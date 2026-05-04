El concejal socialista Eduardo Medina, obligado a renunciar a su acta en Santa Cruz de Tenerife por incompatibilidad laboral

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Eduardo Medina Santos, ha presentado su renuncia al acta casi tres meses después de tomar posesión del cargo en la Corporación, tras declararse la incompatibilidad entre su condición de edil y su situación laboral dentro de la propia administración local.

La dimisión fue formalizada el pasado 1 de mayo –precisamente Día del Trabajo– con un escrito dirigido a la Alcaldía y a la Secretaría General del Pleno, en el que sostiene que su salida no responde a una decisión voluntaria, sino a la obligación de cumplir con la resolución administrativa que le impedía compatibilizar ambas funciones.

Una renuncia marcada por la incompatibilidad

En el documento, Medina subraya además que la renuncia coincide con el Día del Trabajador “cuando menos me he sentido protegido en mis derechos como trabajador”, en referencia a la negativa judicial a adoptar medidas cautelares urgentes que paralizaran el procedimiento mientras se resolvía el litigio en los tribunales.

El edil socialista asegura que ya vivió una situación similar hace tres años y que entonces el Ayuntamiento resolvió el expediente de forma favorable. Según explica, en aquella ocasión los servicios jurídicos municipales interpretaron que podía compatibilizar el cargo con su situación de trabajador laboral temporal, apoyándose en una sentencia existente en la Península sobre un caso similar.

Cambio de criterio en el Ayuntamiento

El ya exconcejal socialista Eduardo Medina sostiene que el actual secretario del Pleno revisó aquel criterio y concluyó que la resolución anterior no se ajustaba al procedimiento adecuado. “Hace tres años Recursos Humanos me dijo que no, recurrí y finalmente me dijeron que sí. Ahora se interpreta de otra manera”, explica.

Medina asegura que la nueva interpretación administrativa considera incompatible su condición de concejal con su situación laboral dentro del Consistorio, pese a que recalca que mantiene una relación contractual temporal desde hace más de cinco años.

Recurso judicial pendiente

El ya exconcejal señala que presentó alegaciones y posteriormente acudió a la vía contencioso-administrativa, aunque el juicio no se celebrará hasta octubre. Mientras tanto, debía optar entre renunciar al acta o arriesgar su continuidad laboral en el Ayuntamiento.

“Si no renuncio, pierdo el trabajo”, afirma Medina, quien lamenta que la situación le haya impedido continuar representando “a la ciudad y al partido”.

En el escrito de renuncia, el exedil deja constancia además de su “disconformidad” con la resolución adoptada y se reserva la posibilidad de continuar ejerciendo acciones legales una vez abandone oficialmente el cargo en la Corporación municipal.