Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El CD Tenerife asciende y gana al BarakaldoLas lágrimas de Álvaro Cervera tras el ascenso del CD TenerifeInfracciones sobre el territorio y el medio ambienteFiscalía Superior de CanariasAccidente de moto en la TF-21 de La Orotava al TeideSocorrismo playa de San MarcosMuere Manuel Alcaide, expresidente del TSJC y exdiputado del Común
instagramlinkedin

Bienestar Social

Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio en Santa Cruz temen por su futuro

Los sindicatos denuncian falta de información sobre el nuevo modelo impulsado por el Ayuntamiento chicharrero

Mil cuatrocientos usuarios reciben ayuda a domicilio en Santa Cruz, gracias al Ayuntamiento. | ANDRÉS GUTIÉRREZ

Mil cuatrocientos usuarios reciben ayuda a domicilio en Santa Cruz, gracias al Ayuntamiento. | ANDRÉS GUTIÉRREZ

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

Los cambios anunciados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para transformar el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) generan inquietud entre la plantilla. Los sindicatos USO, Comisiones Obreras e Intersindical Canaria trasladan su preocupación ante la falta de información oficial sobre el nuevo modelo de gestión que comenzará a implantarse a mediados de mayo y que permitirá a los usuarios optar por prestaciones económicas para contratar la atención domiciliaria.

Las organizaciones sindicales emitieron un comunicado conjunto en el que reconocen haber conocido las modificaciones «a través de los medios de comunicación», sin haber recibido hasta el momento ninguna comunicación previa ni oficial ni por parte de la empresa adjudicataria ni del propio Ayuntamiento capitalino.

El anuncio realizado por la concejala de Políticas Sociales, Charín González, supone un cambio en el funcionamiento del SAD. El nuevo sistema combinará el actual servicio prestado mediante contratación municipal con ayudas económicas directas para que las personas dependientes o vulnerables puedan elegir entre empresas autorizadas por el Gobierno canario.

Charín González defiende que la medida permitirá reducir la lista de espera y ampliar la capacidad de atención. Actualmente el servicio atiende a unos 1.400 usuarios y existen alrededor de 50 personas pendientes de recibir asistencia, pese a tenerla reconocida.

Entre la plantilla crece la incertidumbre por las consecuencias laborales que puede tener. En un comunicado, los sindicatos explican que están «recabando toda la información posible» tanto con la empresa como con el Ayuntamiento para conocer «qué implicaciones puede tener este nuevo modelo para las trabajadoras y trabajadores y para el servicio».

Las centrales sindicales lamentan además que, hasta la fecha, el Ayuntamiento «se haya negado a mantener reuniones y canales de comunicación con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores», circunstancia que, aseguran, dificulta trasladar información clara a la plantilla.

Noticias relacionadas

Los representantes sindicales lanzan un mensaje de tranquilidad a las empleadas del servicio a la espera de una reunión con la empresa el día 14, en la que se abordará como asunto principal el futuro modelo de atención domiciliaria y sus posibles repercusiones laborales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Varapalo a la protección del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife: ni un solo voto a favor a la declaración de BIC en la ponencia técnica del Gobierno de Canarias
  2. La hija del padre de las murgas del Carnaval de Canarias, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz
  3. Vecinos y comerciantes de Santa Cruz rechazan desmantelar el plan Urban ante la amenaza judicial de El Perenquén
  4. La Zona de Bajas Emisiones restringe el acceso al centro de Santa Cruz de Tenerife a 13 de cada 100 coches
  5. El atraque de un buque militar de EE UU en Santa Cruz de Tenerife pone en riesgo a Canarias, según Podemos
  6. Cierra el quiosco de la plaza del Príncipe hasta que el Ayuntamiento de Santa Cruz encuentre un nuevo adjudicatario
  7. La asociación que logró la protección cautelar del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife no consentirá su destrucción
  8. El parque García Sanabria acoge la Exposición de Flores y Plantas y la Feria del Libro de las Fiestas de Mayo

Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio en Santa Cruz temen por su futuro

La cruz fundacional de Santa Cruz de Tenerife

La cruz fundacional de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz, pasión y raíces: "Nadie puede sentirse extraño aquí porque es una ciudad abierta y humana"

Santa Cruz, pasión y raíces: "Nadie puede sentirse extraño aquí porque es una ciudad abierta y humana"

Santa Cruz, una ciudad sin fronteras: "Cada barrio de esta capital tiene algo que lo hace único"

Santa Cruz, una ciudad sin fronteras: "Cada barrio de esta capital tiene algo que lo hace único"

Santa Cruz a través de sus vecinos: "El orgullo de pertenecer a esta capital se adquiere viviendo en sus calles, aunque no nazcas en ellas"

Santa Cruz a través de sus vecinos: "El orgullo de pertenecer a esta capital se adquiere viviendo en sus calles, aunque no nazcas en ellas"

Anaga, el pulmón de Santa Cruz que une a los chicharreros 532 años después

Anaga, el pulmón de Santa Cruz que une a los chicharreros 532 años después

Santa Cruz, la ciudad que nació del mar y convirtió un apodo despectivo en orgullo

Santa Cruz, la ciudad que nació del mar y convirtió un apodo despectivo en orgullo

Ser chicharrero: la identidad que no se hereda, se vive en las calles

Ser chicharrero: la identidad que no se hereda, se vive en las calles
Tracking Pixel Contents