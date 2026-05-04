¿Qué ocurrirá con el antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife tras salvarse del derribo?

El antiguo silo de grano situado en el Puerto chicharrero se ha salvado de la demolición, pero qué ocurrirá ahora con este viejo edificio. ¿Quién pagará su rehabilitación? ¿Se le podrá dar algún tipo de uso, teniendo en cuenta que el planeamiento solo permite el industrial? ¿Correrá la misma suerte que el Balneario, convirtiéndose solo en diana para los excrementos de las palomas? En una reunión celebrada esta semana, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que quería derribar el inmueble, y el Gobierno de Canarias, que exigió al Estado medidas urgentes para evitarlo, han ‘limado asperezas’ con el objetivo de poder dar un futuro al inmueble. Han acordado la firma de un convenio de colaboración para que el silo, con el uso que finalmente se decida, vuelva a abrir sus puertas.

Como primer paso, el Puerto permitirá al Ejecutivo canario visitar el edificio, situado en el Dique del Este, junto a la autovía de San Andrés, para realizar una inspección técnica, comprobar su estado y analizar qué se puede hacer. Así lo anuncia el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, quien celebra que la Comunidad Autónoma y la Autoridad Portuaria hayan ‘estrechado las manos’ para que la ‘historia’ de la salvación del silo no finalice ahí. La inspección tendrá lugar en la primera quincena de mayo, con el fin de que antes del verano se pueda firmar el convenio de colaboración y se pueda establecer ya una alternativa para darle un uso al edificio.

Según explica el director general de Cultura, en esta visita participarán técnicos de la Autoridad Portuaria y del Gobierno canario, fundamentalmente, arquitectos y especialistas en patrimonio. Asimismo, anuncia Clavijo, se ha invitado al Ministerio de Cultura del Ejecutivo central, que ya ha iniciado los trámites para proteger el antiguo silo de Santa Cruz mediante la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). Ha sido, precisamente, la incoación de este expediente por parte del citado ministerio lo que ha permitido salvar el inmueble, obligando al Puerto a recular y suspender la licitación para el derribo, cuando ya había elegido a la empresa para ejecutar las obras.

La visita prevista para mayo también incluirá un recorrido por la Batería del Bufadero, el conjunto de los muelles carboneros de Valleseco y los túneles de Montaña de La Altura, en el barrio de La Alegría. «Y es que el convenio que firmaremos en breve contempla la colaboración para impulsar la recuperación del patrimonio cultural del Puerto que, además del silo, también incluye estos elementos», manifiesta Clavijo. Éste no esconde su alegría ante el hecho de que el Gobierno canario y la Autoridad Portuaria hayan acercado posturas en este asunto, «generándose un ambiente de confianza y colaboración». «Agradezco al presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, su talante y su interés por llegar a acuerdos», resalta el director general de Cultura.

Por lo tanto, y según lo asegura Clavijo, con la salvación del silo no acaba el trabajo. «Nos enfrentamos a un importante desafío, que el Gobierno de Canarias liderará, con el objetivo de darle un uso al silo. Valoraremos alternativas entre todas las administraciones, pues el Ayuntamiento de Santa Cruz también tendrá que decir algo; buscaremos financiación y encontraremos una solución. Debemos tener una respuesta en breve, si es posible, en este mismo mes de mayo», añade.

Insiste en que se trazará una hoja de ruta y anuncia que tanto el Gobierno de Canarias como la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se comprometen a destinar partidas presupuestarias para la recuperación del silo. «Para ello, es muy importante realizar una primera visita al edificio, para realizar una valoración inicial y ver qué posibilidades tiene el inmueble»

Con respecto a que la Autoridad Portuaria haya advertido de que el silo sólo podría tener uso industrial y que se sitúa en un entorno complicado, porque está rodeado de depósitos de combustibles, una machacadora de cemento y una empresa de productos químicos, Clavijo recuerda que el planeamiento se puede cambiar para darle otro uso. «Y con respecto al entorno en el que se sitúa, habrá que ver si el inmueble no se puede convertir en un espacio cultural, por ejemplo, como ocurrió con El Tanque. Hay numerosos casos en el mundo de silos transformados en increíbles centros culturales», comenta.

En este mismo sentido se manifiesta la directora insular de Patrimonio Histórico del Cabildo, Isabel de Esteban, quien apunta que si es necesario modificar el Plan Especial del Puerto, así se hará. Destacó que la Corporación insular también está dispuesta a colaborar en la recuperación de este edificio.

Antecedentes

El 15 de octubre de 2025, El DÍA adelantó en exclusiva la intención de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife de derribar el antiguo silo de grano. El Puerto sacaba a licitación las obras de demolición del edificio, por un importe de 1,5 millones y un plazo de ejecución de siete meses, alegando que se trata de una construcción obsoleta cuya estructura se encuentra «extremadamente deteriorada», para la que no existe posibilidad alguna de recuperar el uso de almacenamiento de grano ni de albergar cualquier otro uso. Asimismo, el Puerto advertía de la necesidad de conseguir suelo para el tráfico de contenedores y para la reparación naval.

Un mes más tarde, el Colegio Oficial de Arquitectos (COA) se reunió con este organismo estatal para intentar salvar el inmueble. El Puerto se comprometió a suspender el derribo si el COA encontraba en un plazo de seis meses un concesionario interesado en el edificio. Sin embargo, a punto de cumplirse el plazo, el COA acusó a la Autoridad Portuaria de bloquear la recuperación del silo, indicando que había impedido el acceso al edificio para comprobar su estado ante una posible propuesta, la del delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, Manuel Martínez, que planteó la posibilidad de convertirlo en incubadora tecnológica.

Reacciones

Comenzaron las primeras reacciones de las diferentes administraciones. El Gobierno canario solicitó al Estado que frenara el derribo de manera urgente y pidió al Puerto que le abriera las puertas del silo para comprobar si realmente se encuentra en estado de ruina, así como para valorar soluciones. El Ayuntamiento de Santa Cruz, cuyo Catálogo de Bienes recomienda a la Autoridad Portuaria proteger el inmueble, planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo entre todas las administraciones. El Cabildo exigió al Puerto la elaboración de un informe sobre los valores patrimoniales del silo, pero ante su silencio, amenazó con acudir a los tribunales para pedir una medida cautelarísima que frene la demolición.

El pasado 22 de abril, el presidente de Puertos de Tenerife, sin ocultar su enfado, anunciaba que se suspendía el derribo porque el Ministerio de Cultura había iniciado los trámites para proteger el antiguo silo de grano, construido en los años 60 para el almacenamiento de cereales, ante la escasez, dentro de la política implementada por el régimen franquista a través del Servicio Nacional de Trigo. El edificio dejó de utilizarse hace más de 30 años. Este inmueble, por su tipología y por estar situado en suelo portuario, es único en España.