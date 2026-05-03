Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio en Santa Cruz temen por su futuro

Los cambios anunciados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para transformar el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) generan inquietud entre la plantilla. Los sindicatos USO, Comisiones Obreras e Intersindical Canaria trasladan su preocupación ante la falta de información oficial sobre el nuevo modelo de gestión que comenzará a implantarse a mediados de mayo y que permitirá a los usuarios optar por prestaciones económicas para contratar la atención domiciliaria.

Las organizaciones sindicales emitieron un comunicado conjunto en el que reconocen haber conocido las modificaciones «a través de los medios de comunicación», sin haber recibido hasta el momento ninguna comunicación previa ni oficial ni por parte de la empresa adjudicataria ni del propio Ayuntamiento capitalino.

El anuncio realizado por la concejala de Políticas Sociales, Charín González, supone un cambio en el funcionamiento del SAD. El nuevo sistema combinará el actual servicio prestado mediante contratación municipal con ayudas económicas directas para que las personas dependientes o vulnerables puedan elegir entre empresas autorizadas por el Gobierno canario.

Charín González defiende que la medida permitirá reducir la lista de espera y ampliar la capacidad de atención. Actualmente el servicio atiende a unos 1.400 usuarios y existen alrededor de 50 personas pendientes de recibir asistencia, pese a tenerla reconocida.

Entre la plantilla crece la incertidumbre por las consecuencias laborales que puede tener. En un comunicado, los sindicatos explican que están «recabando toda la información posible» tanto con la empresa como con el Ayuntamiento para conocer «qué implicaciones puede tener este nuevo modelo para las trabajadoras y trabajadores y para el servicio».

Las centrales sindicales lamentan además que, hasta la fecha, el Ayuntamiento «se haya negado a mantener reuniones y canales de comunicación con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores», circunstancia que, aseguran, dificulta trasladar información clara a la plantilla.

Noticias relacionadas

Los representantes sindicales lanzan un mensaje de tranquilidad a las empleadas del servicio a la espera de una reunión con la empresa el día 14, en la que se abordará como asunto principal el futuro modelo de atención domiciliaria y sus posibles repercusiones laborales.