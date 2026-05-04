La Exposición Regional de Flores y Artesanía de las Fiestas de Mayo atrae a 100.000 personas al parque García Sanabria de Santa Cruz

La XLIX Exposición Regional de Flores, Plantas, Artesanía Canaria y Gastronomía, y desde hace tres años también de libros, cerró este lunes sus puertas en el parque García Sanabria confirmando la “primavera” por la que pasan las Fiestas de Mayo de Santa Cruz. El “pulmón verde” de la capital volvió a convertirse durante cinco días en uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad, reuniendo a unos 100.000 visitantes.

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz, Javier Caraballero, realiza un balance “muy positivo” de esta edición, marcada por la elevada participación ciudadana y la gran afluencia registrada en todos los actos organizados durante el fin de semana festivo.

Balance de las Fiestas de Mayo

“Ha sido un éxito rotundo”, aseguró el edil tras la entrega de premios celebrada este lunes. Caraballero destacó que el parque “ha vuelto a lucir precioso” y defendió que la feria capitalina continúa consolidándose como “una de las mejores exposiciones de Canarias”, tanto por la calidad de los participantes como por el interés que despierta.

Sobre el Baile de Magos del pasado sábado 2 de mayo, Caraballero aseguró que “no recuerdo una edición con tantísima gente como la de este año”. El edil reconoció incluso que el Ayuntamiento estudia ampliar el recinto de cara a próximas ediciones debido al creciente interés de la ciudadanía por acudir ataviada con cuidados trajes tradicionales.

En la jornada de clausura del García Sanabria, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, acompañado por Javier Caraballero y varios miembros de la corporación, presidió la entrega de premios junto a las reinas Adulta y de los Mayores, además de los Magos Infantiles y sus cortes de honor.

Premios de flores y jardinería

Durante el acto se reconoció a los ganadores de los distintos certámenes celebrados en el marco de las fiestas. En la modalidad de Planta Ornamental, el primer premio fue para Iria Cabrera, mientras que el segundo recayó en Peter Paul Bosman y el tercero en Geranios Tenerife.

En la categoría de Jardinería, el máximo galardón fue para el IES El Sobradillo, seguido de Aluminios Alcoral y Cosmo Childerico, segundo y tercer clasificado, respectivamente.

En Arreglo Floral, el primer premio fue para Mónica Brito, mientras que Carlos Javier Dorta obtuvo el segundo puesto y Natalia Molina el tercero. En la modalidad de Presentación del Stand, el reconocimiento principal volvió a recaer en Geranios Tenerife, seguido de Aluminios Alcoral y nuevamente Natalia Molina.

Reconocimiento a la artesanía canaria

La exposición también volvió a poner en valor el trabajo de los artesanos canarios. En Artesanía Canaria Tradicional, el primer premio fue para Carmen Rosa Fumero por la obra Bolso naranja Roset. El segundo recayó en María del Carmen Castilla por Inicio, mientras que el tercero fue para Antonio Bernabé González con la pieza La pesa.

En Artesanía Contemporánea, la obra Costurero, de Marina Valls, obtuvo el primer premio. El segundo fue para Prudencia Torres con Roseta y el tercero para Patricia Delgado con la creación El vacío.

Protagonismo infantil

Los más pequeños también tuvieron protagonismo destacado a través de los concursos de dibujo y pintura infantil. En dibujo, dentro de la categoría de 3 a 6 años, resultaron premiadas Amaya Morales, Jana Rodríguez y Vera Núñez. En la categoría de 7 a 12 años, los galardones fueron para Biel Núñez, Abril Núñez y Katia Rodríguez.

En pintura, dentro del grupo de 3 a 6 años, el primer premio fue para Jana Rodríguez y el segundo para Vera Núñez. En la categoría de 7 a 12 años, el jurado reconoció los trabajos de Biel Núñez, Katia Rodríguez y Carolly Reyes.

Asimismo, el Ayuntamiento recordó los premios concedidos en el tradicional Concurso de Cruces de Flores Naturales, donde la Asociación de Vecinos Las Palmitas obtuvo el primer premio. Le siguieron la Asociación de Vecinos El Arcipreste de Los Lavaderos, el Centro Cultural Tamaragua, la Asociación de Vecinos San Gerardo y el Real Club Náutico de Tenerife.

En cuanto al concurso de Cruces Escolares elaboradas con materiales reciclados, el CEIP Ágora obtuvo el primer premio en la modalidad de Infantil, mientras que el CEE Hermano Pedro hizo lo propio en Primaria y Educación Especial y el Colegio Chamberí en Secundaria y Educación de Adultos.