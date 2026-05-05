Ni el Puerto de Santa Cruz, ni el de Las Palmas: Canarias nunca fue el destino final del viaje que realizaba el Hondius
El 'Hondius' hizo escala en el Muelle Nelson Mandela del Puerto de Las Palmas en 2022 para reparar el eje de su hélice
Ni el Puerto de Las Palmas, ni el de Santa Cruz: Canarias nunca fue el destino final del viaje que realizaba el Hondius, el crucero que permanece en aguas de Cabo Verde tras registrarse un brote de hantavirus que ha dejado ya tres fallecidos y varios contagiados. Tampoco estaba previsto por las autoridades portuarias de Las Palmas y Tenerife que este buque realizara una escala en las terminales de cruceros de las islas.
Las instituciones que gestionan los puertos canarios publican cada año la previsión de los buques de turismo marítimo que han incluido las islas dentro de sus rutas. En estos documentos no aparece reflejada la llegada del Hondius, que partió el 31 de marzo del puerto argentino de Ushuaia con destino a Praia, en Cabo Verde, tras recorrer varias islas del Atlántico medio.
Una ruta de 34 días alejada de las Islas Canarias
Se trata de una ruta de 34 días en la que los pasajeros han tenido la oportunidad de conocer lugares como Georgia del Sur, Bahía de la Búsqueda, Tristán da Cunha, Santa Elena o Ascensión, entre otros enclaves del Atlántico.
De hecho, la naviera Oceanwide Explorer, que opera este barco, no incluye el Archipiélago canario en sus rutas habituales, ya que está especializada principalmente en viajes de larga duración por zonas del Ártico y la Antártida.
El precedente: El 'Hondius' sí atracó en Las Palmas en 2022
Sin embargo, este barco sí ha estado anteriormente en el Puerto de Las Palmas. En 2022, el Hondius permaneció varios días atracado en el Muelle Nelson Mandela para ser sometido a la reparación del eje de su hélice.
Durante aquella escala, también se realizaron las inspecciones técnicas periódicas que deben pasar los barcos, así como algunas mejoras en la embarcación.
En ese momento, la consignataria Gibunco fue la encargada de atender las necesidades del armador y de la tripulación que se encontraba a bordo del buque.
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