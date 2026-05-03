De la fiesta del ascenso... al folclore y las garbanzas: Santa Cruz se viste de mago por las Fiestas de Mayo

«Ayer, el partido del Tenerife y el ascenso y, hoy, un buen rato con los amigos; vamos de fiesta en fiesta». La frase es de Alberto González, santacrucero, 34 años y con su correspondiente traje de mago, y bien podría definir el sentir de muchos de los que en la noche de este sábado disfrutaron de unos de los actos más destacados de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife: el Baile de Magos. «Llevo tres años viniendo con un grupo y hemos repetido porque nos lo pasamos bien», expresó.

Alberto lo vivía con amigos y Yolanda –«el apellido mejor no te lo digo, que después me dicen algunos que por qué no los invité», decía entre bromas-, con familiares. Hacia las 21:00 horas se dirigía con una tortilla en una mano y un par de bolsas en la otra hacia una de las 720 mesas que fueron dispuestas para esta edición en las calles La Noria, Nifú-Nifá, Campo Castro, Bravo Murillo, Candelaria y Santo Domingo, así como en las plazas de Europa y de la capitalina iglesia de La Concepción.

El Baile de Magos de las Fiestas de Mayo 2026, en imágenes / Arturo Jiménez

Comidas con tradición

Al lado de Yolanda, su hija, que cargaba con los refrescos y el pan. «Mi hermana preparó garbanzas, mi sobrina hizo un mojo, otros compran algunos postres…», explicaron. «Lo que sí intentamos es no pasarnos trayendo más de la cuenta, porque ya nos ha ocurrido en alguna ocasión que nos excedemos y después es bastante desagradable acabar tirando comida a la basura», indicó.

Todos los caminos parecían dirigir hacia aquella zona, hacia el costumbrismo. Desde antes de las 20:00 horas, en la avenida Tres de Mayo y La Salle, así como desde otros puntos de la capital lejanos del epicentro de la fiesta, se podía ver a muchas personas con trajes tradicionales dispuestas a pasar no solo una noche de buena gastronomía y folclore. Estaban previstas las actuaciones de Parranda Las Siembras, Agrupación Folclórica Jariguo, Los Campitos, Achi Anaga, Peña del Lunes, Nijota, Alcorán, Aceviños, Farutes del Atlántico y Agrupación Folclórica Idaira.

Música folclórica y verbena

También estaba prevista una verbena, ya entrada la madrugada, en el entorno del puente del Cabo, protagonizada por la Orquesta Tropin, Pepe Benavente y la Orquesta Sonora Olympia. Este domingo, 532 aniversario de la fundación de Santa Cruz, seguirán los actos. La jornada se iniciará a las 9:00 horas con el tradicional Concurso de Cruces de Flores Naturales en los distintos barrios y calles de la ciudad. También habrá, entre otras propuestas, presentaciones y charlas con motivo de la Feria del Libro de Santa Cruz 2026 y, a partir de las 19:00 horas, la eucaristía y posterior procesión de la Cruz Fundacional de la capital.