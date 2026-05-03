Santa Cruz de Tenerife, pasión y raíces: "Nadie puede sentirse extraño aquí porque es una ciudad abierta y humana"

La identidad de Santa Cruz de Tenerife se forja en la diversidad de sus trayectorias, desde quienes crecieron bañándose en las casetas de Valleseco hasta quienes llegaron de otras tierras para convertir la Isla en su patria de adopción. Esta capital se define por su carácter acogedor y humano, una ciudad que ha sabido transformarse desde sus raíces humildes y defensivas hasta convertirse en un referente cosmopolita donde nadie se siente extraño.

El sentimiento de pertenencia en Santa Cruz no entiende de distritos; se vive con la misma intensidad en el corazón de Ofra que en la lucha diaria de los vecinos de Añaza. Es una unión basada en las tradiciones, en el amor al litoral y en esa alegría compartida que estalla cada año en el Carnaval, demostrando que lo más valioso del municipio sigue siendo la sencillez y la hospitalidad de su gente.

Yeray Silvera, campeón de boxeo y monitor de gimnasio / E. D.

"Cuando estoy fuera, extraño esto, a la gente, y deseo volver. Aquí somos amables, hospitalarios, alegres"

Yeray Silvera, vecino de Ofra, pasaba los veranos en una «caseta» que su familia tenía en Valleseco, disfrutando del mar, etapa de su vida que recuerda con cariño. En la adolescencia, el deporte se transformó en su gran pasión, convirtiéndose en campeón de Canarias de boxeo y bronce de España.

Actualmente, es monitor de gimnasio y entrenador de boxeo. Asegura que se siente chicharrero «hasta la médula, es todo un orgullo». «Me siento orgulloso del municipio y de la Isla en la que vivo, de sus rincones, de sus fiestas, de su gente, de sus barrios, de sus tradiciones, de sus costumbres. Pertenezco a Santa Cruz y es algo de lo que puedo presumir», relata.

Yeray cuenta que ha viajado mucho y que ninguno de los sitios que ha visitado se parece a Santa Cruz de Tenerife. «Cuando estoy fuera, extraño esto, a la gente, y deseo volver. Aquí somos amables, hospitalarios, alegres. Y esta capital lo tiene todo. Tenemos la playa de Las Teresitas, Anaga, el parque García Sanabria, la zona del Palmétum, el casco histórico de la ciudad. No hay nada igual».

Pilar Vázquez, médico especialista en ginecología y obstetricia / E. D.

"Para mí ser chicharrero es no haber nacido, sino vivir en Santa Cruz"

Pilar Vázquez llegó a Tenerife siendo apenas una adolescente asturiana y terminó convirtiendo la isla en su patria de adopción. Médico especialista en Ginecología y Obstetricia, desarrolló su trayectoria profesional entre Santa Cruz y La Laguna, aunque fue en la capital tinerfeña donde encontró el lugar definitivo para vivir, crear una familia y construir una vida marcada por la cercanía con la gente y el servicio público. Viuda del recordado alcalde de Santa Cruz José Emilio García Gómez, con quien compartió casi cuatro décadas de vida, habla de la ciudad desde la experiencia íntima de quien la ha vivido en todas sus dimensiones: como profesional sanitaria, como esposa de un alcalde decisivo en la transformación urbana de El Toscal o el desarrollo de Cabo Llanos, y como ciudadana integrada en la identidad chicharrera.

«Para mí ser chicharrero es no haber nacido, sino vivir en Santa Cruz», define desde el arraigo y con orgullo de pertenencia. Llegó a Canarias a finales de los años sesenta, cuando sus padres dejaron Asturias para instalarse en Tenerife. Primero residió en La Laguna, en Barrio Nuevo, donde recuerda convivir con figuras conocidas de la sociedad lagunera. Ya en los años ochenta, se instaló con Santa Cruz.

Ejerció durante años en el Hospital Universitario de la Candelaria y en el ambulatorio de San Benito. Su consulta privada estuvo en La Laguna, ciudad a la que subía diariamente mientras mantenía su hogar en Santa Cruz. Hoy sigue encontrando serenidad en la capital, «lo más cerca posible del mar». Describe al santacrucero como alguien «alegre, comunicativo, hospitalario y con un trato muy cercano». «Nadie puede sentirse extraño en Santa Cruz porque es una ciudad acogedora, abierta y humana. Entre los lugares que más admira menciona el TEA, el Museo de Bellas Artes, el entorno del Auditorio, el Palmetum y el Parque García Sanabria, además del Parque Rural de Anaga, al que considera uno de los grandes tesoros naturales de la ciudad.

Maribel Oñate, ex directora de instituto y exconcejala de Fiestas / E. D.

"Las fiestas eran un bálsamo para una población de oficios"

Maribel Oñate, profesora de Lengua y Literatura y directora de instituto antes de convertirse a la postre en una de las concejalas más longevas y carismáticas al frente del área de Fiestas y Carnaval de Santa Cruz, ha dedicado su vida a estudiar y defender la memoria cultural de la ciudad. Su mirada recorre la historia desde sus raíces más humildes: una Santa Cruz de alquileres precarios, oficios básicos y vida de subsistencia, donde la mayoría de la población sobrevivía entre barrancos, mar y trabajo diario.

«Las fiestas eran un bálsamo para una población de oficios», sostiene, aludiendo a una tradición festiva que ayudó a cohesionar a una sociedad dura pero vital. Para Oñate, el espíritu chicharrero se explica en esa mezcla de esfuerzo colectivo, amor al territorio y necesidad de encuentro. Apasionada de la historia urbana y del patrimonio, reivindica la condición de Santa Cruz como antigua plaza fuerte y ciudad defensiva, pero también como espacio construido desde la precariedad y la resistencia vecinal; su seña de identidad: sus gentes.

Jonathan Alonso, operador contraincendios en centrales térmicas / E. D.

"La gente aquí es muy trabajadora. Lucha cada día para que a sus hijos no les falte de nada"

Jonathan Alonso, vecino del barrio de Añaza, en el Distrito Suroeste, se siente «totalmente chicharrero». Este operador contraincendios en centrales térmicas y presidente de la murga Los Avispados señala que a los vecinos de Santa Cruz de Tenerife les une un sentimiento de pertenencia a su ciudad, «nos une una identidad que se caracteriza por la forma de hablar, por las costumbres y tradiciones del municipio, por los barrios, por nuestro litoral, por el Carnaval, por las Fiestas de Mayo, por la forma de ser de la gente».

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En este sentido, Alonso destaca que el chicharrero es amable, sencillo, alegre, hospitalario y le encanta la fiesta. Este vecino de Santa Cruz cuenta que pasó su infancia en la zona en la que se encontraba el antiguo matadero insular, porque su familia lo gestionaba. «Recuerdo jugar junto al Castillo Negro y en la zona que hoy ocupa el Parque Marítimo». Actualmente, es vecino de Añaza, barrio del que se siente muy orgulloso. «Lo tenemos todo y la gente aquí es muy trabajadora. Lucha cada día para que a sus hijos no les falte de nada».