tenerife tiene 198 de diferentes categorías –monumentos, zonas arqueológicas, jardines, zonas paleontológicas–.

Una de esas categorías es la de conjunto histórico. En Tenerife los hay, además, en abundancia. La Isla tiene 26 BIC de este tipo, desde el Antiguo Santa Cruz y el barrio chicharrero de El Toscal hasta el centro de La Orotava, Puerto de la Cruz, Arico y San Miguel de Abona, pasando por caseríos como los de Masca, Icor y Taucho.

El tráfico causa daños en las calzadas y los edificios; es mejor disfrutar de los cascos históricos a pie Sonia Hernández — Consejera insular de Cooperación Municipal

De todos ellos, nueve se han unido a estas ayudas, que hasta el momento superan los 16 millones de euros. La totalidad de los proyectos son aparcamientos en el entorno de la zona de protección, más algunas mejoras siempre relacionadas con más espacio para el peatón. En esta lista se encuentran los cascos antiguos de La Orotava, Tegueste, Tacoronte, San Juan de la Rambla, Icod de los Vinos, Garachico, Buenavista del Norte, Guía de Isora y San Miguel de Abona. Todos son reflejos de extraordinaria riqueza de la evolución de cada núcleo y de la idiosincrasia de sus habitantes.

Las ayudas forman parte de los programas que desarrolla el Cabildo para cooperar con los diferentes ayuntamientos de Tenerife. La consejera de Cooperación Municipal y Vivienda, Sonia Hernández, asegura que con la ampliación de dos años "otros consistorios que quieran incrementar la protección de sus núcleos más antiguos van a tener opción de sumarse".

El gobierno insular aporta entre el 90% y el 50% del coste de los proyectos, dependiendo de la población –la ayuda es superior cuanto menos habitantes tengan–. El resto le corresponde a cada ayuntamiento. La consejera insular aclara que esta actuación no solo persigue ahuyentar a los vehículos, con sus ruidos y sus humos, sino "dinamizar" esos espacios y "mantenerlos vivos y bien cuidados", lo que ha propiciado precisamente que hayan llegado hasta hoy, con un dispar nivel de autenticidad, como piezas de museo al aire libre de una Isla muy diferente a la actual.

"El tráfico provoca daños en las calzadas y las fachadas de los inmuebles, además de contaminar", apunta Sonia Hernández. "La mejor manera de disfrutar de estos tesoros es caminar por sus calles. Con este programa se busca precisamente crear las condiciones para ampliar los espacios peatonales".

Una voz muy representativa

Si alguien conoce a la perfección estas calles con calzadas empedradas, plazas centrales, fachadas coloniales y barrocas, cubiertas de teja árabe o trazados mudéjares ese es Manuel Hernández. No solo porque es un historiador de amplia trayectoria y profesor de la Universidad de La Laguna (ULL) que ya ha escrito un libro sobre este vasto acervo –Tenerife: Patrimonio Histórico y Cultural –, sino porque además vive en el corazón de uno de los conjuntos más imponentes de la Isla: el casco histórico de La Orotava.

Su hogar es una casona situada en la calle León del casco orotavense, construida en el siglo XVII y de estilo colonial inglés. Está declarada como inmueble de protección especial del conjunto BIC. Tiene artesonados, un mirador de madera de tea, puertas altas, ventanas con visillos...

Para Hernández los dos conjuntos más destacados de Tenerife son los de La Laguna y La Orotava. El primero porque, además de ser Patrimonio de la Humanidad, es el que más ha ganado espacio a los peatones. Durante la primera década de este siglo XXI, la aprobación del Plan Especial del Casco marcó el inicio de las primeras obras de peatonalización, que se han ido extendiendo posteriormente.

Luego está el orotavense, que para este historiador tiene un valor sentimental al residir en sus vías empedradas. "Es el mejor conservado de la Isla, creada a partir del siglo XVII cuando La Orotava era municipio más habitado de la Isla", apunta, para añadir: "Creció al amparo del desarrollo de los viñedos".

Diferentes influencias convergen en estas tramas urbanas de tanto valor patrimonial Manuel Hernández — Profesor de Historia de la Universidad de La Laguna

La Orotava es precisamente un ejemplo de las dificultades con las que se han encontrado los ayuntamientos para cerrar sus calles al tráfico. Hay algunos tramos que no permiten el paso de los vehículos pero son muy pocos para lo que sería conveniente en cuanto a las necesidades de preservación de toda la variedad cultural que atesora.

En el Programa Insular de Mejora de la Accesibilidad a los Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural, el de La Orotava tiene previsto un presupuesto de más de 2,5 millones de euros, de los que un millón lo aporta el Cabildo, otro millón el Gobierno de Canarias y medio millón, el Consistorio.

La principal actuación es la construcción de un aparcamientos público en La Torrita, con 245 plazas en una parcela de 8.432 metros cuadrados. El proyecto tiene un presupuesto total de 2.539.839 euros, financiado conjuntamente: 1 millón de euros aporta el Cabildo, otro millón el Gobierno de Canarias y 539.839 euros el Ayuntamiento de La Orotava. Este nuevo aparcamiento permitirá a residentes y visitantes acceder de manera más cómoda al centro histórico y reducirá el tráfico y la congestión en las calles cercanas.

No será suficiente para ampliar la peatonalización. El principal problema es que la carretera de interés insular TF-21, que va de La Orotava al Teide, cruza el casco. La solución es la "principal asignatura pendiente" del alcalde, Francisco Linares: la vía de circunvalación, que está proyectada desde hace décadas pero no se ha podido desarrollar, y que retiraría ese intento tráfico de la TF-21 del conjunto histórico.

Hernández considera que retirar el tráfico paulatinamente es una medida "muy importante" para mejorar la protección de estas maravillas, que en Tenerife tienen una particularidad con respecto a las otras islas, como explica el historiador: "Aquí abunda la arquitectura mudéjar, con techumbres y balconadas de madera. En Tenerife había madera, pero en otras islas, como Gran Canaria, abundaba la piedra. La razón es que en Tenerife no ha habido importantes canteras, mientras en Gran Canaria sí".

El Liceo de Taoro, uno de los inmuebles más representativos del conjunto histórico de La Orotava. | / ARTURO JIMÉNEZ

El catedrático de Historia de América de la ULL subraya además "las diferentes influencias que convergen en estas tramas urbanas de tanto valor patrimonial», como la portuguesa, representada sobre todo en las casas terreras, «una palabra que viene precisamente del portugués". Pero, en la otra cara de la moneda, el profesor lamenta los "disparates arquitectónicos" que se cometieron con el desarrollismo de la segunda mitad del siglo pasado, y que provocaron daños irreparables en todos los cascos, especialmente el de Puerto de la Cruz.

Las excepciones son Arico el nuevo y Villa de Arico, que según Hernández "han llegado con un nivel de conservación más que aceptable a la actualidad". Ninguno forma parte de este programa insular.

Las nueve iniciativas que han conseguido financiación se centran en ganar plazas de aparcamiento en el entorno de los centros monumentales. Es el caso de Guía de Isora, que tiene el proyecto más costoso: 2,8 millones para un edificio de aparcamientos y una plaza pública.

En Tacoronte (2,6 millones de presupuesto), el parking estará cerca del cementerio, en San Miguel (598.000) en la carretera general del sur y en San Juan de la Rambla en el polideportivo Tabaiba. Buenavista (948.000) lo llevará a la calle Claveles, Garachico (2 millones) a la trasera del Ayuntamiento y La Orotava (2,5 millones) a La Torrita. Icod (2,6 millones) prevé un aparcamiento en sótano en La Asomada para la creación de una plaza en la cubierta. Y Tegueste (550.000) solo especifica que estará en el área de influencia de su casco.