Elisa García, reina de las Fiestas de Mayo: "Si el turista conoce el valor del Teide, de nuestro Carnaval... lo va a cuidar más"

¿Quién es Elisa García?

Ahora mismo, la reina de las Fiestas de Mayo -se ríe-, que todavía estoy que no me lo creo. Estoy en una nube, no paro de acordarme del momento todo el rato. Estoy muy contenta. Básicamente, Elisa García es una chicharrera que desde chiquitita siempre ha vivido muy de cerca todo lo relacionado con el Carnaval y Mayo. Yo me presenté a Reina Infantil del Carnaval y además una de mis primas mayores, Cecilia Navarro, fue reina del Carnaval en 2016 con Dani Pagés. Siempre he vivido muy de cerca las fiestas de Santa Cruz.

¿Cómo surgió la oportunidad de presentarse?

Era algo que siempre había querido. Había intentado buscar diseñadores y patrocinadores, pero no conocía a ninguno. Yo participé en Miss Norte en 2023 y una compañera trabajaba con mi diseñador, Acorán López. Él estaba buscando candidata y ella le habló de mí. Me contactó directamente y me preguntó si quería ser su candidata. Obviamente no le dije que no.

¿A qué se dedica actualmente?

Estudié Turismo. Ahora mismo estoy haciendo un máster de Gestión y Dirección Financiera y trabajo como adjunta de dirección en un hotel de cuatro estrellas en Las Américas.

¿Cómo ha compaginado el trabajo, el máster y el reinado?

Ha sido bastante sacrificado. Voy y vengo todos los días desde Santa Cruz, y además estoy con el máster. De hecho, hoy mismo tenía un examen. Pero me ha merecido muchísimo la pena.

Trabaja en el sector turístico y además has estudiado Turismo. ¿Cómo ve el modelo turístico actual de Canarias?

Creo que ahora mismo tenemos un turismo de masas que, en parte, está destrozando nuestras islas y muchos lugares que todavía son vírgenes. Precisamente mi Trabajo de Fin de Carrera trataba sobre buscar alternativas a ese modelo. Yo lo enfoqué en el turismo volcánico, como un turismo de conocimiento y de educación.

¿Qué significa exactamente ese turismo de conocimiento?

Que el visitante entienda realmente el lugar que está pisando. Siempre digo que el conocimiento hace el cariño. Si el turista conoce el valor del Teide, de nuestros volcanes o de nuestras tradiciones, lo va a cuidar más. Si alguien visita Canarias y entiende la importancia natural y cultural que tiene, cambia completamente la forma de relacionarse con el territorio.

¿Cree que las tradiciones canarias también pueden formar parte de esa experiencia turística?

Totalmente. De hecho, me encantaría llevar mi traje tradicional a Fitur. Lo hablaba con compañeros del hotel. Creo que puede ser una manera de promocionar nuestra cultura y nuestras tradiciones. Muchas veces el visitante se interesa cuando ve algo auténtico y ahí surge la oportunidad de explicar quiénes somos.

¿Qué tal la relación con el resto de candidatas?

Muy bonita. Esto no es un certamen de belleza. Tanto el Carnaval como las Fiestas de Mayo tienen algo diferente: todas compartimos la misma pasión y el mismo arraigo por nuestra tierra. No lo vivimos como una competición.

También se presentó a Reina infantil del Carnaval hace años. ¿Cómo recuerda aquella experiencia?

Como una de las experiencias más importantes y bonitas de mi vida. Me presenté con Javier Caraballero hace ya doce años y ahora coincidimos viendo las galas. Es increíble.

¿Siempre ha estado vinculada a las tradiciones canarias?

Sí. Yo me vestía de campesina, de lechera, porque además el traje me lo hacía mi abuela. En mi familia siempre se ha respetado muchísimo la cultura canaria. Mi prima está en Idaira y otro familiar en Achamán, así que siempre he vivido muy de cerca las romerías y los bailes de magos.

¿Qué ha descubierto sobre la vestimenta tradicional durante este proceso?

Muchísimo. Gracias a Acorán López he aprendido un montón. Él es una enciclopedia de la indumentaria canaria. Por ejemplo, descubrí que los zapatos de hebilla también los utilizaban las campesinas que se respetaban. Son detalles que me sorprendieron mucho.

¿Con qué momento se queda de estas Fiestas de Mayo?

Con muchísimos. Con el equipo que me vistió y me cuidó muchísimo, porque el día de la gala me puse mala y estuvieron pendientes de mí hasta minutos antes de salir al escenario. También con las compañeras que he conocido y, por supuesto, con el momento en el que escuché mi nombre como reina. Ese instante no lo voy a olvidar nunca.

¿Le gustaría ser Reina del Carnaval en el futuro?

Sí, es un sueño. Solo de pensarlo se me eriza la piel. Los certámenes de belleza me parecen muy bonitos, pero no los vivo tan profundamente como el Carnaval o las Fiestas de Mayo. Ser Reina del Carnaval sería un sueño para mí y seguiré intentándolo.