El Colegio Chamberí, el CEE Hermano Pedro y el CEIP Ágora, premiados en el Concurso de Cruces Escolares de Santa Cruz de Tenerife
La capital tinerfeña vivió este domingo su día grande con un emotivo recorrido por las Ramblas, rindiendo homenaje a sus tradiciones y al talento escolar local
Santa Cruz de Tenerife se ha vestido de gala este 3 de mayo para conmemorar el 532 aniversario de su fundación. En una jornada marcada por el color y la sostenibilidad, las Ramblas de la capital han vuelto a ser el escenario principal de las Fiestas de Mayo, acogiendo la tradicional exposición de cruces donde el ingenio de los centros educativos y el respeto al medio ambiente han sido los grandes protagonistas.
El Concurso-Exposición de Cruces Escolares, elaboradas íntegramente con materiales reciclados, ha mostrado este año un nivel excepcional. Un jurado de especialistas, formado por Patricia Hodgson, Verónica Sepúlveda y Ana Lameiro, ha otorgado los siguientes premios:
- Categoría Infantil: El primer premio ha recaído en el CEIP Ágora, seguido por el CEIP San Fernando en segunda posición.
- Primaria y Educación Especial: El máximo galardón lo ha recibido el CEE Hermano Pedro, con el segundo puesto para el CEIP Isabel La Católica.
- Secundaria y Educación de Adultos: En esta modalidad, el primer premio ha sido para el Colegio Chamberí y el segundo para el Hogar Escuela María Auxiliadora.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó durante su visita la importancia de estas obras: "La Rambla luce extraordinaria con estas cruces que enraman nuestros barrios y reflejan el compromiso de nuestros colegios".
Homenajes y sentimiento tinerfeño en la Rambla
El recorrido institucional, que contó con la presencia del concejal de Fiestas, Javier Caraballero, y las Reinas y Magos de las fiestas, dejó dos paradas de gran carga emocional. Se rindió un sentido homenaje al botánico Wolfredo Wildpret en la cruz del Colegio de Farmacéuticos y se celebró el reciente ascenso del CD Tenerife en la cruz blanquiazul, con la presencia de su presidente, Felipe Miñambres.
Caraballero resaltó el "ambiente inigualable" de la ciudad, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de la Feria de Flores y Plantas en el Parque García Sanabria, uno de los motores económicos y culturales de esta festividad.
Voto popular y actos religiosos de clausura
La participación ciudadana sigue activa, ya que el plazo para votar por la mejor cruz de las entidades privadas en la página de Facebook se mantendrá abierto hasta las 10:00 horas de este lunes 4 de mayo.
El broche de oro a este 3 de mayo lo pondrá la solemne eucaristía en la Parroquia Matriz de la Concepción, presidida por el obispo de Tenerife, Eloy Santiago. Al finalizar, la procesión de la Santa Cruz recorrerá las emblemáticas calles de La Noria y Padre Moore, acompañada por autoridades civiles y militares en el acto más solemne del día grande tinerfeño.
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