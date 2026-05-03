Santa Cruz de Tenerife, una ciudad sin fronteras: "Cada barrio de esta capital tiene algo que lo hace único"

La verdadera fuerza de Santa Cruz de Tenerife no reside solo en su patrimonio histórico, sino en la calidad humana de sus barrios y en la generosidad de su gente. Desde la hospitalidad ancestral de El Sobradillo, donde las puertas se abrían tradicionalmente al desconocido, hasta la vitalidad de zonas como Ofra y el Distrito Suroeste, la capital tinerfeña se revela como un ecosistema de solidaridad. Estas historias personales demuestran que el sentimiento de arraigo trasciende las fronteras, uniendo a vecinos de toda la vida con jóvenes que encuentran en la ciudad una oportunidad para soñar y prosperar.

A través de las voces de quienes dan vida al municipio, descubrimos un Santa Cruz que es, ante todo, una gran casa común y una ciudad de acogida. Ya sea mediante la integración de nuevas culturas, el fomento del talento juvenil en la danza o la defensa de las tradiciones locales, el orgullo chicharrero se manifiesta como una identidad abierta y cosmopolita. Estos testimonios son el reflejo de una capital que sabe mirar al futuro sin olvidar sus raíces, demostrando que en cada calle y en cada plaza, lo más valioso sigue siendo el respeto y la convivencia entre personas del mundo.

Carmen de la Rosa, jubilada / E. D.

"Santa Cruz no tiene nada que envidiar a otras ciudades"

«Cuando la gente venía del Norte de la Isla a vender cochinos a Santa Cruz, los vecinos de El Sobradillo abrían las puertas de sus casas y les dejaban quedarse allí, sin conocerlos de nada». Es una de las historias que Carmen de la Rosa, vecina del Distrito Suroeste, recoge en un cuaderno para recordar todo lo que ha vivido su barrio, El Sobradillo.

Y así son los chicharreros, comenta, «hospitalarios, amables, alegres, trabajadores y solidarios». Asegura ser una privilegiada por el lugar en el que vive. «Esto es un paraíso, lo tenemos todo. Santa Cruz es un municipio muy bonito, desde el centro hasta sus barrios. Tiene rincones maravillosos. Los chicharreros nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra identidad, de nuestras fiestas, de nuestra historia, de nuestras tradiciones».

Carmen trabajó durante treinta años en el Hospital Universitario de Canarias, en el servicio de limpieza, y ahora, ya jubilada, disfruta de su casa en El Sobradillo, de sus árboles y del «canto de los pájaros». Para esta vecina, Santa Cruz no tiene nada que envidiar a otras ciudades, ni La Laguna ni Las Palmas.

Besay López, profesor de danza urbana / E. D.

"Me encanta decir que soy chicharrero, que soy de Santa Cruz"

Desde muy pequeño tenía claro que quería bailar. Cuenta que los inicios no fueron fáciles y que sufrió bullying en el colegio. Pero gracias a la ayuda de su madre y a su constancia, logró cumplir su sueño. Besay López, vecino de Ofra, es profesor de danza urbana y dirige a su propio grupo, Crew of Dream, creado con el objetivo, según cuenta, de «sacar a los niños de la calle».

También se siente orgulloso de ser chicharrero y adora su ciudad. Destaca que, además de todos los encantos que tiene Santa Cruz de Tenerife, es un municipio que da espacio y oportunidades a los jóvenes, «que ofrece distintas actividades y opciones para disfrutar del tiempo libre». Para Besay López, ser chicharrero significa compartir una misma identidad, «compartir el amor por nuestra tierra, por nuestra gente, por nuestra gastronomía, por nuestras grandes fiestas y por nuestras tradiciones». Resalta que Santa Cruz de Tenerife es una ciudad alegre, viva y llena de historia «en todos sus rincones». «Cuando competimos en otros lugares, me encanta decir que soy chicharrero, que soy de Santa Cruz».

Ousman Banora, migrante de Gambia y estudiante de Los Gladiolos / E. D.

"He visto un montón de gente aquí que te quiere; mi deseo es ser un chicharrero más"

Ousman Banora nació en Gambia en 2008. Hace casi dos años llegó a Canarias en patera junto a otras 209 personas. La embarcación alcanzó El Hierro después de una travesía en la que murieron dos pasajeros. «Yo no sabía dónde iba a llegar. Solo Dios lo sabe», recuerda.

Su viaje tenía un objetivo claro: trabajar y ayudar a su madre, y construir su propio futuro. «Este es un pueblo muy acogedor, no veo el racismo que cuentan en otros países». Vive en Tenerife, en un piso de acogida vinculado a la Fundación Buen Samaritano, estudia la ESO en Añaza y sueña con trabajar «en el barco o con el camión», cuenta con un español perfecto. Dice sentirse feliz en la isla, pese a haber llegado sin familiares. «He visto un montón de gente aquí que te quiere», narra con una sonrisa.

Reconoce que ha vivido situaciones incómodas relacionadas con el racismo, especialmente en la guagua, aunque asegura que no deja que eso lo frene. «En la vida sin aguantar no puedes tener nada», dice. Su deseo, ser un chicharrero más, con su propia familia.

Ram Bhavnani, empresario de origen hindú / E. D.

"Somos personas del mundo, es lo que siempre he sentido"

Ram Bhavnani llegó a Tenerife en 1965 y convirtió su historia personal en un ejemplo de integración y emprendimiento global. De origen hindú, su trayectoria empresarial se ha consolidado en el ámbito financiero y de inversiones desde la emprendiduría que lidera desde Casa Kishoo.

Se define sin etiquetas rígidas: «Somos personas del mundo, eso es lo que siempre he sentido». Su visión pasa por encima de las fronteras para apostar por la pertenencia abierta, donde la identidad se construye desde la convivencia y el tiempo compartido. Instalado en Canarias antes incluso de la transición democrática, ha sido parte activa de la evolución económica y social de la ciudad donde se estableció. La estabilidad y la acogida recibida por los chicharreros y la diáspora india, que hasta comienzos de siglos creció de forma significativa.

Discreto, reivindica la modestia como forma de vida: «es lo mejor, porque si no, hay que ir tranquilo». Una filosofía que ha marcado tanto su actividad como su implicación en la capital: «me gusta que gane el CD Tenerife», admite mientras ríe.

Julio José de la Rosa, profesor de infantil / E. D.

"Santa Cruz es un baño en Las Teresitas, una visita al Mercado Nuestra Señora de África, un fin de semana en Anaga, un paseo por la avenida de Los Majuelos..."

El chicharrero es una persona cercana, creativa, abierta, a la que le gusta vivir la calle, encontrarse con el vecino y tomar un café. Así lo indica Julio José de la Rosa, un joven profesor de Infantil, vecino de El Sobradillo, en el Distrito Suroeste. Pero sobre todo, añade, es una persona orgullosa del lugar en el que vive, de su historia, de sus tradiciones, de sus rincones, de su identidad.

«Santa Cruz de Tenerife es un baño en la playa de Las Teresitas, una tarde en el parque García Sanabria, una visita al Mercado Nuestra Señora de África, un fin de semana en Anaga, un paseo por la avenida de Los Majuelos...», comenta De la Rosa. Éste presume de su ciudad, pero sobre todo lo hace de su barrio, El Sobradillo, y del Distrito Suroeste.

Noticias relacionadas

«Ahora se está dando más visibilidad a los barrios, porque antes parecía que Santa Cruz era solo el centro del municipio. Y es que cada barrio de esta capital tiene algo que lo diferencia, que lo caracteriza, que lo convierte en único. En el Suroeste, los vecinos estamos unidos. Y podemos presumir de tener tres históricos molinos de viento».